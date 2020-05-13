Mükemmel Pazı Bükme

Büyük gösteriye iki bilete kim hayır diyebilir? Flor Beckmann, vücudunu kontrol ederek ve duruşuna dikkat ederek pazı bükme hareketini nasıl mükemmelleştireceğini anlatıyor. Bu hareket, hemen sonuç veren birkaç egzersizden biridir.



Pazı bükme hareketi, tahmin edebileceğin gibi pazılarını büyütüp geliştirir. Mükafatını hemen alacağın birkaç egzersizden biridir: Kasların her tekrarda büyüyormuş gibi görünür. Çünkü bunun gibi izole egzersizler, belirli bir kasa odaklanır ve kanı oraya toplar. Bu da hücrelerin şişmesine ve kası saran cildin gerilmesine neden olur; yani kasın "şişer". Bu şişkinlik kısa vadeli olsa da, uzun vadeli gelişime katkısı vardır. Nike Master Trainer'ı Flor Beckmann, sana pazı bükme hareketinin faydalarını ve nasıl yapılacağını anlatacak.