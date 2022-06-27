Michaela ile Sütyen Üzerine: Spor Sütyeni Stilleri

Michaela ile Sütyen Üzerine
Michaela DePrince: Spor Sütyeni Kombinleri
Michaela ile Sütyen Üzerine'yi bale dünyasının çağdaş ikonu Michaela DePrince hazırladı. Dansa kendi yorumunu katan Michaela, Değişme Özgürlüğü sayımızda birey olarak nasıl geliştiğimizi ve güçlendiğimizi bize hatırlatıyor.
Spor Sütyeni Kombinleri için NYC'de bir araya geldiğimiz Michaela, Nike Alate Spor Sütyenini antrenman dışında gündüzleri ve akşamları nasıl giydiğini bize gösterdi. Farklı stillerine aşağıdan göz at.
1. Beyaz Nike Alate Sütyen ile siyah pullu mini etek ve üst
"Şu sahneyi mutlaka yaşamışsındır: Gündüz dışarı çıkacaksındır, gardırobunun yarısını denersin ve nihayet aradığın kombini bulup, 'Evet, işte bu.' dersin. Bu kombin bana tam da bunu hissettiriyor. Zahmetsiz şıklığına bayılıyorum. Kolaymış gibi gözüken bir dansın tüm adımlarının aslında provasının yapılmış olmasına benziyor. Giydiğim beyaz Nike Alate Sütyen, hem tenimle hem de siyah pullu mini etek ve üst ile kontrast oluşturuyor. Çok yönlülüğü sayesinde sütyeni kısa üst gibi giyebilmeyi ve üstün düğmelerini kapattığımda alttan gözükmesini seviyorum."
2. Siyah Nike Alate Sütyen, beyaz kot pantolon ve trençkot
"Beni sokakta dans ederken görebilirsin. Yürürken kollarımla hep alıştırma yaparım. Bu yüzden Nike Alate Sütyenin diğer spor sütyenlerinden daha fazla hareket özgürlüğü sunması çok hoşuma gidiyor. Bu, güzel bir kombin. Siyah (sütyen) ile beyaz (kot ve trençkot) arasındaki klasik-modern ikiliğini sevdim. Beni hem rahat ettiren hem de destekleyen kombinlerin dengesi idealdir. Kendimden emin olmadığım zamanlarda, 'Bunu yapabilirsin, günün bu kombinle daha iyi geçebilir.' dedirten giysiler giymeyi seviyorum. Sana güç veren giysileri. Bu kombinle toplantıya gidersem harika geçeceğini hissediyorum."
3. Siyah Nike Alate Sütyen, deri pantolon ve kırmızı üst
"Bu kombini hazırlarken Nike Alate Sütyeni antrenman yaparken de giydiğimi unuttum. Deri pantolonla birlikte çekici bir kısa üst gibi duruyor. Bunu çok sevdim. Kombini giydiğimde kendimi iyi hissettim. Çok rahat olması hoşuma gitti. Üstün kırmızısı ve platform topuklar da kombini eğlenceli hale getirdi. Bu kombini kız arkadaşlarımla havalı bir kulübe giderken giyebilirim. Dikkat çekmeyen bir yerin mutfağından girersin, sonra arkadaki kapıdan girince seni harika müzikler çalan bir kulüp karşılar ve dans etmek istersin ya; öyle bir yere giderken giyebilirim."