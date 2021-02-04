Tasarımın Arka Planı: ACG Crater Gölü

Krater Gölü'nün bulunduğu alan, işte bu patlama sonucu oluştu. Peki gölün bu kadar güzel olmasının nedeni ne? 250 yıl gibi nispeten kısa denebilecek bir sürede yağmur ve kar, gölü mevcut seviyesine kadar doldurdu. Doğa, o günden beri yağış ve buharlaşma yoluyla gölün mükemmel dengesini korumayı başardı. Ayrıca Krater Gölü başka göller veya sistemlerden beslenmediği için gölde tortu olmuyor ve bu da gölün kristal mavisi rengini yıl boyu korumasını sağlıyor. Bu sezon, aralarında Watchman Peak balıkçılık koleksiyonumuzun da bulunduğu bazı ürünlerimizde bu mavimsi tonu kullandık.