Hızını Bul Bölüm 3: Nike Running'in Yarış Rehberi

"Koşucular birbirine yardımcı olabilir, çünkü bu iki tarafın da yararınadır. Bu yüzden hep koşunun takım sporu olduğunu söylemişimdir."
Eliud Kipchoge, Olimpik sporcu, maraton dünya rekoru sahibi
Yarış ve Sevin
Nike Running Baş Koşu Koçu Chriss Bennett şöyle diyor: "Yarışı, o noktaya ulaşmak için yaptığın her şeyin kutlaması olarak gör. Bitiş çizgisinde geriye bakıp '14 haftadır koşuyorum. Sadece bir maraton koşmadım; buraya varmak için yüzlerce kilometre koştum.' diyebilirsin ve bu da kutlanmaya değerdir."
Yarışa bu açıdan bakmak, yarış gününde yaşayacağın gerginliği azaltabilir ve yarışı sadece yolculuğunun değil, birlikte yarıştığın herkesin doruk noktası olarak görmene yardımcı olabilir. Koşu koçu sözlerine şöyle devam ediyor: "Koşuculara karşı değil de koşucularla birlikte yarışırsak yarışı kutlarken yarışan herkesi kutlamış oluruz. Bence bu, topluluğumuzun son derece değerli bir parçasıdır."
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Zafere Ulaşmak İçin Doğru Beslen
Yarış denince çoğu koşucunun aklına yarıştan önceki akşam, yarış sabahı, hatta yarış sırasında ne yiyeceği gelir. Bazı kılavuzlarda yarıştan önce fasulye veya çizburger yeme gibi söylemler yer alır ama asıl önemli olan, sana uygun şekilde beslenmendir. Örneğin, Eliud Kipchoge büyük yarışlardan önce akşamları pilav ve kırmızı et yiyor. Olimpik maraton koşucusu Shalane Flanagan, yarıştan birkaç saat önce kalkıp dengeli ve doyurucu bir kahvaltı yapmayı seviyor. Shalane, "Antrenmanda nasıl beslendiysem yarış günü de öyle besleniyorum. Yani yeni bir gıda almıyorum." diyor.
Yarıştan önce, yarış sırasında ve yarıştıktan sonra neler yemen gerektiğini bu faydalı Nike Journal yazısında spor beslenme uzmanı Monique Ryan'dan öğren.
Zihinsel Açıdan Hazırlan
Usta koşucu ve maraton şampiyonu Eliud Kipchoge şöyle diyor: "Koşmak fiziksel bir aktivitedir. Koşarken hareket edersin. Ama hareketin çoğu beynimizde gerçekleşir. Koşmak zihnini güçlendirir. Zihnin güçlü olursa imkansız denen şeyleri yapabilirsin."
Büyük yarışlara zihinsel olarak hazırlanmak, en az fiziksel olarak hazırlanmak kadar önemlidir. Nike Running Baş Koşu Koçu Chris Bennett, "Başlangıç çizgisinde fiziksel, duygusal ve zihinsel açıdan sağlıklı olmalısın. Bunlardan birinde sorun varsa yeterince iyi koşamazsın." diyor. Farkındalık çalışmalarıyla nefes egzersizleri yaparak ve yarış günü gerginliğinin aslında heyecan olduğunu aklında tutarak zihnini güçlendirip bacaklarının tek başına yapamayacağı işleri başarabilirsin.
Kendini yarış gününe zihinsel olarak hazırlamanı sağlayacak akıllı ipuçları için Nike Run Club uygulamasındaki "Headspace ile Büyük Gün Koşusu" Rehberli Koşusuna göz at.
Eliud ile Koş
Eliud Kipchoge ile birlikte "Eliud ile Koş" Rehberli Koşusuna çık ve Eliud'un koşu, yarış ve hayat hakkındaki düşüncelerini öğren.
Mükemmel Koşu Partnerin
Nike Run Club uygulaması daha iyi koşmak için en iyi yardımcıdır. Koşularını takip edebilir, hedefler belirleyebilir, ilerleme durumunu ölçebilir ve başarını kutlayabilirsin. Ayrıca yolculuğunu koşucu topluluğuyla paylaşabilir, yarışmalara katılabilir ve destek alıp verebilirsin.