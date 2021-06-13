Syskonen Joel och Georgia Palmer och deras kreativa queercommunity

Syskonen som stärker queera identiteter
Kultur
Du kan hitta sann gemenskap med andra genom att vara dig själv, säger Georgia och Joel Palmer, två kreativa mångsysslare från London.
Kom närmare varandra: Vi håller avstånd, men vi håller ändå kontakten. Vi tog ett snack med gänget från vår Holiday 2020 LookBook om vad gemenskap betyder just nu.
"När jag var yngre fanns det inte många förebilder som jag kunde känna igen mig i som en homosexuell person av blandad etnicitet", säger Joel, 28 år. Idag bidrar Joel tillsammans med sin 20-åriga syster Georgia till att bygga upp en kreativ queergemenskap som skapar utrymme och möjligheter för andra. "Vi ser vår plattform som en plats för att inspirera människor. Vår stil och estetik strävar ständigt efter att vara icke-konformistisk och flytta fram könsgränserna."
Syskonen växte upp i Birmingham innan de flyttade söderut till London, där de hittade en queer gemenskap som uppmuntrade och omfamnade deras individualitet. Georgia har följt i sin brors fotsteg och arbetar som modell, ett yrke som varit en språngbräda till skådespeleri och musik. Joel är också konstnärlig ledare och grundare av mode- och rörelsekonsultföretaget Major Zcene.
Joel och Georgia har tillbringat karantänen i en lagerlokal tillsammans med andra kreativa skapare, med vilka de samarbetar i olika projekt. Vad syskonen än sysslar med ser de till att alltid omge sig med och lyfta fram andra queera personer med olika etniska bakgrunder.
"Vi har byggt upp en stark krets av människor runt omkring oss som anses vara minoriteter i branschen och som vi kan lyfta upp", säger Georgia. "Jag vill skapa utrymme åt folks röster."
"Ju fler, desto starkare, eller hur", tillägger Joel. "Tillsammans tar vi mer plats."
"Queera kreativa talanger är en minoritet och det är det som förenar oss. Men alla har sin egen personlighet och där ligger vår styrka."
Joel
Ni delar många fler upplevelser än de flesta syskon – ni arbetar som modeller tillsammans och samarbetar med olika projekt. Vilken styrka hittar ni hos varandra för att fortsätta göra det ni gör?
Joel: Jag tror att jag och Georgia utforskar våra talanger tillsammans och sedan tillämpar inspirationen i vårt arbete. Georgia är definitivt en av mina inspirationskällor. Det ger oss möjligheten att utvecklas tillsammans och pusha varandra på en mängd olika plan. Till exempel har Georgia börjat intressera sig för skådespeleri nu, eller hur?
Georgia: Ja. Jag försöker hålla på med skådespeleri och DJ:a.
Joel: Hon har en spännande kortfilm på gång. Jag antar att vi bara har stöttat varandra när vi har gett oss ut på okänd mark. Styrkan i vår relation är något du måste se själv när vi jobbar. Att se Georgia uppträda som modell är som att betrakta ett konstverk.
Georgia: Jag har fått mitt rörelsemönster från dig.
Det verkar som om dans, musik och mode har lika stor påverkan på ert arbete som identitet och självuttryck. Kan ni utveckla det?
Joel: Vi har ett tätt och starkt samarbete eftersom vi utvecklade en särskild rörelsestil tillsammans som familj. Jag tränade mycket dans som yngre. När det gäller mode så tycker vi om att byta kläder med varandra. Vi kör med en Black Panther-aktig, punkig, afropunkig look. Vår stil är inspirerad av många olika saker som definitivt syns mycket ibland.
Georgia: Det beror verkligen på vem man vill vara en viss dag. Hela vår community hittade varandra i Londons nattliv. Vi är ett gäng konstnärliga, kreativa personer av alla kön, genus, sexuella identiteter, allt. [Klubben] är för oss en trygg plats och platsen där vi umgås. En sak som vi alla är tacksamma för och har gemensamt är kärleken till musik, dans, rörelse, mode och stil.
Ni identifierar er båda två som queera, vilket skapar ännu en dimension i er relation och resa som kreativa talanger med olika etniska bakgrunder. Vad betyder queer för er?
Georgia: Jag identifierar som queer därför att jag verkar i queergemenskapen. Den är allt jag känner till. Mina vänner är queer, jag har ett queert språkbruk och alla som jag kämpar för är queer.
Joel: För mig innebär queer att tänka fritt. Att vara queer behöver inte betyda att man måste vara attraherad av någon av samma kön. Just nu lever vi i en tid där varje artist, konstnär och modell – mycket tack vare sociala medier – kan vara sig själv fullt ut.
Georgia: Ja. Jag upplever en självsäkerhet med min kropp och känner att jag kan röra mig, vara abstrakt och spela olika karaktärer. Jag lär mig hela tiden nya saker om mig själv.
Joel: Vi har inte varit konventionella modeller. Jag var öppet gay och queer och tänkte inte ändra på mig själv för någon. Så vi var tvungna att pusha varandra, påminna varandra om att vi gör det här för att inspirera personer som är yngre än oss. Om vi kan lyckas kan du också göra det. Det är den drivkraften som ligger bakom att jag är en konstnärlig ledare och inte bara modell. Jag kan faktiskt skapa världar och utrymmen som folk kan vara en del av, istället för att bara vara ansiktet utåt. Vi kan göra mer än så. Vi kan faktiskt skapa möjligheter.
"Georgia är helt klart en av mina inspirationskällor. Att se henne uppträda som modell är som att betrakta ett konstverk."
Joel
Ni deltog båda i Black Lives Matter-protester i London. Vad lärde ni er om er själva och hur har det påverkat er personligen och kreativt?
Joel: En sak vi insåg under demonstrationerna är att vi har möjligheten att få ut budskapet till världen. Vi kunde visa andra att det här verkligen händer och att det är en trygg plats. Det var inte alla i vår familj som stöttade oss i det. Vi upptäckte att systematisk rasism även fanns inom den egna familjekretsen. Det var tråkigt att behöva bryta kontakten med dem.
Vi gjorde ett test för att förstå vårt arv på ett djupare plan. Hela livet har vi fått höra att vi är till hälften jamaicaner och hälften britter, men vår etnicitet är brokigare än så. Vi fick reda på att vi [också har rötter i] Sydamerika, Asien, Kongo och Benin.
Georgia: Men BLM-rörelsen har fört oss närmare varandra, och det är något vi borde ha pratat om tidigare.
Och vad betyder kollektivets styrka för er som har olika etniska bakgrunder och är en del av den queera gemenskapen?
Joel: Vårt kollektiv är en gemenskap av likasinnade individer och fritänkare. Queera kreativa talanger är en minoritet och det är det som förenar oss. Men alla har sin egen personlighet och där ligger vår styrka.
Vår sanna inspiration kommer alltid från vår egen vänkrets. Vi inspirerar varandra. Och när en ny person blir en del av gemenskapen säger vi: "Wow, du är en stjärna på ditt eget sätt."
Hur har ni fått varandra att utvecklas under den här reflekterande och revolutionerande tiden och hur förändrades er kreativa process?
Joel: Vi har experimenterat med animering, 3D och digital teknik, sådant som de vi delar boende med kan. Vi bor i en stor lagerlokal – designers, fotografer, scenografer. Vi saknade klubbarna så mycket att vi tog fram skivspelarna på helgerna och bjöd in grannarna.
Georgia: Vi fick tid att blicka inåt och vara kreativa. Vi hade tur som hade en plats att göra det på.
Joel: Nu känner vi oss mer motiverade i vårt arbete och allt vi gör. Det var det som sammanförde oss under karantänen.
Slutligen, vilka andra frågor brinner ni och kämpar för?
Georgia: För mig handlar det om inkludering, mångfald och att lyfta fram minoriteter. Jag omger mig mycket med svarta kvinnor och svarta transkvinnor och ser plus size-modeller som inte får vara med på fotograferingar. Jag vill skapa ett kreativt utrymme där vi kan prata om toppar och dalar i karriären och skapa mer medvetenhet.
Joel: Definitivt transrättigheter. Vi måste visa transcommunityn vår uppskattning. De är den enda anledningen till att queera och homosexuella gemenskaper ens existerar. Vår egen personliga resa som vi pratade om när vi var väldigt unga var att använda vår plattform för att samla på oss tillräckligt med erfarenhet, pengar och överflöd så att vi kan ge tillbaka till alla vi kämpar för.
"Vi måste visa transcommunityn vår uppskattning. De är den enda anledningen till att queera och homosexuella gemenskaper ens existerar."
Joel
Publicerades i: juli 2020