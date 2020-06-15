Bli en bättre löpare utan att springa

Ska du snart springa långt eller tävla? Fokusera på att hålla vätskenivån uppe hela tiden. Det kan vara svårare än det låter, så prioritera att dricka mycket vatten under veckan innan loppet eller löprundan. Att vänta till kvällen innan – eller ännu värre: samma dag – med att dricka mer vatten kommer inte att minska de prestationsdämpande effekter som vätskebrist kan ha haft på din träning fram till dess, säger Ryan Maciel, RD, ansvarig för idrottsnutrition på Precision Nutrition. De effekterna kan vara större än du tror.



När du svettas tappar du elektrolyter och vätska som kroppen behöver för att fungera som den ska. Dina muskler får också mindre blod än vanligt, säger Maciel, eftersom en stor del av blodet skickas från dina arbetande muskler till din hud för att hjälpa till med svettningsprocessen. Ett minskat blodflöde betyder att musklerna inte kan prestera med samma styrka eller lika länge. Det betyder också att hjärtat måste jobba mera för att pumpa blodet som är kvar, vilket också stressar hjärt- och kärlsystemet. Allt det kan göra att en löprunda som brukar kännas enkel känns betydligt jobbigare.



Att hålla vätskenivåerna uppe förbättrar inte bara dina resultat, utan kan också hjälpa dig att tänka klarare. Dina kognitiva funktioner kan försämras om du förlorar mer än två procent av kroppsvikten i vätska, enligt en metaanalys publicerad i tidskriften Medicine & Science in Sports & Exercise. Då blir det svårare att pusha dig själv när du är ute och springer (och att behålla fokus i allmänhet).



För att hålla styrkan och energin uppe (både fysiskt och mentalt) rekommenderar Maciel atleter att dricka 3–4 liter vatten per dag, eller ungefär ett glas varje timme som du är vaken. Om du svettas mycket när du tränar ska du dricka mer än så.