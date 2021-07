Sömnläkarnas tips för att förhindra en avbruten sömn

Inte för att skrämma dig, men i längden kan alla typer av sömnbrist leda till hälsoproblem som viktökning och insulinresistens, säger dr Peters och citerar en granskning som publicerats i Nature and Science of Sleep. Om din sömn blir upphackad under minst tre nätter per vecka i minst tre månader och du upplever att det påverkar ditt sätt att fungera i vardagen bör du uppsöka en sömnspecialist för att utreda de bakomliggande orsakerna.



En del uppvaknanden är svåra att förebygga, men många går att göra något åt. Lär dig undvika de vanligaste sömntjuvarna.