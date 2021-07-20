Så lär du dig att tänka som en lagspelare, enligt coach Patrick Sang

Ask the Coach: "Hur lär jag mig att tänka som en lagspelare?"
Coachning
Coach Patrick Sang ger överraskande tips och råd till en ung simmare som har svårt att tänka som en lagspelare.
Ask the Coach är en frågespalt med tips som hjälper dig att behålla ditt fokus.
F:
Hej Coach,
Jag är med i tjejernas simteam på min high school och det går väldigt bra för oss. Vi har vunnit flera lagtävlingar – men vi har också tävlat mot varandra individuellt. Jag och de andra i teamet är nära vänner, men så fort vi dyker ned i poolen vill jag bara vinna över alla. Tävlingsinstinkten har blivit så stark att jag har börjat sätta mig själv före laget. Jag psykar de andra för att få dem att tappa fokus och berättar inte för någon om hur jag lägger upp min kost, träning och sömn vid sidan av simningen. Jag vet att det är själviskt av mig och jag mår dåligt över att det är så här. Jag märker också att alla de här funderingarna har börjat påverka min prestation. Går det att både vara en bra lagkamrat och den bästa simmaren i laget?
Vinnarskalle nummer ett
16-årig simmare
S:
Du har säkert fått höra hur viktigt det är att "tänka på lagets bästa". Förmodligen är det många som påminner dig om det just nu. Men jag vill att du ska veta att det är helt okej att vilja träna och tävla individuellt. Samtidigt kan många av de färdigheter och styrkor du får av att träna med laget hjälpa dig att så småningom "vinna över alla".
Så småningom kanske du inser att du inte måste vara bättre än alla andra utan bara bättre än du själv var igår.
På mina träningsläger för löpare tränar atleterna ofta i grupp – men samtidigt bär vi hela tiden med oss att gruppen består av individer. Det första jag brukar göra när jag tar mig an en ny atlet är att bilda mig en uppfattning om atleten som individ: atletiska styrkor, utbildningsnivå och vad det är som driver personen att tävla. Då kan jag anpassa mitt sätt att coacha atleten så att var och en av mina löpare lyckas sätta upp och nå sina mål.
Jag har upptäckt att atleter har lättare att konsekvent träna för att nå sina individuella mål när de samarbetar som ett team. Om en löpare till exempel vill förbättra sin uthållighet och kontroll kan det hjälpa att träna tillsammans med fyra eller fem andra löpare. När individen håller sig till att vara en del av gruppen istället för att hela tiden försöka vinna lär sig atleten att spara på sin energi för att kunna tävla på längre sträckor och sedan lägga i en extra växel när det verkligen behövs.
Det låter som att du hela tiden försöker vara bättre än alla omkring dig, både när du tränar och när du tävlar. Det är inte alltid så bra, vare sig för träningen eller tävlingarna.
Tänk dig att jag till exempel har en löpare som springer 5 000 meter på 13 minuter och 30 sekunder. Och så säger vi att den löparen ställer upp i ett lopp där 20 procent av atleterna springer på under 13 minuter. Ska min löpare då bekymra sig om de där 20 procenten? Nej, min atlet ska bara fokusera på att realistiskt förbättra sin egen tid till 13 minuter och 20 sekunder. När du försöker justera dina mål efter vad andra klarar av är det stor risk att du pressar dig själv för hårt och för snabbt – och då riskerar du att skada dig, tappa motivationen eller utveckla en mental blockering.
När du å andra sidan fokuserar på vad du klarar av minskar du pressen på dig själv lite. Även under tävling när mycket står på spel kan du peppa dig själv och säga "Det här är en bra möjlighet för mig att pusha mig själv och bli bättre". Så småningom kanske du inser att du inte måste vara bättre än alla andra utan bara bättre än du själv var igår. Och när du ger dig själv det mentala utrymmet kanske du samtidigt kan lyckas glädjas över dina lagkamraters framgångar.
När jag började coacha var jag själv fortfarande aktiv som professionell löpare och deltog i tävlingar. Ibland hände det att jag coachade lagkamrater som jag sedan skulle tävla mot individuellt. En av de löpare jag coachade, Bernard Barmasai, satte nytt världsrekord i hinderlöpning 1997. Och under samma lopp satte jag själv nytt personbästa.
Du kanske undrar om jag kände mig avundsjuk på Bernard och hans guldmedalj, men det gjorde jag inte. Jag kände mig delaktig i Bernards seger och kunde verkligen dela hans glädje. Dessutom var jag väldigt stolt över min egen insats, eftersom jag visste att jag hade gjort mitt allra bästa. Jag garanterar att om du koncentrerar dig på att leva upp till din fulla potential kommer du alltid kunna känna dig stolt över resultatet.
Men allt det här betyder inte att du alltid måste vara tillmötesgående och kompromissvillig. Ibland kan en smula "själviskhet" hjälpa dig att komma ännu längre. Om du inte känner att du får tillräckliga möjligheter att träna individuellt tycker jag att du ska ta upp det med din coach.
Jag var i en liknande situation som collegeatlet i min skolas terränglöpningsteam. Vår gruppträning på morgonen slutade precis innan dagens första lektion började och det blev helt enkelt för mycket för oss. Hela laget tog upp situationen med coachen och bad om att få träna individuellt istället. Först var han tveksam, men vi lovade att vi ändå skulle kunna prestera när det verkligen gällde. Och med stora mängder hårt individuellt arbete lyckades vi "vinna över alla" det året – som ett team.
Teamträning kan alltså hjälpa dig som individ och individuell träning kan hjälpa er som team. Och oavsett vilket du väljer att fokusera på i längden bör du alltid se dig själv som din främsta motståndare. Och när dina lagkamrater vinner innebär det bara ännu fler tillfällen att fira.
Coach Sang
Patrick Sang är en kenyansk löparcoach och före detta löpare. Som internationell löpare för Kenya vann Sang silvermedaljer vid friidrotts-VM 1991, OS 1992 och friidrotts-VM 1993 på 3 000 meter hinder. I college tävlade Sang för University of Texas at Austin och satte skolrekord på 3 000 meter hinder.
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Fotograf: Kyle Weeks
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