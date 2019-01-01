Ekin Bernay AF-1

Yalnızca sekiz yıl sonra, Ekin'in çocukluk hayali gerçekleşmeye başladı. Dünyanın dört bir yanından dört genç kadınla birlikte Nike'ın Dance to LA yarışmasını kazandı: "Rüya gibiydi. Bu yarışma, bana öykümü tüm dünyaya anlatabileceğimi gösterdi." diyor Ekin. Üstelik öyküsü orada noktalanmadı. Kazandığı yarışma, özgeçmişine ekleyeceği tek seferlik bir başarı değildi. Ekin, daha 18 yaşındayken Nike Sporcusu oldu.

Ekin, dünyanın her yerinde sergilediği performanslarla gücünü gözler önüne serdi. Fakat dans onun için asla performanstan ibaret değildi. Kişinin kendisini keşfetmesini ve iyileştirmesini sağlayan bir ihtiyaçtı. Bu inanç, dans terapistliği kariyerine uzanan yolculuğunun çıkış noktası oldu: "Bir ara dans etmeyi ve kendimi dansla ifade etmeyi bırakmıştım. Sanırım depresyondaydım." diyen Ekin, sözlerine şöyle devam ediyor: "Hem bana hem de başkalarına faydalı olacak ve yardım edecek bir şeyler yapmak istediğimi biliyordum. Sadece insanları eğlendirmek benim için yeterli değildi."

Bunun üzerine Ekin kendisine yeni bir sayfa açtı. Bugün İstanbul ile Londra arasında mekik dokuyan, tam donanımlı bir dans ve hareket psikoterapisti. Yetişkin akıl sağlığı üzerinde çalışan Ekin, ciddi ve sürekli akıl sağlığı ihtiyaçları olan yetişkinler için haftalık grup terapisi seansları düzenliyor. Müzik eşliğinde bol bol hareket edilen bu seanslarda katılımcılar konuşuyor, paylaşıyor ve bağ kuruyor.