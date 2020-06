Bli en bättre löpare utan att springa

05. Planera nu vad du ska äta



Precis som en detaljerad träningsplan gör det lättare att nå dina träningsmål, så ger en bra kostplan dig energi och gör dig till en bättre löpare. Ett enkelt sätt att få kontroll över kosten är måltidsplanering, säger Maciel. "Gör en enkel veckokalender med måltidsidéer. Skriv sedan ned en inköpslista så att du kan köpa allt du behöver vid ett tillfälle", säger han. (tips: använd samma kalender som för träningspassen.) Genom att måltidsplanera på det här sättet ger du kroppen bra bränsle även när livet kommer i vägen och du kanske försover dig, inte hinner planera frukosten eller kommer hem sent.



06. Ta en varm dusch på kvällen



Sömn är ett lättillgängligt, prestationshöjande verktyg. Så här kan du få ut mer av sömnen: Ta ett varmt bad eller en varm dusch cirka 90 minuter innan du går och lägger dig. Forskarna kallar det för "passiv uppvärmning".



Ett varmt bad eller en varm dusch stimulerar kroppens värmereglerande system, ökar blodcirkulationen från bålen ut i händer och fötter. Det i sin tur gör att kroppstemperaturen sänks och du kyls ned, säger Cheri Mah, läkare och forskare på Human Performance Center vid University of California i San Francisco och medlem i Nike Performance Council. Hon är specialist på förhållandet mellan sömn och prestation hos elitidrottare. Temperatursänkningen är utöver den naturliga sänkningen av kroppstemperaturen som sker ungefär en timme innan du normalt brukar somna. "Studier har visat att den här sortens passiv uppvärmning gör att man somnar fortare och förlänger djupsömnen, som är viktig för återhämtningen", säger Mah



07. Öka lite för stora resultat



Löpning kan kännas bra. Det kan faktiskt kännas helt underbart. Men om du blir övermodig och springer för mycket, för snabbt så kan träningen ge destruktiva resultat. "Det vanligaste problemet för löpare är skador från överträning, som hälsporre, hälseneinflammation, löparknä och tibialis posteriorsyndrom som är ett resultat av överbelastning av en sena och för lite återhämtning", säger David McHenry, fysioterapeut för elitatleter på Nike och styrketräningscoach.



Förhindra att du saboterar dina löparframsteg genom att långsamt öka träningsvolymen med små steg. Vi snackar om så små ökningar som ett extra varv runt kvarteret. Öka distansen långsamt. Försök att inte öka med mer än 10 procent per vecka. Då är risken för skada betydligt mindre.



Om du tar hand om kroppen kan du springa längre i det långa loppet.



