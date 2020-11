Så somnar du när du vill

1. Vänta in rätt tid.

Om du har sovit dåligt några nätter och lägger dig extra tidigt för att få mer sömn kan det i själva verket få motsatt effekt. Kanske slutar det med en sömnlös, negativ spiral av "Varför kan jag inte bara somna?". Om du däremot stannar uppe lite längre hinner kroppens naturliga behov av vila kicka in av sig själv, säger Gupta. Trötthet är någonting helt annat än sömnighet och du bör vänta in sömnigheten innan du går och lägger dig. Är du osäker på om du är sömnig eller inte? Kroppen signalerar när det är dags (ögonlocken känns tunga och du gäspar hela tiden).



2. Koppla bort dina rusande tankar.

Med tankarna på högvarv är det svårt att somna snabbt. Gupta rekommenderar en "orosparkering" i form av papper och penna. Skriv ned det som oroar dig innan du går och lägger dig eller om du märker att någonting hindrar dig från att somna, så slipper du tänka på den eller de sakerna just då.



3. Ta med dig någonting välbekant till nya platser. Resor – även om du bara ska övernatta hos föräldrarna – kan innebära sömnproblem, eftersom du är i en annan miljö än den du är van vid. Forskarna kallar det "första natten-effekten". Efter ett tag vänjer sig kroppen vid förändringen. Men för att ge dig bästa möjliga förutsättningar att somna kan du packa med dig ditt örngott eller några personliga saker från sovrummet där hemma, som ett foto (ett fysiskt foto alltså, bilder på telefonen räknas inte), säger Gupta. Att packa upp ordentligt istället för att låta sakerna ligga kvar i resväskan kan också hjälpa dig att bli mer hemmastadd på platsen, säger han, och det förbättrar dina chanser att somna snabbare.



4. Slappna av och låt det hända.

Sömn är inte som träning eller kost: Ju mer aktivt du försöker tvinga dig själv att somna, desto mindre troligt är det att du gör det, säger Gupta. Men om du istället försöker hålla dig vaken, genom att uppmana dig själv att inte somna eller rikta blicken mot en fast punkt i taket, kan det faktiskt hjälpa dig att somna. Den här så kallade "paradoxala intentionen" beror på att sömn är passiv. När du inte aktivt försöker somna är det lättare att bara låta det hända.



De här tipsen kan hjälpa dig att somna lättare, men det kan ta tid att få det att fungera. Gupta rekommenderar att du testar varje natt i flera veckor för att se om de gör skillnad för dig. Vem vet? Snart är det kanske dig som släkt och vänner är avundsjuka på.