Başucunda Günlük Tut

Bahsetmeyi en çok sevdiğim şeylerden biri uyku. Çünkü çok önemli bir konu fakat birçok insan uyku sorunu çekiyor. Çoğu kişinin uykuya dalamamasının en büyük nedenlerinden biri, yatağa yattığında zihninin hala aktif olması. Belki o gün yaşadığın bir olayın sana neler hissettirdiğini düşünüyorsun, belki de yarın yapacağın şeylerin üzerinden geçiyorsun.



Komodininde bir not defteri tut ve yatağa yattığında aklında olan her şeyi günlük tutarmış gibi o deftere yaz. Köpeğin için veterineri araman veya iş için birine e-posta göndermen gerekiyorsa not al. Aklını kurcalayan her şeyi yazarsan başını yastığa koyduğun zamanı zihnini meşgul etmeyi bırakırlar.



Peki bu nasıl işe yarıyor? Düşünceleri bir kağıda yazıp aklından çıkarmak, zihnini dinlenme durumuna geçiriyor. Burada asıl hedef, sempatik sinir sistemi durumundan çıkıp dinlenme durumumuz olan parasempatik sinir sistemi durumuna geçmek. Uykuya dalabildiğin bu duruma zorlanmadan geçmek için beyninin faal bir şekilde çalışmasını engellemen gerekiyor.



O yüzden bu gece telefonunu bırak, eline kağıt kalem al ve aklından geçen her şeyi yaz. Daha hızlı uykuya dalacak ve sabah uyandığın zaman gün içinde yapman gerekenleri biliyor olacaksın.