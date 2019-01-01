Ekin Bernay AF-1

Ekin Bernay
Hareket ile Tedavi
Ekin Bernay, bir Türk dans ve hareket psikoterapisti ve performans sanatçısı. Daha 18 yaşındayken Nike Sporcusu olan Ekin, kendisini hareket ederek keşfetmek için çıktığı yolculukta, tüm dünyada performanslar sergiledi. Bugün dansın doğal gücünü, çevresindekileri ve ona en çok ihtiyaç duyanları iyileştirmek için paylaşıyor.
Ekin Bernay dansa dokuz yaşında başlayıp doğum yeri Ankara'da bale ve caz eğitimi aldı. Ekin o günleri şu sözlerle hatırlıyor: "Daha ilk sınıftayken ünlü bir dansçı olmayı hayal ederdim. Ama insanlar içimde bir dansçı olduğunu sanırım ilk kez ikinci yıl hazırladığımız bir müzikalde verdiğim solo performansta gördü. Diğerleri gibi hareket etmediğimin farkındaydım; hareket ettiğimde kendimi çok güçlü hissediyordum."
Yalnızca sekiz yıl sonra, Ekin'in çocukluk hayali gerçekleşmeye başladı. Dünyanın dört bir yanından dört genç kadınla birlikte Nike'ın Dance to LA yarışmasını kazandı: "Rüya gibiydi. Bu yarışma, bana öykümü tüm dünyaya anlatabileceğimi gösterdi." diyor Ekin. Üstelik öyküsü orada noktalanmadı. Kazandığı yarışma, özgeçmişine ekleyeceği tek seferlik bir başarı değildi. Ekin, daha 18 yaşındayken Nike Sporcusu oldu.
Ekin, dünyanın her yerinde sergilediği performanslarla gücünü gözler önüne serdi. Fakat dans onun için asla performanstan ibaret değildi. Kişinin kendisini keşfetmesini ve iyileştirmesini sağlayan bir ihtiyaçtı. Bu inanç, dans terapistliği kariyerine uzanan yolculuğunun çıkış noktası oldu: "Bir ara dans etmeyi ve kendimi dansla ifade etmeyi bırakmıştım. Sanırım depresyondaydım." diyen Ekin, sözlerine şöyle devam ediyor: "Hem bana hem de başkalarına faydalı olacak ve yardım edecek bir şeyler yapmak istediğimi biliyordum. Sadece insanları eğlendirmek benim için yeterli değildi."
Bunun üzerine Ekin kendisine yeni bir sayfa açtı. Bugün İstanbul ile Londra arasında mekik dokuyan, tam donanımlı bir dans ve hareket psikoterapisti. Yetişkin akıl sağlığı üzerinde çalışan Ekin, ciddi ve sürekli akıl sağlığı ihtiyaçları olan yetişkinler için haftalık grup terapisi seansları düzenliyor. Müzik eşliğinde bol bol hareket edilen bu seanslarda katılımcılar konuşuyor, paylaşıyor ve bağ kuruyor.
"Hem bana hem de başkalarına faydalı olacak ve yardım edecek bir şeyler yapmak istediğimi biliyordum. Sadece insanları eğlendirmek benim için yeterli değildi."
Ekin Bernay
Performans Sanatçısı
Dans ve Hareket Psikoterapisti
Türkiye'deki mülteci çocuklarla da çalışan Ekin, International Medical Corps ile İstanbul, Sakarya ve İzmir'de atölyeler gerçekleştiriyor. Ekin bu çalışma hakkında şunları söylüyor: "Birçok açıdan faydalı oluyor. Kişinin fiziksel, duygusal ve psikolojik durumunu ve o an nelere ihtiyacı olduğunu anlamaya yardımcı oluyor."
Ekin'e göre seanslarının en önemli faydalarından biri, gözlerinin önünde oluşan insani ilişkiler: "Grup çalışmalarında sık sık insanların birbirlerini kabul etmelerine, desteklemelerine ve hassas noktalarını açığa çıkarmalarına şahit oluyorsunuz. Bu, başkalarıyla birlikte olmaya büyük bir anlam yüklüyor. İzole olmanın işten bile olmadığı bir toplumda, başkalarıyla yaşanan bu deneyimler çok anlamlı."
Bu nedenle Ekin'in dans ve hareketi kişisel ilişkilerinde bile birleştirici bir güç, farklılıklar arasında kurulan bir köprü olarak görmesi hiç de şaşırtıcı değil. Ekin sık sık arkadaşları ve birlikte yaşadığı yaratıcı kişilerle dans ediyor. Performans grubunun çekirdeğini oluşturan bu kişiler, birbirlerine dans ile yakınlaşıyor. Ekin, bunu şu sözlerle açıklıyor: "Hareket eden vücutlar olarak var olduğumuz, birbirimizi anladığımız, birbirimizin alanını paylaştığımız ve kişisel alana saygı gösterdiğimiz, birlikte hareket ettiğimiz, bizi benzer şekilde etkileyen bu anlar bizi büyülüyor."
Ekin, klinik çalışmalarının yanında hem koreograf veya danışman unvanıyla ticari olarak, hem de bağımsız atölyeler düzenleyerek veya performans sanatçısı olarak solo projelerine devam ediyor. Ekin, ticari çalışmalarının bile iyileştirici niteliklere sahip olduğunu ancak özellikle performans sanatını hayatı anlamlandırmak ve dengelemek için kişisel bir araç olarak gördüğünü vurguluyor: "Benim terapim de bu. Kendimi burada iyileştiriyorum."
Gelecekten ne beklediği sorulduğunda, Ekin kendisi kadar cömert, neşeli ve kehanet gibi bir yanıt veriyor. Israrla, "Gelecekten beklentim daha fazla insanın kendini ifade etmesi, dünyada daha fazla nezaket ve özen olması." diyor. "Sevgi gerçekten de her şeyi değiştirecek. Bir şeyleri değiştirme şansına sahip olacaksak bu, daha fazla sevgiyle olacak."
Dans hareketlerini göstermeye hazır mısın? Ekin'in atölyelerine ve şehirdeki diğer topluluk etkinliklerine katılmak için aşağıdan kaydol.