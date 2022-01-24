Tre experttips för att hålla fast vid nya vanor

Vad det är: Utnyttja din egen inneboende motivation för att se till att du genomför det önskvärda beteendet.



Varför det fungerar: Vissa dagar har du bara ingen lust. Faktum är att det är en av anledningarna till att experterna inte rekommenderar att du enbart förlitar dig på motivation för att upprätthålla dina vanor, säger Lee. Men om du vill öka din motivation är det din egen inneboende motivation som har bäst effekt, säger Gardner.



En viktig del av din inneboende motivation är enligt Gardner att ha kul. Genom att välja beteenden som du gillar – och sedan fortsätta fokusera på det du gillar med dem – blir det betydligt roligare att göra det du ska.



En del önskvärda vanor kan det naturligtvis vara svårt att hitta glädje i. En del människor gillar verkligen inte att värma upp före träningspasset, de vill helt enkelt bara slippa onödiga skador. Och vissa dagar är det svårt att hitta motivation att göra ens sådant som vi vanligtvis gillar. I de lägena kan du ta hjälp av en annan del av din inneboende motivation: identitet.



"En viktig aspekt av att få dig själv att genomföra vissa beteenden är att ändra ditt sätt att se på dig själv", säger Lee. Om du ser dig själv som en yogi är det betydligt mindre risk att du nama-stannar kvar i sängen hela morgonen, även om du har en dålig dag.



Gör så här: Det enklaste sättet är så klart att välja en vana som du verkligen gillar. Om du har svårt för smaken av grönkål, men gärna vill äta mer grönsaker, kanske du istället kan välja en bladgrönsak som du gillar.



Om du vill använda identitet som ett hemligt vapen kan du kan du skapa en mental målbild av dig själv, säger Lee. Vill du stressa mindre? Då kan din nya identitet vara "en helt avslappnad och chill person med balans i livet". När du sedan fattar beslut om vilka beteenden du ska genomföra väljer du medvetet att göra sådana saker som överensstämmer med den där avslappnade versionen av dig själv, till exempel "Jag är den sortens person som mediterar på kvällarna" eller "Jag tar ett varmt bad varje söndag".