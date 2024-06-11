Serinin ikinci bölümünde, sunucularımız aktivist Thami Dish ile kelimeleri eyleme dökme hakkında konuşuyor. Gençlere hem öğreten hem de onlardan öğrenen aktivist, gençlerin statükoya meydan okuduğunu ve bunun, dünyanın çok ihtiyaç duyduğu değişim için yeni fırsatlara öncü olduğunu söylüyor.



Bölümü hemen izle ve "onur" kelimesinin anlamını yeniden tartışan katılımcıların görüşlerini, deneyimlerini ve düşüncelerini keşfet.



Ekim ayında Güney Afrika'da Johannesburg Onur ayı kutlandı. Nike da Güney Afrika'da Onur ayını kutlamak için hafta sonu hareket odaklı bir Be True etkinliği düzenledi.



Deneyimde iyi yaşamı teşvik eden birçok oyun ve bütünsel fitness aktivitesinin yanı sıra, Cnr Juta ve De Beer iş birliğiyle hazırlanan ve Lwazi Madonsela ile Ayabonga'nın sunuculuğunu yaptığı özel bir podcast serisi de gerçekleşti.