Så lär du dig att tänka som en lagspelare, enligt coach Patrick Sang

Du kanske undrar om jag kände mig avundsjuk på Bernard och hans guldmedalj, men det gjorde jag inte. Jag kände mig delaktig i Bernards seger och kunde verkligen dela hans glädje. Dessutom var jag väldigt stolt över min egen insats, eftersom jag visste att jag hade gjort mitt allra bästa. Jag garanterar att om du koncentrerar dig på att leva upp till din fulla potential kommer du alltid kunna känna dig stolt över resultatet.



Men allt det här betyder inte att du alltid måste vara tillmötesgående och kompromissvillig. Ibland kan en smula "själviskhet" hjälpa dig att komma ännu längre. Om du inte känner att du får tillräckliga möjligheter att träna individuellt tycker jag att du ska ta upp det med din coach.



Jag var i en liknande situation som collegeatlet i min skolas terränglöpningsteam. Vår gruppträning på morgonen slutade precis innan dagens första lektion började och det blev helt enkelt för mycket för oss. Hela laget tog upp situationen med coachen och bad om att få träna individuellt istället. Först var han tveksam, men vi lovade att vi ändå skulle kunna prestera när det verkligen gällde. Och med stora mängder hårt individuellt arbete lyckades vi "vinna över alla" det året – som ett team.



Teamträning kan alltså hjälpa dig som individ och individuell träning kan hjälpa er som team. Och oavsett vilket du väljer att fokusera på i längden bör du alltid se dig själv som din främsta motståndare. Och när dina lagkamrater vinner innebär det bara ännu fler tillfällen att fira.



Coach Sang