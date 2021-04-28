Tonåringarna som förändrar musik- och modellvärlden

Deba, hur har det varit för dig som kvinna från Mellanöstern att försöka ta plats i den kreativa branschen?



Deba: En av de viktigaste orsakerna till att jag började göra allt det här är att jag under min uppväxt aldrig såg någon online från Kurdistan eller Mellanöstern som gjorde den här typen av arbete. Och det var inte bara jag. Det var många av mina vänner som inte heller såg sig själva representerade. Det var väldigt nedslående eftersom vi alla var unga tjejer, och kvinnorna vi skulle försöka efterlikna alla var blonda och blåögda, ett väldigt orealistiskt traditionellt västerländskt skönhetsideal. Ett helt vansinnigt koncept.



Vi behöver bredda bilden av skönhet i vår bransch. Och just nu känner jag att det kommer in lite mer mångfald i branschen. Men bara på min sida av kameran, bland modeller och skådespelare. Nästa steg är att se vad vi kan förändra på produktionssidan. Bakom kulisserna är det extremt vitt. Vi kommer inte att kunna komma framåt. Det är ju trevligt med till exempel tolv svarta modeller. Men vad spelar det för roll om alla på produktionssidan är vita? Sann representation kan inte bara handla om det som syns utåt. Vi måste göra branschen rättvis för absolut alla.



Vad har ni fått för respons på ert arbete med att förändra den här inställningen inom musik- och modellbranscherna?



Tom: Jag känner att är det är som med Marmite. Antingen förstår man det eller så gör man det inte alls. En del kan säga, "ska det här föreställa musik"? Andra säger, "åh, det här är helt fantastiskt, så olikt allt annat som släppts på marknaden". Okej, så min musik låter inte som något annat. Och en del ser det som positivt, andra som negativt. Det beror på hur deras hjärnor fungerar. Min musik är ett bra samtalsämne. Jag gillar att höra folks tankar om den. För jag låter alltid folk bestämma själva vad min musik ska vara för dem.



Deba: Det har varit väldigt blandat. Jag hör från massor av unga tjejer som säger "tack så jättemycket". Det tycker jag är helt underbart. Och för mig är det faktiskt den enda orsaken till att jag försöker skapa förändring.



Tom: Ja, det här är verkligen viktigt för Deba. Hon brukade alltid säga till mig att hon önskade det fanns fler som representerade sådana som henne när hon var yngre, tjejer med stort hår, kraftigare ögonbryn osv. Och sedan kan hon visa mig ett meddelande eller en kommentar från en tjej som säger "jag har alltid blivit retad för mina tjocka ögonbryn och du får mig att känna mig stolt över dem". Och det är fantastiskt. Deba har fått någon att känna så.



Deba: Om jag kan få en tjej till att känna större självförtroende för sitt utseende så är det något helt enastående för mig. Och det handlar inte bara om utseende utan också om min bakgrund. Jag blev kallad terrorist varje dag. Jag blev kallad för gorilla och Chewbacca. Det gjorde ont att bli kallad sådana hemska, hemska saker bara för att jag till exempel har lite mer hår på armarna. Men jag vill se att tjejer nu kommer ut på andra sidan av det här lite starkare än förut.