Syskonen Joel och Georgia Palmer och deras kreativa queercommunity

Ni deltog båda i Black Lives Matter-protester i London. Vad lärde ni er om er själva och hur har det påverkat er personligen och kreativt?



Joel: En sak vi insåg under demonstrationerna är att vi har möjligheten att få ut budskapet till världen. Vi kunde visa andra att det här verkligen händer och att det är en trygg plats. Det var inte alla i vår familj som stöttade oss i det. Vi upptäckte att systematisk rasism även fanns inom den egna familjekretsen. Det var tråkigt att behöva bryta kontakten med dem.



Vi gjorde ett test för att förstå vårt arv på ett djupare plan. Hela livet har vi fått höra att vi är till hälften jamaicaner och hälften britter, men vår etnicitet är brokigare än så. Vi fick reda på att vi [också har rötter i] Sydamerika, Asien, Kongo och Benin.



Georgia: Men BLM-rörelsen har fört oss närmare varandra, och det är något vi borde ha pratat om tidigare.



Och vad betyder kollektivets styrka för er som har olika etniska bakgrunder och är en del av den queera gemenskapen?



Joel: Vårt kollektiv är en gemenskap av likasinnade individer och fritänkare. Queera kreativa talanger är en minoritet och det är det som förenar oss. Men alla har sin egen personlighet och där ligger vår styrka.



Vår sanna inspiration kommer alltid från vår egen vänkrets. Vi inspirerar varandra. Och när en ny person blir en del av gemenskapen säger vi: "Wow, du är en stjärna på ditt eget sätt."



Hur har ni fått varandra att utvecklas under den här reflekterande och revolutionerande tiden och hur förändrades er kreativa process?



Joel: Vi har experimenterat med animering, 3D och digital teknik, sådant som de vi delar boende med kan. Vi bor i en stor lagerlokal – designers, fotografer, scenografer. Vi saknade klubbarna så mycket att vi tog fram skivspelarna på helgerna och bjöd in grannarna.



Georgia: Vi fick tid att blicka inåt och vara kreativa. Vi hade tur som hade en plats att göra det på.



Joel: Nu känner vi oss mer motiverade i vårt arbete och allt vi gör. Det var det som sammanförde oss under karantänen.



Slutligen, vilka andra frågor brinner ni och kämpar för?



Georgia: För mig handlar det om inkludering, mångfald och att lyfta fram minoriteter. Jag omger mig mycket med svarta kvinnor och svarta transkvinnor och ser plus size-modeller som inte får vara med på fotograferingar. Jag vill skapa ett kreativt utrymme där vi kan prata om toppar och dalar i karriären och skapa mer medvetenhet.



Joel: Definitivt transrättigheter. Vi måste visa transcommunityn vår uppskattning. De är den enda anledningen till att queera och homosexuella gemenskaper ens existerar. Vår egen personliga resa som vi pratade om när vi var väldigt unga var att använda vår plattform för att samla på oss tillräckligt med erfarenhet, pengar och överflöd så att vi kan ge tillbaka till alla vi kämpar för.