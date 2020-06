Varför löpare ska bry sig om VO2 max

För att göra det här behöver du kunna springa långa distanser i lågt tempo och genomföra snabbare, mer utmanande, träningspass. När du har skaffat dig en bra grundkondition kan du börja rikta in dig på högintensiv intervallträning, eller HIIT. I de här passen växlar man mellan hård eller maximal ansträngning och perioder av återhämtning. "Det här är ett av de effektivaste sätten att öka VO2 max och mjölksyregränsen", säger Coutts. "Japp, dags att utmana dina gränser", säger han. "Ingen har sagt att det är lätt att öka VO2 max, men du kommer att må bättre när du har gjort det."



Bättre på vilket sätt? "Högre intensitet under korta intervaller pressar det anaerobiska systemet till mjölksyregränsen", förklarar Klein. Över tid blir det effektivare och kan jobba på den höga nivån under längre tid. Han säger att intensiteten du ska sikta på ligger någonstans mellan en 800-meterssprint och maximalt tempo under en 3 km löprunda. "Den här typen av jobbig ansträngning skapar den metaboliska och fysiska stress kroppen behöver för att anpassa sig, bli starkare och öka VO2 max", säger Klein.



Vetenskapen bekräftar det här. Forskning visar enligt en artikel i tidskriften Medicine & Science in Sports & Exercise att HIIT-pass medverkar till att öka VO2 max. Och en granskning av flera studier visar att HIIT-träning leder till större ökning av VO2 max jämfört med uthållighetsträning.



Låt det här vara en drivkraft för att maxa ditt nästa intervallträningspass.



