Så här påverkar pronation din löpning

Vi börjar med vad du inte ska göra: Gör inte om hela ditt naturliga löpsteg bara för att undvika dina tendenser att pronera. Det är visserligen bra att vara medveten om din teknik, men när det kommer till kritan kommer din löpstil alltid finnas kvar och om du fokuserar för mycket på att förändra den kan din löpning försämras, säger Chris Bennet, även kallad Coach Bennet, som är Nike senior director of global running.



Ta i stället en titt på dina skor. De kan göra stor skillnad för din löpteknik och skaderisk utan att du behöver ändra ditt steg. Om du tenderar att överpronera, vilket är det vanligaste, behöver du en sko med stabiliserande egenskaper, säger Welch. De har en stadigare mellansula vid hålfoten och ger mer stöd så att risken att foten lutar minskar påtagligt. Om du underpronerar är det bättre med skor som ger mjuk dämpning och stötabsorbering och som kan minska risken för belastningsrelaterade skador. Enligt en granskning som publicerats i British Journal of Sports Medicine har du större chans att undvika skador så länge skorna känns bekväma.



Förutom dina skor, som för övrigt inte fixar pronationsproblem, så kan det hjälpa att stärka musklerna i fötterna och jobba på rörligheten i foten och fotleden. Testa till exempel stortålyft och att använda en foam roller till dina vader. Det kan lindra problemet, säger Welch.



Förhoppningsvis kommer ditt löpsteg att bli mer neutralt efter hand. Men om det inte blir det behöver du inte oroa dig så länge du inte drar på dig skador gång på gång. Det är bara att fortsätta på ett medvetet sätt.