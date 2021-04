Tränaren Joelle D’Fontaine förklarar varför alla borde dansa

Dans är så mycket mer än att bara röra på kroppen – dans kan beröra ända in i själen. Det upptäckte Joelle D’Fontaine, Nike Trainer och koreograf, när han mer eller mindre ramlade in i ett gig som dansare på en gayklubb. Han blev så förälskad i dansen som konstform att han sade upp sig från sitt kontorsarbete för att satsa all sin (till synes ändlösa) energi på att undervisa i dans på heltid. I det här avsnittet av Trained håller Jaclyn Byrer mikrofonen varm medan vår ordinarie värd Ryan Flaherty är föräldraledig. Jaclyn som är certifierad personlig tränare, kostrådgivare och specialist på beteendeförändringar är en av frontfigurerna i kampen för hälsa och träning på Nike. Hon pratar med grundaren av dansstudion At Your Beat om hur vi kan använda dans som ett sätt att bli av med oro, komma i kontakt med våra kroppar och bara njuta av att finnas till. Joelle har råd till både dansare och icke-dansare om olika sätt att bidra till mångfald i fitnessvärlden.