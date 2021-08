"Herkesin bir rolü var." diyor Chris. "Bazen ekibinle senkronize hareket edip onlara güvenmekten başka yapacak bir şeyin olmuyor." Teknede yaşanabilecek pek çok sorun olsa da, eğitimli mürettebatı her şeyin saat gibi işlemesini sağlıyor. Chris gibi onlar da yıllardır bu sporla uğraşıyor. "Profesyonel yelkenci olmak için tekneni tanımalısın, disiplinli olmalısın ve denizi iyi bilmelisin." diyen Chris, bu işi yıllardır yapmasına rağmen hala her yarıştan önce adrenalin patlaması yaşıyor. "Denizde olmak, rüzgarın tekneye can verdiğini görmek her şeye değer." diyor. Bu yerel yarışlar, Grenada'da düzenlenen geleneksel büyük regatta'lara hazırlanmasına yardımcı oluyor. Daha önce podyuma çıktı ama elde ettiği en iyi derece ikincilik. Rekabetçi yelkenci, günün birinde zirveye çıkmayı umut ediyor.

Sahip olduğu bu azim, Chris'in yelkencilik kariyeri açısından büyük önem taşıyor, çünkü işler onun için her zaman kolay olmadı. Yelkenciliğin maddi yükünün ailesine yaşattığı zorluklardan, yelkenciliğin adasında beyazların yaptığı bir spor olmasından ve karşılaştığı ırkçılıktan hiç çekinmeden bahsediyor.

"Başlarken beyaz olmayan üç çocuktuk. Geri kalan herkes beyazdı." diyor Chris. "Bütün gözlerin üzerinde olduğunu hissediyorsun. Bu, biraz cesaret kırıcı bir durum. Ama sonuçta, amacım yeni bir şey öğrenmekti."