ทำไมปรากฏการณ์ยาหลอกถึงใช้ได้ผล

ลองนึกถึงถุงเท้ารัดกล้ามเนื้อดูก็ได้ เพราะเป็นที่พูดถึงกันมากว่าช่วยลดอาการบวมและเจ็บปวดหลังออกกำลังกายได้ แต่เมื่อไม่นานมานี้ได้มีงานทบทวนวรรณกรรมวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบตีพิมพ์ในปีนี้ลงใน “Open Access Journal of Sports Medicine” ระบุว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใส่ถุงเท้าประเภทนี้รับรู้ว่าตัวเองมีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อน้อยกว่าอีกกลุ่ม แต่ไม่พบคุณประโยชน์ในเรื่องตัวบ่งชี้ความเสียหายหรือการอักเสบของกล้ามเนื้อเลย งานศึกษาวิจัยอีกชิ้นที่ตีพิมพ์ลงใน “International Journal of Sports Physiology and Performance” พบว่า ถุงเท้าดังกล่าวอาจช่วยให้ฟื้นกำลังได้ดีขึ้นเมื่อนักกีฬาเชื่อว่าถุงเท้านั้นช่วยได้



นอกจากนี้ยังมีเครื่องอัดอากาศกระชับกล้ามเนื้อด้วย ซึ่งมีลักษณะคล้ายปลอกแขนปลอกขาแบบนุ่มๆ นักวิจัยได้ระบุไว้ใน “International Journal of Exercise Science” ว่า ปรากฏการณ์ยาหลอกอาจช่วยอธิบายได้ว่าเหตุใดเมื่อใช้เครื่องดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างจึงรายงานว่าฟื้นกำลังได้เร็วกว่าและรู้สึกเจ็บปวดน้อยกว่าจากอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นหลังออกกำลังกาย เมื่อเทียบกับการใส่ปลอกแขนกระชับกล้ามเนื้อแบบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง (อาจเพราะเครื่องอัดอากาศมีรูปลักษณ์ที่ดูล้ำสมัย จึงทำให้ดูเหมือนจะได้ผลมากกว่า ก็ไม่แน่เหมือนกัน)



การฟื้นกำลังด้วยวิธีอื่น อย่างการนวดหรือแช่อ่างน้ำแข็ง ก็ให้ผลการศึกษาวิจัยในลักษณะเดียวกัน งานศึกษาวิจัยบางชิ้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อตนเชื่อว่าการบำบัดที่ทำนั้นช่วยได้ ซึ่งนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์ให้เราเห็นอีกครั้งถึงพลังของสมองคนเรา