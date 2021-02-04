Tasarımın Arka Planı: ACG Crater Gölü

Tasarımın Arka Planı: Krater Gölü, Oregon
Krater Gölü bir asteroid, kuyruklu yıldız veya meteor sonucu oluşmadı. Tamam, tamam, dur bir dakika: Uzaydan gelen bir cismin Dünya'ya çarpmasından daha sıra dışı ne olabilir? Yaklaşık 8000 yıl önce 3658 metre yüksekliğinde bir yanardağın patlayıp kendi üstüne çökmesine ne dersin? Daha da sıra dışı, değil mi?
Oregon'un güney kısmında bulunan Krater Gölü, işte böyle doğdu. Ama şimdi bir adım geri gidelim. Bu yazı, ACG ve yeni İlkbahar 2021 koleksiyonu için ilham aldığı doğa harikasıyla ilgili. Gölü bulmak için çok yol katetmemiz gerekmedi. Ama gölün nasıl oluştuğunu düşündüğümüz zaman, berrak suya bakınca kendimizi zamanda geriye gitmişiz gibi hissettik. Yeni koleksiyonumuzun da sende benzer duygular uyandıracağını umuyoruz.
Şimdi o yanardağdan bahsedelim. Mazama Dağı, yaklaşık 7700 yıl önce patladı ve Pasifik Kuzeybatı'nın silüetini sonsuza dek değiştirdi. Patlama, yanardağın olduğu yerin altında bir kaldera oluşturdu (kazana benzeyen oyuk yer şekli). Bu kaldera, gerçek bir krater olmamakla birlikte Krater Gölü'ne adını verdi. İlkbahar 2021 desenlerinden bazıları, adını Mazama'dan aldı ve kalderanın benzersiz şeklinden ilham alınarak tasarlandı.
Mazama'nın patlamasının muazzam bir görüntü olduğuna eminiz. Göz alabildiğine uzanan pumis ve külden bahsediyoruz. Grönland'da bile Mazama külünden parçacıklar bulundu. Toplamda yaklaşık 2,5 milyon kilometre kare büyüklüğünde bir alan, en az 1 mm kalınlığında külle kaplandı. Dünya yüzeyinden en az 5 kilometre derinde olan muazzam bir magma havuzu, bu patlamayı besleyip dağın hızla çökmesine ve kalderanın oluşmasına neden oldu.
Krater Gölü'nün bulunduğu alan, işte bu patlama sonucu oluştu. Peki gölün bu kadar güzel olmasının nedeni ne? 250 yıl gibi nispeten kısa denebilecek bir sürede yağmur ve kar, gölü mevcut seviyesine kadar doldurdu. Doğa, o günden beri yağış ve buharlaşma yoluyla gölün mükemmel dengesini korumayı başardı. Ayrıca Krater Gölü başka göller veya sistemlerden beslenmediği için gölde tortu olmuyor ve bu da gölün kristal mavisi rengini yıl boyu korumasını sağlıyor. Bu sezon, aralarında Watchman Peak balıkçılık koleksiyonumuzun da bulunduğu bazı ürünlerimizde bu mavimsi tonu kullandık.
Evet, balıkçılık dedik. Ama Krater Gölü'nde nasıl balık olabilir ki? Ne de olsa gökten balık yağmıyor, değil mi? Yoksa… hayır, sen haklısın. Balıklar gökten inmedi. Yaklaşık 130 yıl önce balık yetiştirilmeye başlanan gölde, bugün kokanee somonu ve gökkuşağı alabalığı bulunuyor. Krater Gölü'nde, çevresindeki derelerde, hatta dilersen Wizard Adası'ndaki iskelede balık tutabilirsin.
Şimdi sırada Wizard Adası var. Wizard Adası'nın çok ilgini çekeceğinden eminiz. Büyük sihirbaz şapkası şeklinde bir ada düşün. Kamyonetinin yan tarafına çizmek isteyeceğin güzellikteki bu ada, büyük patlamadan bir süre sonra yanardağdan çıkan sıcak cürufların birikmesiyle oluştu. Bu oluşuma cüruf konisi deniyor ve Wizard Adası, bu yeryüzü şeklinin dünyadaki en güzel örneği olarak kabul ediliyor. Kimsenin yaşamadığı Wizard Adası'na tekneyle gidebilir ve adanın bir kısmını dolaşabilirsin. Koleksiyonumuzda bu adayı da ölümsüzleştirdik.
Bilim insanları, Krater Gölü'nün dibindeki hidrotermal aktivite nedeniyle Mazama Dağı'nın yeniden patlamasının mümkün olduğuna inanıyor. Ayrıca "büyük patlamadan" beri gölün altında küçük volkanik olaylar da yaşandı. İlkbahar geldi; hazırlıklı olmak en iyisi. Doğada her an her şey olabilir. Bu gerçeği hafife almamalıyız. Bu yüzden adımız All Conditions Gear ve ürünlerimizi her ortama uygun üretiyoruz.