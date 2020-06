Så här påverkar pronation din löpning

Om foten underpronerar, eller supinerar, rör sig fotens leder inte på ett sätt som absorberar stötar. Största delen av vikten hamnar på fotens yttre kant. Det här ger motsatt effekt. "Benen kan böjas utåt", säger VanDamne. "Den här typen av landning gör allt stelare." Lederna absorberar inte stötar under löpningen lika bra, vilket kan leda till att benen absorberar mer av stötarna, vilket i sin tur kan leda till stressfrakturer", förklarar VanDamne.



Det finns skor som designats för att ge stöd åt anatomin och mekanismerna under löpningen och som därmed kan minska skaderisken. Om du tenderar att överpronera, vilket många löpare gör, ska du välja skor med stabiliserande egenskaper. De har en mellansula som är fastare under hålfoten och lättare och mjukare skummaterial under yttre kanten för maximerad stötdämpning. För den som underpronerar kan skor med mer stötabsorberande dämpning minska risken för stressrelaterade skador.



Kom ihåg att inga skor automatiskt förändrar ditt steg. Du behöver ofta också övningar som ökar fotens styrka och rörighet för att korrigera den eventuella obalans i musklerna som medverkar till pronationen.



Lite lugnande nyheter: enligt en granskning publicerad i British Journal of Sports Medicine kan de skor som känns bekväma vara bäst på att minska skaderisken. Med andra ord, oavsett hur dina fötter pronerar ska du se till att dina skor känns bekväma.