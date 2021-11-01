Sömnläkarnas tips för att förhindra en avbruten sömn

Du bör helst undvika att tillbringa tid i sängen när du inte sover. Du vill nämligen att kroppen ska associera sängen med sömn, säger dr Peters. "Om du ofta är vaken i sängen kanske kroppen börjar associera platsen med att vara vaken eller i värsta fall med oro och sömnlöshet."



Gör så här: Koppla av i vardagsrummet en timme (läs, skriv dagbok, andas lugnt och djupt, gör yinyoga eller återhämtningsyoga, öva mindfulness, gör avslappningsövningar eller lyssna på rogivande musik) så att du verkligen har kommit ned i varv innan du lägger dig i sängen. Då ger du sömnigheten bättre chans att kicka in helt naturligt, säger Baker.







Även om du följer det här rådet kan du fortfarande ha problem med att du vaknar vid tre på morgonen. Om det händer funkar faktiskt det gamla tricket att räkna får, säger Baker. Eller så kan du testa att "dagdrömma" i sängen. Tänk på din favoritplats medan du fokuserar på att ta djupa andetag.



Om inte det funkar och du har legat där mer än 20 minuter är det bäst att kliva upp ur sängen så att du inte förknippar den med att vara vaken. Försök att läsa, meditera eller lyssna på ett album med musik som påminner om vaggvisor. Lägg dig inte under täcket förrän dina ögon börjar slutas. Låt det ta sin tid och lita på att det funkar, för det gör det.