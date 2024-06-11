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Son güncellenme tarihi: 11 Haziran 2024
Okuma süresi: 2 dk

Onurla Spor Yap

Kendini cesurca ifade et

Serinin üçüncü bölümünde, her ikisi de global anlamda spor yıldızları olmuş eski Olimpiyat sporcusu Alyssa Conley ve ABD Açık ile Fransa Açık turnuvalarını kazanan paralimpik tenisçi Kgothatso Montjane'e sunuculuk yapma şansı yakaladık. Kendini cesurca ifade etmenin, ufak eylemlerle de olsa seni her gün kendin olmaya yaklaştırdığından, ruh sağlığının fiziksel sağlık kadar önemli olduğundan ve herkesin, istediği her şeyi başarabileceğinden konuştuğumuz güçlü, ilham verici tartışmalar gerçekleştirdik.

Ekim ayında Güney Afrika'da Johannesburg Onur ayı kutlandı. Nike da Güney Afrika'da Onur ayını kutlamak için hafta sonu hareket odaklı bir Be True etkinliği düzenledi.

Deneyimde iyi yaşamı teşvik eden birçok oyun ve bütünsel fitness aktivitesinin yanı sıra, Cnr Juta ve De Beer iş birliğiyle hazırlanan ve Lwazi Madonsela ile Ayabonga'nın sunuculuğunu yaptığı özel bir podcast serisi de gerçekleşti.

Daha Fazla Bilgi
Be True Podcast'i: Alyssa Conley ve Kgothatso Montjane, Radikal kişisel bakım

Onurla Spor Yap

Radikal kişisel bakım

Be True Podcast'i: Alyssa Conley ve Kgothatso Montjane, Kendin olmanın anlamı

Onurla Spor Yap

Kendin olmanın anlamı

Be True Podcast'i: Alyssa Conley ve Kgothatso Montjane, Radikal kişisel bakım

Onurla Spor Yap

Radikal kişisel bakım

Be True Podcast'i: Alyssa Conley ve Kgothatso Montjane, Kendin olmanın anlamı

Onurla Spor Yap

Kendin olmanın anlamı

Orijinal yayınlanma tarihi: 11 Haziran 2024