Fyra tips för träning med gummiband

Gummiband tvingar musklerna att jobba längre

För att skapa motstånd som simulerar vikt sträcker du bara på gummibandet. Ju längre du sträcker ut gummibandet, desto större blir motståndet. "Till skillnad från fria vikter ger gummiband motstånd under hela rörelsen, vilket ökar den tid musklerna måste jobba", säger Zeena Hernandez som är doktor i fysioterapi och ägare till Good Reps Physical Therapy i New York.



Hon tar bicepscurl som ett exempel: Om du gör dem med vikter får musklerna jobba då du lyfter vikterna. Sedan får de vila då tyngdlagen tar över medan du sänker vikterna inför nästa rep. Men när du gör bicepscurls med gummiband lägger du gummibandet under fötterna och håller sedan i ändarna med vardera handen. Nu måste överarmens muskler jobba hela tiden eftersom du måste stå emot tyngdkraften för att behålla kontrollen och inte låta gummibandet komma loss.



Din core måste jobba mer

Även om du koncentrerar dig på t.ex. benen gör gummibandet att din core måste jobba extra. "Eftersom du måste kontrollera gummibandet under hela rörelsen blir du tvungen att använda alla de stabiliserande musklerna i din core, mycket mer än då du jobbar med hantlar", säger Nike Master Trainer Flor Beckmann. Beroende på rörelsen och för att behålla kontrollen kan du ibland också behöva använda dig av små muskler i över- och underkroppen som sällan utnyttjas.



De kan i stort sett användas i vilken rutin som helst

"Gummiband är bra när du vill bygga upp styrka efter en skada utan att överbelasta musklerna", säger Hernandez. "Vissa gummiband är också perfekta för att öka rörlighet och balans. Här passar det bättre med långa superstretchiga gummiband snarare än korta miniband som oftast är mindre än 30 cm", tillägger Beckmann. "De är också ett bra verktyg för mer utmanande övningar som pull-ups och pistol squats eftersom man kan använda dem som hjälpmedel", säger Beckmann. (En snabb Google-sökning på "____ med gummiband" visar hur du gör. Se bara till att följa instruktioner från en legitimerad tränare eller fysioterapeut.)



Men för att få alla de här fördelarna måste du naturligtvis använda gummiband på rätt sätt. Börja här: