Experternas tips för att förhindra vanliga löparskador

Efter en lång dag framför datorskärmen är kroppen stel och spänd – inte precis optimala förutsättningar för ett smidigt löpsteg. Om du direkt ger dig ut på en löprunda i det läget är risken stor att du sträcker dig eller inte får någon bra muskelkontakt när du springer, säger Patel. Se det så här: Om du inte aktiverar de primära musklerna (sätesmusklerna) ordentligt, tvingas de sekundära musklerna (till exempel vader och baksida lår) kompensera för det, vilket leder till ökad belastning på knän och vrister.



Uppvärmningen behöver inte ta lång tid. Dynamisk uppvärmning – rörelsebaserad stretchning i stället för statiska positioner – hjälper till att förbereda kroppen och aktivera de rätta musklerna innan du börjar springa, säger Patel. Om du lägger in en femminutersrutin före löprundan med ett set på 10 repetitioner vardera av dynamiska stretchövningar för benen (som utfall och benpendlingar i sidled) kan det också hjälpa dig att springa längre. Det visar en studie som publicerats i Journal of Strength and Conditioning Research. Och om du ibland absolut inte har fem extra minuter för att värma upp ordentligt bör du åtminstone börja försiktigt med snabbt promenadtempo eller lätt jogg under de första fem minuterna av löprundan och långsamt öka till ditt vanliga tempo.





Nu vet du: Hemligheten bakom långsiktigt framgångsrik löpträning är varken att springa särskilt snabbt eller långt. Istället handlar det om att ta hand om din kropp när du inte springer så att löpträningen känns lika bra för din fysiska hälsa som den gör för den mentala.