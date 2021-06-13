Syskonen Joel och Georgia Palmer och deras kreativa queercommunity

Ni delar många fler upplevelser än de flesta syskon – ni arbetar som modeller tillsammans och samarbetar med olika projekt. Vilken styrka hittar ni hos varandra för att fortsätta göra det ni gör?



Joel: Jag tror att jag och Georgia utforskar våra talanger tillsammans och sedan tillämpar inspirationen i vårt arbete. Georgia är definitivt en av mina inspirationskällor. Det ger oss möjligheten att utvecklas tillsammans och pusha varandra på en mängd olika plan. Till exempel har Georgia börjat intressera sig för skådespeleri nu, eller hur?



Georgia: Ja. Jag försöker hålla på med skådespeleri och DJ:a.



Joel: Hon har en spännande kortfilm på gång. Jag antar att vi bara har stöttat varandra när vi har gett oss ut på okänd mark. Styrkan i vår relation är något du måste se själv när vi jobbar. Att se Georgia uppträda som modell är som att betrakta ett konstverk.



Georgia: Jag har fått mitt rörelsemönster från dig.



Det verkar som om dans, musik och mode har lika stor påverkan på ert arbete som identitet och självuttryck. Kan ni utveckla det?



Joel: Vi har ett tätt och starkt samarbete eftersom vi utvecklade en särskild rörelsestil tillsammans som familj. Jag tränade mycket dans som yngre. När det gäller mode så tycker vi om att byta kläder med varandra. Vi kör med en Black Panther-aktig, punkig, afropunkig look. Vår stil är inspirerad av många olika saker som definitivt syns mycket ibland.



Georgia: Det beror verkligen på vem man vill vara en viss dag. Hela vår community hittade varandra i Londons nattliv. Vi är ett gäng konstnärliga, kreativa personer av alla kön, genus, sexuella identiteter, allt. [Klubben] är för oss en trygg plats och platsen där vi umgås. En sak som vi alla är tacksamma för och har gemensamt är kärleken till musik, dans, rörelse, mode och stil.



Ni identifierar er båda två som queera, vilket skapar ännu en dimension i er relation och resa som kreativa talanger med olika etniska bakgrunder. Vad betyder queer för er?



Georgia: Jag identifierar som queer därför att jag verkar i queergemenskapen. Den är allt jag känner till. Mina vänner är queer, jag har ett queert språkbruk och alla som jag kämpar för är queer.



Joel: För mig innebär queer att tänka fritt. Att vara queer behöver inte betyda att man måste vara attraherad av någon av samma kön. Just nu lever vi i en tid där varje artist, konstnär och modell – mycket tack vare sociala medier – kan vara sig själv fullt ut.



Georgia: Ja. Jag upplever en självsäkerhet med min kropp och känner att jag kan röra mig, vara abstrakt och spela olika karaktärer. Jag lär mig hela tiden nya saker om mig själv.



Joel: Vi har inte varit konventionella modeller. Jag var öppet gay och queer och tänkte inte ändra på mig själv för någon. Så vi var tvungna att pusha varandra, påminna varandra om att vi gör det här för att inspirera personer som är yngre än oss. Om vi kan lyckas kan du också göra det. Det är den drivkraften som ligger bakom att jag är en konstnärlig ledare och inte bara modell. Jag kan faktiskt skapa världar och utrymmen som folk kan vara en del av, istället för att bara vara ansiktet utåt. Vi kan göra mer än så. Vi kan faktiskt skapa möjligheter.