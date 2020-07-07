Tüm Aile İçin 6 Dakikalık Ter Dökme Egzersizi

Tüm Aile İçin "6 Dakikada Terle" Antrenmanı
Rehberlik
Hazırlayan: Nike Training
Bu hızlı antrenman, beynini çalıştırırken kan dolaşımını hızlandırması için tasarlandı.
Bu egzersiz kısa olmasına rağmen çok güçlü. On dakikadan kısa süre içinde vücudundan fazlasını çalıştıracaksın. Ailenin tüm üyeleri, yapacakları tekrarları neşeli beyin egzersizleriyle birleştirerek hayal güçlerini konuşturacak.
6 Dakikada Terle
Aile antrenmanı zamanı! Bu haftaki temamız sabır ve direnme gücü. O yüzden birkaç derin nefes al ve vücudunu ısıtıp seni yoracağını garanti ettiğimiz bugünün antrenmanıyla kararlılığını konuştur. Ayrıca bu antrenman yalnızca 6 dakika olduğu için her yaştan çocuğa uygundur. Hazırsanız başlayalım.
Beynini Çalıştır
Vücudu hareket ettirmek her zaman iyidir ama bugün beynimizi de çalıştıracağız. Önce bir kategori seç (ör. mor yiyecekler, en sevilen tahıllar, "u" ile başlayan kelimeler). Sonra her tekrar sırasında odada dolaş ve aile üyelerinden tek tek o kategoriden bir şey söylemelerini iste. Örneğin, kolları ve bacakları açarak zıplama hareketi sırasında herkes ünlü bir sporcunun ismini söylesin. Söyleyemeyen veya daha önce söylenmiş bir ismi tekrarlayan olursa hareketi tekrarlamak zorunda kalır.
Kategori bulmakta yardıma mı ihtiyacın var? Yanıt tam önünde duruyor. Çocuklardan hayal güçlerini çalıştırıp eğlenceli kategoriler bulmalarını iste.
Beynini Çalıştır
Vücudu hareket ettirmek her zaman iyidir ama bugün beynimizi de çalıştıracağız. Önce bir kategori seç (ör. mor yiyecekler, en sevilen tahıllar, "u" ile başlayan kelimeler). Sonra her tekrar sırasında odada dolaş ve aile üyelerinden tek tek o kategoriden bir şey söylemelerini iste. Örneğin, kolları ve bacakları açarak zıplama hareketi sırasında herkes ünlü bir sporcunun ismini söylesin. Söyleyemeyen veya daha önce söylenmiş bir ismi tekrarlayan olursa hareketi tekrarlamak zorunda kalır.
Kategori bulmakta yardıma mı ihtiyacın var? Yanıt tam önünde duruyor. Çocuklardan hayal güçlerini çalıştırıp eğlenceli kategoriler bulmalarını iste.