Vad du behöver veta om träning när du äter ketogent

Kan fett vara bränsle inför träningen?

Det råder minst sagt delade meningar om att träna på ketogen diet. En liten undersökning från 2020 gjord på kvinnor visade att de som höll sig till en ketogen diet under åtta veckor ökade sin styrka under rygg-squats men inte under bänkpress, medan kvinnor som åt mer kolhydrater förbättrade båda. En annan liten studie, publicerad i "Metabolism: Clinical and Experimental", visade att uthållighetsatleter som åt ketogent i 12 veckor, och därmed förlorade fett, sprintade med mer kraft och var mer uthålliga än de som åt mer kolhydrater. Resultatet är logiskt: när du gör av med kroppsfett så att en större del av kroppsvikten är muskler kan du bli starkare och snabbare.



I en separat undersökning publicerad i "The Journal of Physiology" förbättrade uthållighetsatleter som höll sig till en ketogen diet sin VO2 max (syreupptagningsförmåga) under intensiv träning. Men de behövde också mer syre för att kunna träna vilket motverkade fördelarna, säger undersökningens författare Louise Burke, fil.dr och näringsstrategisk chef på Australian Institute of Sport. Det beror på att det krävs mer syre för att omvandla fett till energi än det gör för kolhydrater, säger hon. Och en annan undersökning i "Journal of the American College of Sports Medicine" visar att när löpare på en ketogen diet försökte öka sin intensitet sprang de faktiskt fem procent långsammare, troligen eftersom fett inte är lika bra som kolhydrater på att stödja muskelsammandragningar.



Det betyder inte att du är helt körd om du älskar konditionsträning och vill prova att äta ketogent. Burke noterar att de flesta undersökningar visar att en sådan diet inte bör störa resultaten för låg- och medelintensiv träning, även om den heller inte förbättrar dem. Det är när du tränar hårt eller länge som träningen kan drabbas. För atleter som vill ha det bästa av båda världar rekommenderar Burke därför att experimentera med lite mer kolhydrater några gånger i veckan inför högintensiva pass – som att äta bär med ägg och avokado. Men hon rekommenderar att bara göra det när du vet om du kommer att fortsätta vara i ketos (alla är vi olika och du kan ta reda på svaret med teststickor).