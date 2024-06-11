Serinin üçüncü bölümünde, her ikisi de global anlamda spor yıldızları olmuş eski Olimpiyat sporcusu Alyssa Conley ve ABD Açık ile Fransa Açık turnuvalarını kazanan paralimpik tenisçi Kgothatso Montjane'e sunuculuk yapma şansı yakaladık. Kendini cesurca ifade etmenin, ufak eylemlerle de olsa seni her gün kendin olmaya yaklaştırdığından, ruh sağlığının fiziksel sağlık kadar önemli olduğundan ve herkesin, istediği her şeyi başarabileceğinden konuştuğumuz güçlü, ilham verici tartışmalar gerçekleştirdik.



Ekim ayında Güney Afrika'da Johannesburg Onur ayı kutlandı. Nike da Güney Afrika'da Onur ayını kutlamak için hafta sonu hareket odaklı bir Be True etkinliği düzenledi.



Deneyimde iyi yaşamı teşvik eden birçok oyun ve bütünsel fitness aktivitesinin yanı sıra, Cnr Juta ve De Beer iş birliğiyle hazırlanan ve Lwazi Madonsela ile Ayabonga'nın sunuculuğunu yaptığı özel bir podcast serisi de gerçekleşti.