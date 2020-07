Ta en tupplur och förbättra resultaten

Bli medveten om din egen rytm

Om du vill prestera på topp på eftermiddags- eller kvällspasset ska du försöka vila mellan klockan ett och klockan fyra på eftermiddagen, säger Bender. "Det sammanfaller med den naturliga dipp i uppmärksamhet vi alla har under eftermiddagen, och det är inte så nära läggdags att det stör din förmåga att somna in på natten."



Hur snart du tänker träna spelar också in. Efter en tupplur på mer än 90 minuter behöver du 95 till 155 minuter innan träning för att få bort tröttheten du känner efter att du just stigit upp, säger Bender.



Om du tar en kortare tupplur kan det vara en fördel med mindre tid mellan sömn och träning. En undersökning publicerad i The Journal of Biological and Medical Rhythm visar att en tupplur på 25 minuter som slutar två till tre timmar före ditt träningspass kan vara bättre för resultatet än en som slutar fyra timmar före. Den exakta orsaken är inte helt klar, men Bender tror att en lucka på två till tre timmar kan vara en bra balans mellan att slöheten avtar och vakenheten ökar.