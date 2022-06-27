Michaela ile Sütyen Üzerine: Spor Sütyeni Stilleri

Michaela ile Sütyen Üzerine

Michaela ile Sütyen Üzerine'yi bale dünyasının çağdaş ikonu Michaela DePrince hazırladı. Dansa kendi yorumunu katan Michaela, Değişme Özgürlüğü sayımızda birey olarak nasıl geliştiğimizi ve güçlendiğimizi bize hatırlatıyor.

Spor Sütyeni Kombinleri için NYC'de bir araya geldiğimiz Michaela, Nike Alate Spor Sütyenini antrenman dışında gündüzleri ve akşamları nasıl giydiğini bize gösterdi. Farklı stillerine aşağıdan göz at.