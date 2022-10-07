Jordan 23 Engineered Koleksiyonu
GÖRÜNÜRLÜĞÜ YÜKSEK, TEKNİK STİLLE ÖNE ÇIK VE KORUN
GELECEĞİN SOKAK STİLİ
Arama ve kurtarma giysilerinin dikkat çekici stilinden ilham alan Jordan 23 Engineered Koleksiyonu, bol silüetler ile dikkat çekici baskıları işlevsel stillerde bir araya getiriyor.
Jordan 23 Engineered Koleksiyonu
GÖRÜNÜRLÜĞÜ YÜKSEK, TEKNİK STİLLE
ÖNE ÇIK VE KORUN
GELECEĞİN SOKAK STİLİ
Arama ve kurtarma giysilerinin dikkat çekici stilinden ilham alan Jordan 23 Engineered Koleksiyonu, bol silüetler ile dikkat çekici baskıları işlevsel stillerde bir araya getiriyor.
YUMUŞAK İÇ KISIMLI PARKA
Ultra hafif dokuma dış katmana ve sökülebilir kapitone astara sahip Jordan 23 Engineered Parka, hem tek başına hem başka stillerle birlikte kullanıma uygundur. Toplanabilir kapüşon ve göğüs cebindeki anahtar halkası, işlevsel bir tasarım sunar. Su tutmaz gövde kısmı ise boydan boya yansıtıcı baskıya sahiptir.
YUMUŞAK İÇ KISIMLI
PARKA
Ultra hafif dokuma dış katmana ve sökülebilir kapitone astara sahip Jordan 23 Engineered Parka, hem tek başına hem başka stillerle birlikte kullanıma uygundur. Toplanabilir kapüşon ve göğüs cebindeki anahtar halkası, işlevsel bir tasarım sunar. Su tutmaz gövde kısmı ise boydan boya yansıtıcı baskıya sahiptir.
STİLİNİ İLERİYE TAŞI
Jordan 23 Engineered Kapüşonlu Sweatshirt, markanın mirasını yansıtan tasarımıyla sokak giyiminin sınırlarını zorluyor. Kaliteli yumuşak kumaş, birleştirilmiş esnek dokuma vurgular ve yansıtıcı grafikler, üst düzey bir stil oluşturuyor.
STİLİNİ İLERİYE TAŞI
Jordan 23 Engineered Kapüşonlu Sweatshirt, markanın mirasını yansıtan tasarımıyla sokak giyiminin sınırlarını zorluyor. Kaliteli yumuşak kumaş, birleştirilmiş esnek dokuma vurgular ve yansıtıcı grafikler, üst düzey bir stil oluşturuyor.
BECERİKLİ VE ÇOK HAFİF
23 Engineered Baskılı Kargo Pantolon, kaliteli su tutmaz malzemeleri işlevsel tasarım özellikleriyle birleştiriyor. Boydan boya yansıtıcı baskıya sahip hafif dokuma kumaş, dayanıklılık ve rahatlık sağlar. Kordonlar ve kordon kilitleri ile uyumu stiline göre kişiselleştirmene imkan sunar.
BECERİKLİ VE ÇOK HAFİF
23 Engineered Baskılı Kargo Pantolon, kaliteli su tutmaz malzemeleri işlevsel tasarım özellikleriyle birleştiriyor. Boydan boya yansıtıcı baskıya sahip hafif dokuma kumaş, dayanıklılık ve rahatlık sağlar. Kordonlar ve kordon kilitleri ile uyumu stiline göre kişiselleştirmene imkan sunar.