Spor, Kız Çocuklar ve Ergenlik

Sporun Genç Kızlara Faydası

Sporun genç kızlara güç verdiğine şüphe yok. Daha da iyisi, erken yaşta edinilecek aktif bir yaşam stili, kız çocukların yetişkinliğe geçişini pozitif ve güçlü bir şekilde şekillendirebilir. Women in Sport'un araştırması, egzersiz yapmaya erken yaşta başlayan kız çocukların egzersizi ilerleyen yaşlarda bırakma ihtimallerinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu gerçek, kız çocukları neden regl sırasında bile aktif kalmaya teşvik etmemiz gerektiğinin sebeplerinden yalnızca biri.



"Egzersiz, semptomları azaltır ve kız çocukların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olur." diyen spor bilimcisi Dr. Georgie Bruinvels'e göre, egzersiz sırasında salgılanan endorfin hormonu mutluluk verir ve rahatlamaya yardımcı olur. Birlikte spor yapmak, fitness'lı ilk yılların çocuklar için daha kolay geçmesini sağlar. Çocuğunu egzersize başlatmak için fikir arıyorsan Nike Run Club uygulamasındaki rehberli koşulara ve her seviyeye uygun antrenman ipuçlarına göz at. Favori antrenmanını seçtikten sonra dilersen onu birlikte yapacağınız bir aile aktivitesine çevirebilirsin.



Spor ve hareket, zihin için de iyidir. Fiziksel aktivite, yaşı veya ilgi alanları ne olursa olsun her gence zihninin ve vücudunun neler yapabileceğini gösterir. Spor, kız çocuklara arkadaşlıklar ve gururla hatırlayacakları anılar kazandırır. Baskı altında sakin kalmayı, stresi kontrol etmeyi, yenilgiyi olgunlukla ve zaferi alçakgönüllülükle karşılamayı öğretir. Sporun kazandırdığı bu özellikler, sonraki hayatlarında da çok işlerine yarayacaktır.



Disiplin, konsantrasyon ve takım oyuncusu olma gibi niteliklere sahip sağlıklı bir zihin yapısı, okul günlerinden iş hayatına geçişi de kolaylaştırır. Enerji seviyelerini artıran egzersiz, zihni boşaltmaya, daha iyi uyumaya ve mutlu olmaya da yardımcı olur. Women in Sport'a göre çalışan kadınların %42'si, stresli iş dönemlerinde aktif olmanın sakin kalmalarına yardımcı olduğunu kabul ediyor.(5)



Pozitif rol modelleri ve koçlar, kız çocukların oyun ve sporu daha erişilebilir görmesine yardımcı olabilir. Onlara motivasyon, güç ve ilham vermek, hem sahada hem saha dışında kendilerine güvenmelerine yardımcı olabilir ve spora devam ederek avantajlarını hayatlarının ilerleyen evrelerinde de görmelerini sağlayabilir.



Kız çocukların hem şimdi hem de gelecekte spordan keyif almasını sağlamak için Made to Play Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberimize göz at. Bu rehber; daha sağlıklı, mutlu ve başarılı hayatlar sürmeleri için çocukları hareket ettirmeyi amaçlayan Nike'ın Made to Play girişiminin bir parçasıdır.