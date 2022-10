Jordan Brands engagemang för den svarta communityn

Våra inledande investeringar fokuserar på att öka den sociala och politiska makten inom den svarta gemenskapen genom att bekämpa underkuvandet av svarta väljare.



På nationell nivå donerar vi 1 miljon amerikanska dollar var till NAACP Legal Defense and Educational Fund (LDF) och Formerly Incarcerated and Convicted People and Families Movement (FICPFM) samt 500 000 dollar till Black Voters Matter till stöd för deras arbete i hela USA.



Vårt nästa steg är att utöka våra investeringsplaner kopplade till våra tre prioriterade områden social rättvisa, ekonomisk rättvisa samt utbildning och medvetenhet för både nationella och lokala organisationer.