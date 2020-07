Mükemmel Pazı Bükme

Hareketi Zorlaştır

Hareketin izolasyon tarafına odaklanmak ve karnını daha çok çalıştırmak için ayakta durmak veya oturmak yerine diz çök. Ayrıca daha fazla ağırlık kullanarak veya hareketi daha yavaş yapıp kasların yük altında kaldığı süreyi artırarak kas liflerinin daha çok çalışmasını sağlayabilirsin: Dambılları kaldırırken 5'e kadar say, tepe noktasında tutarken 2'ye kadar say, sonra indirirken 5'e kadar say. Alternatif olarak, dambılı iki kat daha uzun sürede indirdiğin, yani kaldırma hareketinin negatif aşamasını uzattığın eksantrik bükme varyasyonunu yapabilirsin.