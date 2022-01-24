Tre experttips för att hålla fast vid nya vanor

Håll fast vid din nya goda vana – på riktigt
Coachning
Kämpar du med att gå från "borde göra" till "redan klar!"? De här tre teknikerna kan ge dig självförtroendet du behöver för att lyckas.
- Att skapa en vana kräver en kombination av att regelbundet bestämma sig för att göra en viss sak, och faktiskt göra den.
- Genom att förankra vanorna, låta dem växa gradvis och hålla motivationen hög kan du lättare befästa dina hälsosamma rutiner.
- Om du följer ett dagligt program i NTC blir det ännu enklare att använda teknikerna så att du snabbt kan göra nya framsteg.
Så här ligger det till ...
Värma upp före löprundan. Äta en chokladbit efter maten. Ta en promenad vid lunch. Kolla Insta innan du går och lägger dig … och trycka på snooze när du vaknar.
Både bra och dåliga vanor är saker som du har gjort så många gånger att de sker mer eller mindre per automatik, säger Benjamin Gardner, fil.dr och lektor på King’s College i London, som forskar om beteendeförändringar och hur vi formar våra vanor. Ofta känns det dessutom enklare att skaffa sig dåliga vanor än goda. Det beror på att de vanligtvis utvecklas av beteenden som ger dig någon form av belöning (chokladbiten eller de extra minuterna i sängen), säger Gardner.
De flesta vill dessutom instinktivt helst ta den enklaste vägen, så ofta som möjligt, förklarar Sohee Lee, som är certifierad expert på styrka och kondition och doktorand, och som också studerar beteendeförändringar och hur vi utvecklar våra vanor. En stor del av att utveckla hälsosamma vanor handlar alltså om rätt förberedelser, så att valet inte känns så motigt. Då går det enklare att steg för steg närma sig målet.
Så här skapar du en ny vana
En vana kan beskrivas som att en specifik situation ger dig en signal om att handla på ett visst sätt, säger Gardner. Handlingen kallar vi beteende. Beteendet leder som sagt till någon sorts belöning. Belöningen stärker kopplingen mellan signal och beteende och skapar en relation som vi kallar vanecirkel. Så varje gång du kliver upp ur sängen (signal) och använder din foam roller (beteende) känner du dig mjukare i kroppen efteråt (belöning) och stärker din vana att använda foam rollern på morgonen. Så småningom kanske du till och med tar fram foam rollern utan att ens tänka på det. Det är ett framsteg i sig – och ju fler hälsosamma vanor du samlar på dig desto mer framsteg gör du.
(Experterna kan inte säga exakt hur lång tid det tar att skapa en ny vana. Riktlinjen på 21 dagar som de flesta har hört stämmer i alla fall inte: en del vanor tar längre tid och andra betydligt kortare, enligt Gardner och andra experter på beteendeförändring. Så du behöver inte räkna dagarna så noga.)
Varför nya vanor så ofta misslyckas
Vi har alla tänkt tanken: "Jag börjar imorgon". Men det är svårt att vara konsekvent. Varför? Förändring kräver både motivation och viljestyrka och det är inte alltid är så lätt att uppbåda även om du verkligen är inställd på att göra jobbet.
En annan vanlig anledning till att vi misslyckas är att vi sätter upp för ambitiösa mål, säger Lee. Det kan delvis bero på att vi blandar ihop de två olika typerna av vanebeteenden: "besluta" och "genomföra", säger Gardner.
Tänk dig till exempel att du vill skriva dagbok i 15 minuter varje morgon. Du måste göra det till en vana att först besluta dig för att skriva dagbok och sedan faktiskt genomföra själva dagboksskrivandet. Även om du lyckas bra med den första delen kräver den andra delen fortfarande en hel del anstränging, säger Gardner. Och om genomförandet kräver större anstränging än du kan hitta motivation till kommer du helt enkelt låta bli. (En tyst minut för alla nyårslöften jag har brutit redan i mitten av januari.) För att bygga upp vanor på ett hållbart sätt ska beslutsdelen kunna automatiseras och genomförandedelen vara realistisk.
Det finns flera olika strategier att ta till för båda delarna av ekvationen.
1. Vaneförankring
Vad det är: När du vill skapa en ny vana kopplar du ihop det nya beteendet med ett annat beteende som du redan gör regelbundet (ett ankare)
Varför det fungerar: Genom att koppla ihop någonting som är ett mål (till exempel använda tandtråd) med någonting du redan gör regelbundet (som att borsta tänderna) använder du en befintlig signal, vilket gör det lättare att smidigt passa in det nya beteendet i dina rutiner, säger Lee. Det fungerar mycket bättre än att bara försöka genomföra beteendet när du kommer att tänka på det (nästan ingen tänker på tandtråd särskilt ofta).
Gör så här: "Ägna 20 minuter åt att skriva ner alla saker du gör varje dag och aldrig missar. Det är nästan allting", säger Lee. Övningen visar att du har massor av förankringsvanor att arbeta med.
Välj sedan ut ett ankare som går lätt att koppla till det nya beteende som du vill börja med, säger Gardner. Om målet till exempel är att bli bättre på att fylla på med vätska kan du koppla det till din vana att plocka undan i köket. Det passar bra, för då är du redan i samma rum som både vattenkranen och kylskåpet.
Obs! Det är viktigt att vara superspecifik med exakt var din nya vana ska passas in. Det är mycket bättre att bestämma att du ska dricka varje gång du har "torkat av bordet" eller "plockat in i diskmaskinen" än att bara koppla det till att "städa köket". Om du tror att du riskerar att glömma bort det kan du skriva ner ditt mål ("Torka diskbänken = H2O") på en lapp och sätta upp den där du utför förankringsaktiviteten, säger Gardner.
2. Växande förändringar
Vad det är: Börja med en minimal version av det nya beteendet och öka sedan gradvis till något större
Varför det fungerar: Genom att börja med den minsta tänkbara mängden av din blivande vana och sedan gradvis öka tills du når slutmålet hinner du bygga upp självkänsla och skicklighet, säger Gardner. Under ökningsperioden får du upp tempot och motivationen så att du verkligen börjar vilja bygga vidare på din nya vana.
Gör så här: "Gör beteendet så litet och så enkelt att du alltid klarar av att göra det, även när du har en dålig dag", säger Lee. (Om du har hört talas om den kände beeendevetaren BJ Fogg känner du förmodligen redan till konceptet mikrovanor och stora förändringar.)
Vi återgår till exemplet med att skriva dagbok i 15 minuter varje morgon. Med den här strategin skulle du börja med att öppna dagboken varje morgon direkt efter att du har hällt upp morgonkaffet. Efter att ha öppnat dagboken varje dag ett tag kommer det börja kännas naturligt. Och det kan också leda till motivation och lust att fortsätta, säger Lee.
När du har etablerat vanan att öppna dagboken ökar du målet till att öppna dagboken och plocka upp pennan. Gå vidare med att öppna dagboken, plocka upp pennan och skriva i en minut – och fortsätt sedan att gradvis öka tiden. Men öka inte mer än att du fortfarande alltid klarar av att genomföra det, säger Lee. Och om du har en dålig dag kan du återgå till det enkla dagboksöppnandet för att hålla igång beslutsdelen av din dagboksvana.
Om du vill börja röra på dig varje dag gör du på samma sätt. Börja med några minuters stretch- eller aktiveringsövningar. Gör dem själv eller följ ett program, till exempel utmaningen Daily Move i Nike Training Club-appen. Och när det börjar kännas som en naturlig och nödvändig del av din dag kan du gradvis utöka din nya vana.
3. Titta inåt
Vad det är: Utnyttja din egen inneboende motivation för att se till att du genomför det önskvärda beteendet.
Varför det fungerar: Vissa dagar har du bara ingen lust. Faktum är att det är en av anledningarna till att experterna inte rekommenderar att du enbart förlitar dig på motivation för att upprätthålla dina vanor, säger Lee. Men om du vill öka din motivation är det din egen inneboende motivation som har bäst effekt, säger Gardner.
En viktig del av din inneboende motivation är enligt Gardner att ha kul. Genom att välja beteenden som du gillar – och sedan fortsätta fokusera på det du gillar med dem – blir det betydligt roligare att göra det du ska.
En del önskvärda vanor kan det naturligtvis vara svårt att hitta glädje i. En del människor gillar verkligen inte att värma upp före träningspasset, de vill helt enkelt bara slippa onödiga skador. Och vissa dagar är det svårt att hitta motivation att göra ens sådant som vi vanligtvis gillar. I de lägena kan du ta hjälp av en annan del av din inneboende motivation: identitet.
"En viktig aspekt av att få dig själv att genomföra vissa beteenden är att ändra ditt sätt att se på dig själv", säger Lee. Om du ser dig själv som en yogi är det betydligt mindre risk att du nama-stannar kvar i sängen hela morgonen, även om du har en dålig dag.
Gör så här: Det enklaste sättet är så klart att välja en vana som du verkligen gillar. Om du har svårt för smaken av grönkål, men gärna vill äta mer grönsaker, kanske du istället kan välja en bladgrönsak som du gillar.
Om du vill använda identitet som ett hemligt vapen kan du kan du skapa en mental målbild av dig själv, säger Lee. Vill du stressa mindre? Då kan din nya identitet vara "en helt avslappnad och chill person med balans i livet". När du sedan fattar beslut om vilka beteenden du ska genomföra väljer du medvetet att göra sådana saker som överensstämmer med den där avslappnade versionen av dig själv, till exempel "Jag är den sortens person som mediterar på kvällarna" eller "Jag tar ett varmt bad varje söndag".
Och om ingenting av det här fungerar …
Att missa en dag (eller tre) av din nya vana är inte hela världen. Inom forskningen kallar vi varje chans att genomföra en vana för ett tillfälle. "Vi vet att det går att skapa en vana även om du missar några tillfällen", säger Gardner. Kom ihåg att några missade tillfällen då och då inte betyder att du ska ge upp. Det är bara att fortsätta kämpa – till slut sitter vanan som den ska.
Text: Julia Malacoff
Illustration: Paul Blow
SE HÄR
Gör det till en daglig vana att vara aktiv med hjälp av utmaningen Daily Move i NTC-appen. Gör sedan ännu fler framsteg genom att komplettera din nya rutin med fler råd om sunda vanor.