Değişime yön veren bir sanatçı olmak için kendine karşı dürüst olmalı ve hedeflerini mutluluğunla dengelemelisin. Güney Afrikalı genç sanatçı Haneem Christian, kendini nasıl geliştirdiğinden ve tüm dünya seni beklentilere göre şekillenmeye davet ederken kimliğine sadık kalmak için neler yapman gerektiğinden bahsediyor.



Serimizin ilk bölümünde, sunucularımız Güney Afrikalı genç sanatçı Haneem Christian ile bir araya geldi. Sanatçı, kendini nasıl geliştirdiğinden ve tüm dünya seni beklentilere göre şekillenmeye davet ederken kimliğine sadık kalmak için neler yapman gerektiğinden bahsetti.



Bölümü hemen izle ve "onur" kelimesinin anlamını yeniden tartışan katılımcıların görüşlerini, deneyimlerini ve düşüncelerini keşfet.



Ekim ayında Güney Afrika'da Johannesburg Onur Ayı kutlandı. Nike da Güney Afrika'da Onur Ayı'nı kutlamak için hafta sonu hareket odaklı bir Be True etkinliği düzenledi.



Deneyimde iyi yaşamı teşvik eden birçok oyun ve bütünsel fitness aktivitesinin yanı sıra, Cnr Juta ve De Beer iş birliğiyle hazırlanan ve Lwazi Madonsela ile Ayabonga'nın sunuculuğunu yaptığı özel bir podcast serisi de gerçekleşti.