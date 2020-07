Hızlı Sonuç Veren 6 Halat Antrenmanı

Halatla Yapabileceğin Altı Hareket

Bu egzersizler farklı hareket düzlemlerinde hareket etmeni sağlayacak, hem destek hem güç kazandıracak ve koordinasyonunu ileriye taşıyacaktır. Her tekrardan en fazla verimi almak için alt vücudundan güç al ve karnını sık. Yoğunluğu artırmak istiyorsan sabitleme noktasına daha yakın dur: Halat ne kadar gevşek durursa çarpma ve sallama hareketlerinde o kadar çok çalışman gerekir.



Halat kullanmaya yeni başlıyorsan bu hareketleri 15-30 saniye yapmayı dene. Deneyimliysen setleri 30 saniye-1 dakika arasında tutmaya çalış. Fitness seviyen ne olursa olsun, 6 hareketi 1-3 tur yaparak hızlı bir kardiyo-kuvvet antrenmanı yapabilir ya da favori hareketlerini herhangi bir antrenmana ekleyebilirsin. Setler arasında ne kadar az dinlenirsen antrenmanın o kadar çok metabolik olur (yani daha çok yağ yakarsın).



01. Değişimli Sallama

Çalıştırdığı kaslar: Omuzlar, latismus kasları, pazılar, triseps kasları, karın kasları, kalça kasları



Yüzün sabitleme noktasına dönük olacak şekilde ayakta dur. Avuç içlerin, halat uçlarıyla el sıkışıyormuşsun gibi birbirine bakacak şekilde halatı tut. Halat iyice gerilinceye kadar geriye git. Ayaklarını kalça genişliğinden biraz daha geniş aç ve çeyrek squat yap. Sırtını düz, göğsünü dik tut; ayaklarını yere sıkıca bas. Sol ve sağ kolunla değişimli olarak halatı hızla kaldırıp indir. Sabitleme noktasına kadar küçük, hızlı dalgalar göndermeye çalış. Kolları olabildiğince hızlı değiştirmeye devam et.



02. Güçlü Çarpma

Çalıştırdığı kaslar: Omuzlar, latismus kasları, göğüs, pazılar, triseps kasları, karın kasları, kalça kasları



Değişimli sallamaya hazırlandığın gibi hazırlan. Parmak uçlarında yüksel ve kollarını olabildiğince yukarıya kaldır; sonra topuklarını indirerek yere in ve halatın iki ucunu olabildiğince sert şekilde çarptır. Olabildiğince hızlı şekilde devam et.



03. Döndürerek Çarpma

Çalıştırdığı kaslar: Omuzlar, latismus kasları, pazılar, triseps kasları, karın kasları, kalça kasları



Halatın iki ucunu alttan kavrayarak tut. Halat iyice gerilinceye kadar geriye git. Ayaklarını kalça genişliğinden biraz daha geniş aç, çeyrek squat yap ve ellerini vücudunun bir yanına getir. Parmak uçlarında yükselerek halatı yukarıdan diğer yana doğru salla (halat büyük bir yay şekli çizmelidir) ve ayaklarını halat uçlarının yönüne bakacak şekilde döndür. Hemen taraf değiştir ve hareketi tekrarla. Olabildiğince hızlı şekilde taraf değiştirerek devam et.