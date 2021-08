วิธีพัฒนาการดูแลตัวเองของคุณ

เวลาเราพูดคำว่า “การดูแลตัวเอง" ถ้าเป็นคุณจะนึกถึงอะไร “การแช่ตัวอ่างน้ำฟองสบู่หรือเปล่า หรือการซุกตัวใต้ผ้าห่มแล้วดูหนังแบบมาราธอน” จริงๆ คำตอบพวกนี้ก็ไม่ผิดหรอก แต่ก็จะมีบางอย่างที่คุณพลาดไปเหมือนกัน “การดูแลตัวเองคือรูปแบบการดูแลตัวเองที่เป็นพื้นฐาน มีความสม่ำเสมอ และเป็นกิจวัตรประจำวัน คำว่าตัวเองในที่นี้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ซึ่งจะทำให้คุณใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” Theresa Melito-Conners, PhD ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลตัวเอง ที่ปรึกษาทางการศึกษา และนักเขียนแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ กล่าว



การดูแลตัวเองไม่ได้หมายถึงการตามใจตัวเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทั้งการทำเรื่องไม่น่าอภิรมย์ที่สุดท้ายจะกลายเป็นประโยชน์กับตัวเราเอง (เช่น ไปหาหมอฟัน) หรือการให้สิ่งจำเป็นกับตัวเองในสถานการณ์เฉพาะ (เช่น พักเที่ยงโดยไม่แอบทำงานต่อ) Ellen Bard รองประธานสมาคมแห่ง British Psychological Society และเจ้าของหนังสือ This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care กล่าว หลังจากทำสิ่งเหล่านี้ พลังในตัวคุณจะเริ่มฟื้นคืน ทำให้คุณกลับมาทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งเรื่องงาน เรื่องการออกกำลังกาย และเรื่องความสัมพันธ์ Bard กล่าว และแทนที่จะเสียทั้งกำลังและเวลาเพื่อหาทางบังคับให้ตัวเองเลิกเครียด คุณสามารถทำให้ตัวเองมีแหล่งพลังจากภายในที่สามารถดึงออกมาเพื่อแก้ปัญหาได้อีกด้วย โดยเฉพาะปัญหาที่คุณไม่อยากเครียดกับมันจนเกินไป อารมณ์เดียวกับการต่อจิ๊กซอว์ที่เราพยายามเติมส่วนที่ขาดหาย แทนที่จะเอาสองส่วนที่ไม่เข้ากันมาพยายามต่อกันแล้วหวังว่าจะเกิดผลสำเร็จ