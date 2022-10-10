Hızını Bul Bölüm 3: Nike Running'in Yarış Rehberi

Nike Running Baş Koşu Koçu Chriss Bennett şöyle diyor: "Yarışı, o noktaya ulaşmak için yaptığın her şeyin kutlaması olarak gör. Bitiş çizgisinde geriye bakıp '14 haftadır koşuyorum. Sadece bir maraton koşmadım; buraya varmak için yüzlerce kilometre koştum.' diyebilirsin ve bu da kutlanmaya değerdir."



Yarışa bu açıdan bakmak, yarış gününde yaşayacağın gerginliği azaltabilir ve yarışı sadece yolculuğunun değil, birlikte yarıştığın herkesin doruk noktası olarak görmene yardımcı olabilir. Koşu koçu sözlerine şöyle devam ediyor: "Koşuculara karşı değil de koşucularla birlikte yarışırsak yarışı kutlarken yarışan herkesi kutlamış oluruz. Bence bu, topluluğumuzun son derece değerli bir parçasıdır."



Küçük başarılarla başlayıp yarışlarında büyük zaferlere ulaşmanı sağlayacak Nike Run Club Antrenman Planlarımıza göz at.