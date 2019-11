Tarryn Alberts AF-1

"So Dope Dance Academy, dans etmekten çok daha fazlası." diyor. "Disiplin aşılıyor. Çocukların evdeki hayatları çok serbest olabilir ama burada öyle değil. Zamanımızın bize özel olduğunu düşündüğümüz için Afrika'da zaman algısı dünyanın geri kalanından farklıdır. Ancak bu yanlış bir yaklaşım. İşinde, provalarında, hayatında dakik olmalısın."

Tarryn sözlerine, "Aynı zamanda güven kazandırıyor." diyerek devam ediyor. "Beyaz ırktan olmayanlar kendilerine güven duymuyor; odaya başları eğik giriyorlar. Yaşadığımız toplumda, bu çocukların ailelerinin onlara özgüven kazandırmaya zamanı olmayabiliyor. Biz de bu güvenli alanda, dans aracılığıyla bir aile oluşturuyoruz. Onlara güven ve amaç kazandıran bir ait olma hissi yaşatıyoruz. Evde belki de sahip olamadıkları tüm bu duyguları sunuyoruz."

Tarryn'in aklında her zaman dans akademisindeki bu küçük derslerin öğrencilerinin geleceğinin şekillenmesine nasıl yardımcı olabileceği var. Program her gün Power Hand adlı özel bir atölyeyle başlıyor. Her çocuk o gün odaklanmak için beş güçlü yönünü seçiyor (her parmak için bir tane). Bunlar özen, kararlılık, dürüstlük, güvenilirlik, adanmışlık gibi kendilerinde gördükleri olumlu özellikler oluyor. Sonra bu güçlü yönlerinin her zaman akıllarında olması için elleriyle nefes egzersizleri yapıyorlar.

Dans, disiplin ve kendine inancın temellerini inşa ederek çocuklara hem fiziksel hem de zihinsel açıdan günlük tasalardan uzaklaşmaları için fırsat sunuyor.