Så här förhindrar du hälsporre

Liten biologilektion: Ett starkt ligament med vävnad som kallas plantar fascia löper genom mitten av varje fot och ger stöd åt fotvalvet. Vävnaden tänjs tusentals gånger per dag när du går och springer och den är väldigt slitstark inom ett visst spann, säger Ian Klein som är specialist på träningsfysiologi, cross-training och skadeprevention vid Ohio University. Nyckelord: inom ett spann. Överdrivna påfrestningar – från att träna för mycket, springa längre eller att hoppa över vilodagar – kan tänja ut vävnaden bortom vad som är säkert, säger Kate VanDamme, fysioterapeut och ortopedisk klinisk specialist vid NYU Langone Health Sports Performance Center. När detta sker kan inflammation och bristningar uppstå, säger Klein.

Det här är inte alltid ett nybörjarproblem. Hälsporre kan drabba erfarna löpare som kanske satsar för hårt, säger Klein. Biomekaniska problem som förkortade vadmuskler (på grund av utebliven stretchning) eller en stel stortå (på grund av för hårda påfrestningar för fötterna) kan tänja plantar fascia och bidra till problemet, tillägger VanDamme. Om du har platta fötter eller höga fotvalv och arbetar stående eller bär höga klackar ofta så ökar risken, säger hon.