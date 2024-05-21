Nike Sporcusu: Kimia Alizadeh

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Kimia Alizadeh
Tekvando yıldızı Kimia Alizadeh, kazanmak istediğinde asla pes etmiyor ve tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başarıyor. Mülteci topluluğunu gururla temsil eden sporcu kararlılığın, istikrarın ve azmin vücut bulmuş hali.
Son güncellenme tarihi: 21 Mayıs 2024
Okuma süresi: 2 dk
Kimia Alizadeh
Spor Dalı: Tekvando
Doğduğu Ülke: İran
Milli Takım: Bulgaristan
Doğum Tarihi: 10 Temmuz 1998
"Hayallerim yok. Yalnızca hedeflerim var. Hayaller çok büyüktür, ulaşması zor olur. Ama bir hedefin olduğunda ona ulaşabileceğini bilirsin."
Kimia hayallere inanmıyor: "Hayaller çok büyüktür, ulaşması zor olur. Ama bir hedefin olduğunda ona ulaşabileceğini bilirsin." Disiplinini her koşulda korumaya odaklanan sporcu, zaferi de bu sayede gerçeğe dönüştürüyor.
Olimpik Mülteci Vakfı
Nike, sporun dünyayı ileriye taşıma gücüne sahip olduğuna inanır ve bu felsefeyle hareket eder. Nike'ın Olimpik Mülteci Vakfı ile birlikte göçe zorlanmış sporculara nasıl yardım ettiğini öğren.