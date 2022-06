Hur man styrketränar för att få resultat, enligt tränaren Ben Bruno

Livet kan vara krångligt, men träningen behöver inte vara det. Det är därför sanningssägaren och stjärnornas Nike-tränare Ben Bruno strävar efter att klara upp missuppfattningar, som "More is more" och "No days off". Han vill hjälpa alla – inklusive Chelsea Handler och Justin Timberlake – att effektivisera träningen och nå resultat på gymmet. I det här avsnittet av Trained pratar den före detta Columbia University-studenten och självutnämnda gymnörden med värden Ryan Flaherty, Nike senior director of performance, om hur hans dåliga rygg blev starten på en träningskarriär, vad han har lärt sig av att arbeta med Hollywoods elit och varför vissa av oss kanske borde göra slut med våra burpees (vi sa "vissa"!). Han beskriver också sin jätteenkla metod – som innebär att man bara upprepar en handfull övningar, hans "KISS" -formel och syn på 80/20-regeln – så att vi alla kan bli "Bruno Strong" på egen hand.