Hızını Bul: Nike Running Rehberi

Koşu yolculuğundan en iyi verimi almana yardımcı olacak Hızını Bul: Nike Running Rehberine hoş geldin. İster yeni başlayıp ipucu arayanlardan ister yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyan deneyimli koşuculardan ol, bu rehber çok işine yarayacak.
Bu rehberde daha akıllıca koşman için Nike'ın baş koşu koçlarından öneriler, motivasyonunu artıracak analizler ve seni bekleyen harika koşu deneyimine ilişkin bilgiler bulacaksın. İlk bölümümüzde sağlıklı bir koşu antrenmanının temellerini atacağız.
Hız Nedir?
Hız, eğlencedir. Bir duygudur. Rüzgarın esintisini hissetmektir. Harekettir. Hayattır. Yoruma açıktır. Herkes içindir.
Hız Ne Değildir?
Hız, bir sürat değildir. Sadece bazı kişilerin ulaşabileceği bir hedef değildir. Yalnızca yarışmak için değildir.
İster ilk koşuna çıkıyor ister ilk maratonuna hazırlanıyor ol, sana vereceğimiz tavsiye aynıdır: Başlangıcı kolay tut. Nike Run Club Global Baş Koşu Koçu Bennett'ın da dediği gibi, "Çıktığın her koşu kolay başlamalıdır. Kuvvet ve form kazansan da bu kural değişmez: Başlangıcı kolay tut ve kendini sıkma."
İşine yarayacak daha çok ipucu almak için Nike Run Club uygulamasındaki "İlk Koşu" Rehberli Koşusunda Koşu Koçu Bennett ile birlikte koş.
Koşmak hem fiziksel hem ruhsal sağlığına iyi gelir. Kan dolaşımın iyileşir, kasların esner, evden çıkmış olursun. Bunlar gibi daha birçok fayda sayabiliriz. Ama yukarıdaki grafikte de göreceğin gibi, belirli bir noktadan sonra koşmanın iyi taraflarının etkisi azalmaya başlayabilir.
Bundan çıkarılacak ders şu: Koşuyu, kendini hala iyi hissederken bitir. Devam edecek gücün olabilir ama sen gene de enerjini sonraki koşuya sakla. Bunu yaptığında yeniden koşma ihtimalin artar ve koşunun asıl faydalarını görmeye başlarsın.
İşine yarayacak daha çok ipucu almak için Nike Run Club uygulamasındaki "Sonraki Koşu" Rehberli Koşusunda Koşu Koçu Bennett ile birlikte koş.
Aynı koşuyu tekrar tekrar yapmak sıkıcı olabilir. Ayrıca yaptığın aktiviteleri çeşitlendirmek hem vücudun hem de koşu alışkanlığın açısından daha iyidir.
Bugün canın istemeye istemeye koşuyorsan Kolay Koşu ile işleri biraz ağırdan almayı dene. Sokaklarda koşmaktan sıkıldıysan ve farklı bir ortamda koşmak istiyorsan şehir dışına çık ve içindeki Doğa Aşığı Koşucuyu ortaya çıkar.
Koşuna ilginçlik katmayı unutma. Ruh haline uygun bir koşu mutlaka vardır. Üstelik sana koçluk yapacak düzinelerce Rehberli Koşu, Nike Run Club uygulamasında seni bekliyor.
İhtiyaçlarına uygun koşuyu bulmak için Nike Run Club uygulamasında bulunan "Kolay Koşu" Rehberli Koşusuna göz at.
İster ilk koşuna çıkıyor ister ilk maratonuna hazırlanıyor ol, sana vereceğimiz tavsiye aynıdır: Başlangıcı kolay tut. Nike Run Club Global Baş Koşu Koçu Bennett'ın da dediği gibi, "Çıktığın her koşu kolay başlamalıdır. Kuvvet ve form kazansan da bu kural değişmez: Başlangıcı kolay tut ve kendini sıkma."
İşine yarayacak daha çok ipucu almak için Nike Run Club uygulamasındaki "İlk Koşu" Rehberli Koşusunda Koşu Koçu Bennett ile birlikte koş.
Koşmak hem fiziksel hem ruhsal sağlığına iyi gelir. Kan dolaşımın iyileşir, kasların esner, evden çıkmış olursun. Bunlar gibi daha birçok fayda sayabiliriz. Ama yukarıdaki grafikte de göreceğin gibi, belirli bir noktadan sonra koşmanın iyi taraflarının etkisi azalmaya başlayabilir.
Bundan çıkarılacak ders şu: Koşuyu, kendini hala iyi hissederken bitir. Devam edecek gücün olabilir ama sen gene de enerjini sonraki koşuya sakla. Bunu yaptığında yeniden koşma ihtimalin artar ve koşunun asıl faydalarını görmeye başlarsın.
İşine yarayacak daha çok ipucu almak için Nike Run Club uygulamasındaki "Sonraki Koşu" Rehberli Koşusunda Koşu Koçu Bennett ile birlikte koş.
Aynı koşuyu tekrar tekrar yapmak sıkıcı olabilir. Ayrıca yaptığın aktiviteleri çeşitlendirmek hem vücudun hem de koşu alışkanlığın açısından daha iyidir.
Bugün canın istemeye istemeye koşuyorsan Kolay Koşu ile işleri biraz ağırdan almayı dene. Sokaklarda koşmaktan sıkıldıysan ve farklı bir ortamda koşmak istiyorsan şehir dışına çık ve içindeki Doğa Aşığı Koşucuyu ortaya çıkar.
Koşuna ilginçlik katmayı unutma. Ruh haline uygun bir koşu mutlaka vardır. Üstelik sana koçluk yapacak düzinelerce Rehberli Koşu, Nike Run Club uygulamasında seni bekliyor.
İhtiyaçlarına uygun koşuyu bulmak için Nike Run Club uygulamasında bulunan "Kolay Koşu" Rehberli Koşusuna göz at.