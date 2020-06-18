Beslenme Biçimini Değiştirecek Tek Soru

Precision Nutrition ekibi buna "mola verme sanatı" diyor. O beş saniye içinde beynin, anın farkına varıp vücudunun açlık ipuçlarını değerlendiriyor. Doyduysan yemeyi bırakıyorsun ve böylece gereksiz yere yemiyorsun. "Mola verme" sözünün kullanılması boşuna değil. Scott-Dixon şöyle diyor: "Dur demiyoruz. İstersen yemeye devam edebilirsin; yemek orada duruyor. Ama gerçekten yemek isteyip istemediğini öğrenmek istiyorsan mola ver."



Bu yöntem kulağına çok basit geldiyse bir dene. Yemeğe otur. Televizyon açık olmasın, telefonuna veya gazeteye bakma. Bir lokma aldıktan sonra çatalı bırak, mola ver: Neden yediğini düşün. Scott-Dixon şöyle diyor: "Bu gerçekten zor. Ama yemek deneyimimizi tamamen değiştiriyor."



St. Pierre, elit sporcuların da dikkatlerini toplamak için benzer bir yöntem kullandığını söylüyor. Beyzbolcular vurucu bölgesinden çıkarken derin bir nefes alır, aklını toplar. Futbolcular penaltı vuruşundan hemen önce derin bir nefes alır. St. Pierre, "Sporcular yavaşlamak, acele etmemek, otomatik pilotta hata yapmamak için bunu sezgisel olarak hep yapar. 10 dakika meditasyon yapmaya gerek yoktur. Nefes alırlar ve konsantre olurlar." diyor. Aynı fikir yemek için de geçerli.



Scott-Dixon, mola verme yöntemini yememen gereken şeyleri yerken de kullanabileceğini söylüyor. Örneğin, stres yüzünden bir tabak patates kızartması yerken mola verip nefes almayı hatırla. Aslında aç bile olmadığını, yemek istemediğini fark edeceksin. Scott-Dixon şöyle diyor: "Bunu trajediye çevirme. Onun yerine, 'Evet! Kendimi yakaladım.' de. O anı kutla ve bir daha stres yüzünden kendini yemeğe vereceğin zaman hazırlıklı olacağını bir köşeye yaz."