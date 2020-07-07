Tüm Aile İçin 6 Dakikalık Ter Dökme Egzersizi

Vücudu hareket ettirmek her zaman iyidir ama bugün beynimizi de çalıştıracağız. Önce bir kategori seç (ör. mor yiyecekler, en sevilen tahıllar, "u" ile başlayan kelimeler). Sonra her tekrar sırasında odada dolaş ve aile üyelerinden tek tek o kategoriden bir şey söylemelerini iste. Örneğin, kolları ve bacakları açarak zıplama hareketi sırasında herkes ünlü bir sporcunun ismini söylesin. Söyleyemeyen veya daha önce söylenmiş bir ismi tekrarlayan olursa hareketi tekrarlamak zorunda kalır.



Kategori bulmakta yardıma mı ihtiyacın var? Yanıt tam önünde duruyor. Çocuklardan hayal güçlerini çalıştırıp eğlenceli kategoriler bulmalarını iste.