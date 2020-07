Fitness'ı Çocuklar İçin Eğlenceli Hale Getirmenin 3 Yolu

Çocukların bir şey hakkında (ev işi, doktor randevuları, uzun araba yolculukları vs.) heyecan duymaları için işin içinde eğlence olması gerektiğini söylememize gerek yok. Egzersiz için de durum farklı değil. Nike'ın Çocuk Gelişim Merkezinde yönetici olan ve Shape America adıyla da bilinen Society of Health and Physical Educators'a uygun olarak Everybody Moves aktivite programını yürüten Karen Santesson, "Fiziksel aktiviteyi bir eğlence kaynağı gibi göstermezsen çocuklar bir noktadan sonra ilgilerini kaybetmeye başlar." diyor. Nereden başlayacağına emin değil misin? Birlikte hareket etmeyi eğlenceli hale getirmek için aşağıdaki fikirleri dene.



01. Oyuna dönüştür.

Egzersizi daha eğlenceli hale getirmenin en kolay (ve ilk akla gelen) yolu, egzersizi oyuna dönüştürmektir. Çünkü bunu yaptığında fiziksel efor oyun perdesinin arkasına gizlenir. Santesson'a göre ebelemece, kırmızı ışık/yeşil ışık ve futbol gibi basit bahçe oyunları küçük çocukların (3-5 yaş) ilgisini çekerken daha büyük çocuklar ve ilk gençlik çağındaki çocuklar, dikkatleri nispeten daha çabuk dağıldığı için daha dinamik olan engelli parkurları tercih ediyor. Kendi parkurunu oluşturmak için bahçende veya evinde beş altı "engel" oluşturabilirsin. Örneğin üstünden zıplamaları için bir yastık yığını hazırlayabilir ya da iki ağacın arasından yengeç gibi yürümelerini söyleyebilirsin. Zamanlayıcıyı ayarla, onlara parkuru belirli bir sürede bitirmelerini söyle ve oyun sırasında tezahüratlarınla onları destekle.



02. Onlara biraz kontrol ver.

Santesson, "Çocuklar genellikle kendi kararlarını verdiklerini hissetmeyi sever. Bu, onlara kontrolün kendilerinde olduğunu hissettirir." diyor. Küçük çocuklara (3-6 yaş) yapmaları için bir iş ver. Çocuğuna senin antrenman arkadaşın olduğunu ve işinin, yaptığın yogayı elinden geldiği kadar taklit etmek ya da mekikler arasında sana hafif bir sağlık topu fırlatmak olduğunu söyle. Daha büyük çocuklardan bir antrenman seçmelerini ya da ilgilerini çeken beş altı egzersizden birlikte yapabileceğiniz bir antrenman hazırlamalarını iste. Santesson, "Anne babalarına ne yapacaklarını söylemek, çocukları heyecanlandırır. Hareket ettiğini ve bundan keyif aldığını gördükleri zaman sana katılmak isterler." diyor. NTC uygulamasında bulabileceğin "Tüm Aile İçin" ve "Antrenmanın Temellerini Öğren" koleksiyonlarında arama yaparak yeni rutinler ve egzersizler bulmalarına yardımcı ol.