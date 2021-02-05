Spor, Kız Çocuklar ve Ergenlik

Sporda Ergenlik ve Kız Çocuklar

Ergenliğin kafa karıştırıcı bir dönem olduğu, yadsınamaz bir gerçektir. Büyümenin normal bir parçası olan bu evrede yaşanan duygusal ve fiziksel değişiklikler, çoğu çocuğun kendisini korunmasız ve güvensiz hissetmesine neden olabilir. Kız çocuklar ise bu duyguları daha da yoğun yaşar. Genç kızların egzersizi eğlenceli, ödüllendirici ve sağlıklı bir aktivite olarak görmesinde ergenlik döneminin çok önemli olduğu inancından yola çıkarak her kadın ve kız çocuğa spor yapma fırsatını sunmayı amaçlayan İngiliz hayır kuruluşu Women in Sport ile bir iş ortaklığı gerçekleştirdik. 1984 yılında kurulan ve sahada kapsamlı araştırmalar yapan bu kuruluş, sporun hayat boyu devam eden faydalarından kız çocukların yoksun kaldığı gerçeğini defalarca kanıtladı. Birlikte bu durumu değiştirmeyi misyon edindik.





Ergenlik ve regl, kız çocukları aktif yaşamaktan alıkoymamalıdır. Ancak regl olmaya başladıkları, göğüslerinin büyüdüğü, vücut kokusu sorunu yaşadıkları ve tüylerinin çıktığı ergenlik dönemini kabullenmeleri kolay olmayabilir. Bu değişiklikler öz saygılarını, motivasyonlarını, hatta spordan aldıkları keyfi olumsuz etkileyebilir.



Women in Sport'un araştırması, bunun doğruluğunu kanıtlıyor. İngiltere'deki 11-16 yaş arası 2,1 milyon kız çocuğun(1) büyük bir kısmı, sporun faydalarından yoksun yaşıyor. Kız çocukların %34'ü izlenmeyi sevmediği, %35'i ise kendine güvenmediği için beden eğitimi derslerine katılmadığını söylüyor.(2) Ancak iyi haberler de var: Bu eğilim değişiyor. Kız çocuklarımıza yardım etmenin yollarını öğrenmek için yazıyı okumaya devam et.



Nike'ın Made to Play girişimi, kız çocukları spor yapmaya teşvik ediyor. Her seviyeden çocuğu güçlendirmeyi amaçlayan bu girişimin spor temelli programları, 17 milyon çocuğa fırsatlar sunarak daha sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat sürmelerine yardımcı oluyor.



Terleme, vücut tüyleri, sızıntı korkusu ve yeteneksiz gibi algılanmak, kız çocukların okulda diğer öğrenciler tarafından alaya alınmasına neden olabilir. Yaşadıkları bu eleştiri ve rekabet kaygısı ise genç kızların öz saygılarını derinden etkileyip aktif olmalarının önüne geçebilir.



Women in Sport, kız çocukların takım sporlarına katılma ihtimallerinin çok daha düşük olduğunu vurguluyor: 13-16 yaş arası kızların %48'i haftada en az bir kez takım sporu yaparken erkek çocuklarda bu oran %68'e çıkıyor.(3) Aslında ergenlik yılları, kız çocuklar arasında spor ve egzersizi bırakma oranının en yüksek olduğu dönem. 12-14 yaş arası kız çocukların %42'si, regl olduğunda egzersiz yapmaktan kaçındığını söylüyor.(4) Bu davranış modeli de ilerleyen yıllarda geri döndürülmesi zor alışkanlıkların temelini atıyor

