Hızını Bul: Nike Running Rehberi

Koşmak hem fiziksel hem ruhsal sağlığına iyi gelir. Kan dolaşımın iyileşir, kasların esner, evden çıkmış olursun. Bunlar gibi daha birçok fayda sayabiliriz. Ama yukarıdaki grafikte de göreceğin gibi, belirli bir noktadan sonra koşmanın iyi taraflarının etkisi azalmaya başlayabilir.

Bundan çıkarılacak ders şu: Koşuyu, kendini hala iyi hissederken bitir. Devam edecek gücün olabilir ama sen gene de enerjini sonraki koşuya sakla. Bunu yaptığında yeniden koşma ihtimalin artar ve koşunun asıl faydalarını görmeye başlarsın.