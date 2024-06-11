Gelecekteki Halime Mektup: Genç bir kızın hikayesi

Umarım kendimize karşı nazik olmayı unutmuyoruzdur. Benim gibi gençlere, başarısızlıkların normal olduğunu sürekli anlatmaya çalışıyorum. Ama bazen bunu kendime hatırlatmakta zorlanıyorum.



Okul ödevlerim, koşu ve diğer işlerimin biriktiğini hissettiğimde stresli ve baskı altında hissediyorum. Yapmamam gerektiğini bilsem bile kendimi suçluyorum. Umarım gelecekte kendi tempomuzda ilerlediğimizi unutmuyoruzdur. Pistte ve pist dışında ne gibi zorluklarla karşılaşırsak karşılaşalım, bir gün istediğimiz noktaya ulaşacağız.