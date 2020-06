Minnet Duymaya Nasıl Alışabilirsin?

Kıyaslama yapmak insanın doğasında vardır. Kendimizi sürekli olarak başkalarıyla kıyaslarız. Ayrıca bize toplum olarak her zaman daha fazlasını istememiz öğretilir. Bu düşünceler minnettarlığı yok edebilir. Sahip olduklarımız için minnet duymamızı ve içinde bulunduğumuz anı hissetmemizi engellerler.



Aslında en önemli şeylere bir bedel ödemeden sahip oluruz. Kendini üzgün, hayal kırıklığına uğramış, öfkeli hissediyorsan ve minnettar olacağın hiçbir şey olmadığını düşünüyorsan odaklanıp bilinçli bir şekilde derin nefes al. O nefesle bu duyguları içinden atabilir ve sahip olduklarının değerini görebilirsin.



Her zaman minnet duymayı öğrenmek için her gün minnet duyduğun üç şeyi bir kağıda yaz. Bunların çok önemli şeyler olması gerekmez. Bir antrenman, lezzetli bir yemek ya da sevdiğin kişiyle çıktığın bir yürüyüş olabilir. Bu küçük işi her gün yapmak, olağanüstü etkili olabilir. Araştırmalar, her gün minnettar olduğu üç şeyi yazan kişilerin genel mutluluğunun önemli oranda arttığını gösteriyor.



Üzerine düşününce bu araştırma sonucunun ne kadar mantıklı olduğunu görebilirsin. Hep minnettar olduğunda üzüntü duyman zorlaşır. Sahip olmadıklarına odaklanmak yerine sahip olduklarının değerini bilmek için bir minnet günlüğü tutmaya başlarsan hızla yeni şeyler için minnet duymaya başladığını göreceksin.