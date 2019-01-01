Tarryn Alberts AF-1

Tarryn Alberts
Dans, Hayatlari Deği̇şti̇ri̇yor
Tarryn Alberts, Johannesburg'da yaşayan bir Güney Afrikalı dansçı ve koreograf. Dünyayı turlayan ve yıldızlarla sahneye çıkan Tarryn'in en büyük başarısı ne mi? Büyüdüğü ve bugün hala yaşamakta olduğu semtte kurduğu çocuk dans okulu So Dope Dance Academy.
Tarryn Alberts'ın dans için doğduğu şüphe götürmez bir gerçek. "Annem daha yürümeyi öğrenmeden dans ettiğimi söylüyor. Resmi eğitime dokuz yaşında başladım ve 17 yaşında da profesyonel oldum." diyen Tarryn, omuzlarını silkip gülerek sözlerine devam ediyor: "Henüz çalışmamam gerekiyordu ama daha o zamandan gösterilere çıkıyor ve para kazanıyorduk."
O günden bu yana Tarryn dünyanın her yerinde dans etti. Büyük sanatçılarla dünyayı turladı, binlerce izleyicinin önüne çıktı, Kanye West ve Kendrick Lamar gibi yıldızlarla aynı sahneyi paylaştı. Güney Afrika'da elliden fazla müzik klibinde rol aldı, hatta ilk sinema filminde bile oynadı.
Fakat Tarryn, uluslararası başarısına rağmen nereden geldiğini unutmadı. Aslında hala orada yaşıyor.
Tarryn hayatı boyunca Johannesburg'un Eldos adıyla bilinen banliyö semti Eldorado Park'ta yaşadı. "Halkın fakir olduğunu söyleyemem, çünkü fakirliğin de farklı seviyeleri var. Örneğin, burada büyümekte olan birçok küçük işletme var ama bir yandan da işsizlik %40'ta. Mesela bugün hafta içi ve insanların işte olması gerekiyor. Ama değiller. Sokaktalar, küçük işler yapıyorlar. Akşam evlerine yemek götürmek için para kazanmaya çalışıyorlar."
Tarryn, Eldos'un kalabalık olduğunu söylüyor ve bir istatistiğe dönüşmenin ne kadar kolay olduğunu vurguluyor: "Sokaklarda uyuşturucu satıyor olabilirdim. Lisede hamile kalabilirdim." Tarryn, hayatı dans sayesinde farklı bir yöne gittiği için kendisini şanslı hissediyor. "Dans seni meşgul ediyor, sokaklardan uzak tutuyor." diyor "Dans hayat kurtarıyor."
Ama Tarryn, hayata tutunmasını sağlayan bu dalı kendisine saklamak yerine, yerel topluluğuyla paylaşmak istedi. Bu nedenle evindeki stüdyoda bir dans okulu açtı. Haftanın altı günü açık olan bu ücretsiz okul, rehberlik programları sunuyor ve katılmaya ikna edebildiği tüm semt çocuklarına açık.
"So Dope Dance Academy, dans etmekten çok daha fazlası." diyor. "Disiplin aşılıyor. Çocukların evdeki hayatları çok serbest olabilir ama burada öyle değil. Zamanımızın bize özel olduğunu düşündüğümüz için Afrika'da zaman algısı dünyanın geri kalanından farklıdır. Ancak bu yanlış bir yaklaşım. İşinde, provalarında, hayatında dakik olmalısın."
Tarryn sözlerine, "Aynı zamanda güven kazandırıyor." diyerek devam ediyor. "Beyaz ırktan olmayanlar kendilerine güven duymuyor; odaya başları eğik giriyorlar. Yaşadığımız toplumda, bu çocukların ailelerinin onlara özgüven kazandırmaya zamanı olmayabiliyor. Biz de bu güvenli alanda, dans aracılığıyla bir aile oluşturuyoruz. Onlara güven ve amaç kazandıran bir ait olma hissi yaşatıyoruz. Evde belki de sahip olamadıkları tüm bu duyguları sunuyoruz."
Tarryn'in aklında her zaman dans akademisindeki bu küçük derslerin öğrencilerinin geleceğinin şekillenmesine nasıl yardımcı olabileceği var. Program her gün Power Hand adlı özel bir atölyeyle başlıyor. Her çocuk o gün odaklanmak için beş güçlü yönünü seçiyor (her parmak için bir tane). Bunlar özen, kararlılık, dürüstlük, güvenilirlik, adanmışlık gibi kendilerinde gördükleri olumlu özellikler oluyor. Sonra bu güçlü yönlerinin her zaman akıllarında olması için elleriyle nefes egzersizleri yapıyorlar.
Dans, disiplin ve kendine inancın temellerini inşa ederek çocuklara hem fiziksel hem de zihinsel açıdan günlük tasalardan uzaklaşmaları için fırsat sunuyor.
Tarryn'in aklında her zaman dans akademisindeki bu küçük derslerin öğrencilerinin geleceğinin şekillenmesine nasıl yardımcı olabileceği var. Program her gün Power Hand adlı özel bir atölyeyle başlıyor. Her çocuk o gün odaklanmak için beş güçlü yönünü seçiyor (her parmak için bir tane). Bunlar özen, kararlılık, dürüstlük, güvenilirlik, adanmışlık gibi kendilerinde gördükleri olumlu özellikler oluyor. Sonra bu güçlü yönlerinin her zaman akıllarında olması için elleriyle nefes egzersizleri yapıyorlar.
Dans, disiplin ve kendine inancın temellerini inşa ederek çocuklara hem fiziksel hem de zihinsel açıdan günlük tasalardan uzaklaşmaları için fırsat sunuyor.
Tarryn şöyle diyor: "Bazıları hayatları boyunca başka bir yer görmemiş. Dünyaları, yolun aşağısındaki dükkanla evleri arasından ibaret. Ama dans bunu değiştirdi. Bir keresinde çocukları gezmeye çıkardım; önce bir sanat galerisinde dans ettik, ardından Shelf Life adlı bir sneaker mağazasına gittik. Bir anlamda onları yepyeni bir dünyayla tanıştırdım ve bu dünyanın parçası olabileceklerini gösterdim. Ama hepsinden önemlisi, zihinlerini buradan uzaklaştırmak. Eldos'taki stüdyoda dans ederlerken bile onları farklı şeyleri düşünmeye, farklı bir hayat olduğunu görmeye mecbur bırakıyorsun. Hayatın mahallede takılmaktan ibaret olmadığını anlıyorlar. Bu da perspektiflerini değiştiriyor."
Tarryn, sözlerine şöyle devam ediyor: "Beni bir rol modeli gibi görseler de onlar gibi konuşuyorum, onlar gibi görünüyorum, onlarla aynı yerde yaşıyorum. Üstelik Nike ile çalışıyorum! Bu, ben başarabildiysem kendilerinin de başarabileceğini anlamalarını sağlıyor. Burada keşfedilmemiş pek çok yetenek var. Bu çocuklara göstermek istediğim şey, nereden geldiğinin, evde neler yaşadığının önemli olmadığı. Değişebilirsin. Hayallerini gerçekleştirebilirsin."
Tarryn, dansın asıl güzel yanının hiçbir şey gerektirmemesi olduğunu söylüyor. Gülerek, "Tek ihtiyacın olan şey müzik. Zaten burada herkes ya DJ ya da rapçi veya şarkıcı." diyor ve devam ediyor: "Bir de topluluk, aile, birliktelik ruhu. Ubuntu. Dansı yaşatan bunlar. Zaten mükemmel olması da bu yüzden."
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