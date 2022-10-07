Flohio. The Future Is In The Air

Nike: Bize biraz bağımsız, DIY kültürünü taşıyan biri olmaktan bahsedebilir misin? Nasıl bir his? Sıfırdan bir şeyler oluşturmak nasıl bir duygu?



Flohio: Babam elleriyle bir şeyler üretmeyi çok severdi. O yüzden çocukken ben de ellerimi hep kirletmek istemişimdir. Okuldayken, "Sanat ne zaman olur? Drama ne zaman olur? Hepimizin gözlerini tahtaya dikmediği bir şey ne zaman olur?" gibi sorular soruyordum. Müzik de benim için böyle bir iş. Kendimi yüzde yüz on veremediğim bir şeyi yapamam. Ben "kendin yap" kuralına göre yaşıyorum. Başarmak istediklerini başkaları senin için yapmaz. Bunları tek başıma yapabileceğimin farkında olmayı seviyorum.