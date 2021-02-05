Spor, Kız Çocuklar ve Ergenlik

Ergenlik, Regl ve Spor
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Sporda Ergenlik ve Kız Çocuklar
Ergenlik, Regl ve Spor
Ergenliğin kafa karıştırıcı bir dönem olduğu, yadsınamaz bir gerçektir. Büyümenin normal bir parçası olan bu evrede yaşanan duygusal ve fiziksel değişiklikler, çoğu çocuğun kendisini korunmasız ve güvensiz hissetmesine neden olabilir. Kız çocuklar ise bu duyguları daha da yoğun yaşar. Genç kızların egzersizi eğlenceli, ödüllendirici ve sağlıklı bir aktivite olarak görmesinde ergenlik döneminin çok önemli olduğu inancından yola çıkarak her kadın ve kız çocuğa spor yapma fırsatını sunmayı amaçlayan İngiliz hayır kuruluşu Women in Sport ile bir iş ortaklığı gerçekleştirdik. 1984 yılında kurulan ve sahada kapsamlı araştırmalar yapan bu kuruluş, sporun hayat boyu devam eden faydalarından kız çocukların yoksun kaldığı gerçeğini defalarca kanıtladı. Birlikte bu durumu değiştirmeyi misyon edindik.
Ergenlik ve regl, kız çocukları aktif yaşamaktan alıkoymamalıdır. Ancak regl olmaya başladıkları, göğüslerinin büyüdüğü, vücut kokusu sorunu yaşadıkları ve tüylerinin çıktığı ergenlik dönemini kabullenmeleri kolay olmayabilir. Bu değişiklikler öz saygılarını, motivasyonlarını, hatta spordan aldıkları keyfi olumsuz etkileyebilir.
Women in Sport'un araştırması, bunun doğruluğunu kanıtlıyor. İngiltere'deki 11-16 yaş arası 2,1 milyon kız çocuğun(1) büyük bir kısmı, sporun faydalarından yoksun yaşıyor. Kız çocukların %34'ü izlenmeyi sevmediği, %35'i ise kendine güvenmediği için beden eğitimi derslerine katılmadığını söylüyor.(2) Ancak iyi haberler de var: Bu eğilim değişiyor. Kız çocuklarımıza yardım etmenin yollarını öğrenmek için yazıyı okumaya devam et.
Nike'ın Made to Play girişimi, kız çocukları spor yapmaya teşvik ediyor. Her seviyeden çocuğu güçlendirmeyi amaçlayan bu girişimin spor temelli programları, 17 milyon çocuğa fırsatlar sunarak daha sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat sürmelerine yardımcı oluyor.
Terleme, vücut tüyleri, sızıntı korkusu ve yeteneksiz gibi algılanmak, kız çocukların okulda diğer öğrenciler tarafından alaya alınmasına neden olabilir. Yaşadıkları bu eleştiri ve rekabet kaygısı ise genç kızların öz saygılarını derinden etkileyip aktif olmalarının önüne geçebilir.
Women in Sport, kız çocukların takım sporlarına katılma ihtimallerinin çok daha düşük olduğunu vurguluyor: 13-16 yaş arası kızların %48'i haftada en az bir kez takım sporu yaparken erkek çocuklarda bu oran %68'e çıkıyor.(3) Aslında ergenlik yılları, kız çocuklar arasında spor ve egzersizi bırakma oranının en yüksek olduğu dönem. 12-14 yaş arası kız çocukların %42'si, regl olduğunda egzersiz yapmaktan kaçındığını söylüyor.(4) Bu davranış modeli de ilerleyen yıllarda geri döndürülmesi zor alışkanlıkların temelini atıyor
Sporun Genç Kızlara Faydası
Sporun genç kızlara güç verdiğine şüphe yok. Daha da iyisi, erken yaşta edinilecek aktif bir yaşam stili, kız çocukların yetişkinliğe geçişini pozitif ve güçlü bir şekilde şekillendirebilir. Women in Sport'un araştırması, egzersiz yapmaya erken yaşta başlayan kız çocukların egzersizi ilerleyen yaşlarda bırakma ihtimallerinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu gerçek, kız çocukları neden regl sırasında bile aktif kalmaya teşvik etmemiz gerektiğinin sebeplerinden yalnızca biri.
"Egzersiz, semptomları azaltır ve kız çocukların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olur." diyen spor bilimcisi Dr. Georgie Bruinvels'e göre, egzersiz sırasında salgılanan endorfin hormonu mutluluk verir ve rahatlamaya yardımcı olur. Birlikte spor yapmak, fitness'lı ilk yılların çocuklar için daha kolay geçmesini sağlar. Çocuğunu egzersize başlatmak için fikir arıyorsan Nike Run Club uygulamasındaki rehberli koşulara ve her seviyeye uygun antrenman ipuçlarına göz at. Favori antrenmanını seçtikten sonra dilersen onu birlikte yapacağınız bir aile aktivitesine çevirebilirsin.
Spor ve hareket, zihin için de iyidir. Fiziksel aktivite, yaşı veya ilgi alanları ne olursa olsun her gence zihninin ve vücudunun neler yapabileceğini gösterir. Spor, kız çocuklara arkadaşlıklar ve gururla hatırlayacakları anılar kazandırır. Baskı altında sakin kalmayı, stresi kontrol etmeyi, yenilgiyi olgunlukla ve zaferi alçakgönüllülükle karşılamayı öğretir. Sporun kazandırdığı bu özellikler, sonraki hayatlarında da çok işlerine yarayacaktır.
Disiplin, konsantrasyon ve takım oyuncusu olma gibi niteliklere sahip sağlıklı bir zihin yapısı, okul günlerinden iş hayatına geçişi de kolaylaştırır. Enerji seviyelerini artıran egzersiz, zihni boşaltmaya, daha iyi uyumaya ve mutlu olmaya da yardımcı olur. Women in Sport'a göre çalışan kadınların %42'si, stresli iş dönemlerinde aktif olmanın sakin kalmalarına yardımcı olduğunu kabul ediyor.(5)
Pozitif rol modelleri ve koçlar, kız çocukların oyun ve sporu daha erişilebilir görmesine yardımcı olabilir. Onlara motivasyon, güç ve ilham vermek, hem sahada hem saha dışında kendilerine güvenmelerine yardımcı olabilir ve spora devam ederek avantajlarını hayatlarının ilerleyen evrelerinde de görmelerini sağlayabilir.
Kız çocukların hem şimdi hem de gelecekte spordan keyif almasını sağlamak için Made to Play Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberimize göz at. Bu rehber; daha sağlıklı, mutlu ve başarılı hayatlar sürmeleri için çocukları hareket ettirmeyi amaçlayan Nike'ın Made to Play girişiminin bir parçasıdır.
Ebeveynler, Kız Çocuklarına Yardımcı Olmak İçin Ne Yapabilir?
Ebeveynler, kızlarının hem ergenlik hem de yetişkinlikte spordan keyif almasını ve sporun faydalarını görmesini sağlayabilir. Şimdi kızlarını oyun ve egzersize hazırlamak için atabilecekleri bazı basit adımlara bakalım.
1. Konuşmalara erken yaşta başla
Çocuğunla ergenlik hakkında konuşmak için ergenliğe girmesini beklemen gerekmez. Kadın sporları bilimcisi Dr. Georgie Bruinvels, "Regl çevresine inşa edilmiş tabuları yıkmamız ve hem kız hem de erkek çocukların regle bakışını değiştirmemiz gerekiyor." diyor. Ergenlikle ilgili konuları (vücudun bölümleri, sivilce ve tüy çıkması gibi fiziksel değişiklikler vb.) ne kadar çok konuşursanız regl ve ergenlik o kadar normalleşir. Kız çocuklara yalnız olmadıklarını hatırlatmak ve kendi deneyimlerinden bahsetmek, yeni görünümlerini kabullenme aşamasında öz güven kazanmalarına ve vücutlarına güvenmelerine yardımcı olabilir.
2. Birlikte spor yapın
Women in Sport'un verileri, aktif annelerin kızlarının da aktif olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Annesi fiziksel açıdan aktif olan kızların spora başlama ihtimali iki kat fazlayken iki ebeveyni de fitness yapan çocuklarda bu oran neredeyse altı kata çıkıyor. Kızını erkenden spora başlatırsan ve birlikte spor yaparsanız regl döneminde de vücuduna güvendiğini gözlemleyebilir. Bu, regli normalleştirmekle kalmayıp ergenliğin ilk yıllarında yaşayacağı kaygıları dindirmeye de yardımcı olacaktır. Başlamak için Nike Training Club uygulamasında birlikte yapabileceğiniz eğlenceli bir antrenman bulabilirsin. Birlikte geçireceğiniz, hedeflerinize ulaşacağınız, size anılar kazandıracak bu anlar, kızının yaşıyor olabileceği sorunları fark etmeni de sağlayabilir. Her deneyim düzeyine ve seviyeye uygun seçeneklerin yer aldığı aile antrenmanları koleksiyonumuza bakmaya ne dersin?
3. Rekabeti arka plana it
Genç kızların belirli bir şekilde görünme ve en iyi olma baskısını üzerlerinde hissettikleri bu dönemde,onlara sunulacak yeni ve eğlenceli fırsatlar, spordan tekrar keyif almalarını sağlayabilir. Kaya tırmanışı veya arkadaşlarıyla plajda çıkacakları bir koşu gibi egzersizler, genç kızların fiziksel aktiviteye yeni bir gözle bakmalarını sağlayıp hissettikleri rekabet duygusunu azaltmaya yardımcı olabilir. Birlikte spor yapmak, fitness'lı ilk yılların çocuklar için daha kolay geçmesini sağlar. Çocuğunu egzersize başlatmak için fikir arıyorsan Nike Run Club uygulamasındaki rehberli koşulara ve her seviyeye uygun antrenman ipuçlarına göz at. Favori antrenmanını seçtikten sonra dilersen onu birlikte yapacağınız bir aile aktivitesine çevirebilirsin. Ayrıca aktif olmanın doğrusunun veya yanlışının olmadığını unutma. Nabzın hızlanıyorsa aktifsin demektir.
4. Spor yapmanın regl semptomlarını hafiflettiğini unutma
Regl ve premenstrüel sendrom (PMS) semptomları, kız çocukların spor yapmamasının başlıca nedenlerindendir. Bununla birlikte fiziksel aktivite, doğal bir ağrı kesici olan mutluluk hormonu endorfini salgılattığı için krampları azaltmaya yardımcı olabilir.
Spor bilimcisi Dr. Georgie Bruinvels, "Kız çocukların regl olurken egzersiz yapmaması için hiçbir neden yok. Hatta egzersiz yapmak, kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olabilir. Bunun için sadece doğru eğitime ve teşvike ihtiyaçları var." diyor.
5. Onları beden eğitimi dersine hazırla
Regl sırasında spor yapmak, kız çocuklar için büyük bir kaygı nedenidir. Women in Sport, kız çocukların önceden plan yapmasına yardımcı olmayı öneriyor. Spor ve egzersiz yapmalarına yardımcı olacak stratejilere sahip olmak, kız çocukların kendilerine daha çok güvenmelerini sağlayıp spor yapma ihtimallerini artıracaktır.
Women in Sport'a göre 12-14 yaş arası kız çocukların %42'si, regl sırasında egzersiz yapmaktan kaçınıyor(6). 13-16 yaş arası kız çocukların %36'sı ise önerilen 60 dakikalık günlük aktivitelerini yapmıyor(7). Endişelerini gidermek için spor çantalarına önceden ped ve kişisel bakım malzemeleri koyabilir ve egzersizden hemen önce ve sonra pedlerini değiştirmelerinin çok önemli olduğunu söyleyebilirsin. Bu hareketler onlara güven kazandıracaktır. Bunun dışında spor çantalarına deodorant, uygun bir spor sütyeni ve yedek eşofman altı da koyabilirsin.
Regl ve ergenlik, kimse için kolay konular değildir. Bununla birlikte, kız çocukların vücutlarını anlamaları çok işlerine yarayabilir. Regl döngüsünü takip etmek, kadınlara vücutlarının kontrolünün kendi ellerinde olduğunu hissettirir ve daha iyi fiziksel aktivite yapmalarını sağlar. Kız çocukların hormonal değişikliklerini takip etmeleri, vücutları ve fiziksel aktivite ile olan ilişkilerini iyileştirirken yaşadıkları her şeyin normal olduğundan emin olmalarını sağlayacaktır.
Antrenmanları regl döngüsünün üç evresine nasıl uyarlayabileceğin hakkında daha fazla bilgi edinmek için Nike Training Club uygulamasında bulunan Nike Döngü Senkronizasyonu koleksiyonuna göz at.
Bu yazı, Women in Sport iş birliğiyle yazıldı. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsan kuruluşun web sitesini ziyaret edebilirsin.
(1) 2018-19 tarihli Active Lives CYP anketi Sport England verilerinden Women in Sport'un ulaştığı sonuç
(2) Ortak – WiS ve YST, 2017
(3) Active Lives CYP anketi
(4) Ortak araştırmamız – WiS ve YST, 2017
(5) Ana WiS araştırması
(6) Youth Sport Trust ve Women in Sport, Girls Active Anketi, 2017
(7) Çocuklar ve gençler arasında düzenlenen Sport England Active Lives Anketi, 2018