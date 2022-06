Experternas tips för att förhindra vanliga löparskador

Varje gång du avslutar en bra runda är det lätt att övertala sig själv att öka bara en aning till nästa gång. Njut av endorfinerna, men kom ihåg att vid varje givet tillfälle har "muskler, skelett och leder en viss belastningskapacitet, alltså den nivå av belastning de klarar av att absorbera", säger Yera Patel, fysioterapeut på NYU Langone Health Sports Performance Center. Om du ökar volymen (oavsett om du springer oftare eller fler kilometer per vecka) eller intensiteten i din träning för snabbt, ökar du samtidigt skaderisken, säger hon.



Experterna är eniga om att en gradvis ökning av löpträningen är bäst. Om din akut-kroniska arbetsbelastningskvot – alltså hur mycket du sprungit den här veckan jämfört med hur mycket du sprungit under de fyra veckorna före det – ligger på mellan 0,8 och 1,3 bör du kunna minska skaderisken, enligt forskning som publicerats i British Journal of Sports Medicine. Vi räknar på det tillsammans: Om du i genomsnitt har sprungit 15 km per vecka de senaste fyra veckorna och det har känts bra kan du springa upp till 19,5 km veckan därpå och fortfarande hålla dig inom den rekommenderade kvoten.