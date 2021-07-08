Hur man styrketränar för att få resultat, enligt tränaren Ben Bruno

Trained Podcast: Håll det enkelt med Ben Bruno
Coachning
Kändistränare kan förknippas ibland med flashiga övningar och program som mest är reklamjippon. Men Ben Bruno är inte en av dem. Lär dig mer om hans ödmjuka förhållningssätt till fitness.
Trained är en podcast som utforskar det senaste inom holistisk träning.
Livet kan vara krångligt, men träningen behöver inte vara det. Det är därför sanningssägaren och stjärnornas Nike-tränare Ben Bruno strävar efter att klara upp missuppfattningar, som "More is more" och "No days off". Han vill hjälpa alla – inklusive Chelsea Handler och Justin Timberlake – att effektivisera träningen och nå resultat på gymmet. I det här avsnittet av Trained pratar den före detta Columbia University-studenten och självutnämnda gymnörden med värden Ryan Flaherty, Nike senior director of performance, om hur hans dåliga rygg blev starten på en träningskarriär, vad han har lärt sig av att arbeta med Hollywoods elit och varför vissa av oss kanske borde göra slut med våra burpees (vi sa "vissa"!). Han beskriver också sin jätteenkla metod – som innebär att man bara upprepar en handfull övningar, hans "KISS" -formel och syn på 80/20-regeln – så att vi alla kan bli "Bruno Strong" på egen hand.
"Om du känner dig arg eller har ångest, alltså den typen av ångest som får dig att vara på helspänn, kan att köra sk**en ur dig själv på gymmet få dig att må bättre efteråt."
Ben Bruno
Nike trainer
Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Flaherty på trained@nike.com, så tar han med sig förslagen inför kommande avsnitt.