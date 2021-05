Tonåringarna som förändrar musik- och modellvärlden

Deba Hekmat och hennes partner Tom Austin har fullt upp.



De här unga kreatörerna, en modell och en musiker, säger att nedstängningen har varit en tid för svåra samtal om rasism och sociala reformer, men också en tid för att gå framåt i karriären. I framtiden vill de kunna säga att de använde den här tiden för att skapa förändring.



"Jag vill inte behöva se tillbaka på den här tiden och inse att jag inte gjorde något av de här månaderna", säger Tom som är rappare under artistnamnet Niko B och kommer från en liten stad en timme norr om London. "Så, jag har suttit i mitt sovrum och försökt skapa en massa saker. Jag älskar att skapa sådant som helt enkelt inte fanns för fem minuter sedan."



För Tom har det bland annat blivit två hitsinglar som fått tiotals miljoner streams. Debas fokus ligger på att hitta sin egen väg som modell och aktivist. Hon gick med i en modellagentur via Instagram och använder nu sin växande plattform för att förändra föråldrade skönhetsideal inom den kreativa branschen. Hon kommer ursprungligen från Kurdistan och bor numera i London. Hon samtalar regelbundet med andra på Instagram om frågor som berör hennes generation.



"Det kan vara så svårt att tala om etnicitet och jämlikhet, men det är oerhört viktigt att vi gör det", säger Deba. "Jag har alltid varit frispråkig när det gäller sådant som är viktigt för mig. Men under de senaste månaderna har det vuxit till en helt ny nivå."



Paret som träffades på Instagram, jobbar på kreativa projekt som inte går att ordna in i några fack eller traditionella karriärbanor. Vi talar med dem om hur man behöver göra sig sårbar för att stödja andra och kunna förändra världen och om hur deras generation är beredd att anta den här utmaningen.