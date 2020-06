Så här förhindrar du hälsporre

Tips för att förhindra hälsporre

Först och främst, förbättra din form. Ett lätt sätt är att filma dig själv från sidan och se hur foten landar.



Om foten hamnar långt framför dig tar du för långa steg och din häl blir som en broms. "Då går det energi upp i ditt underben vilket saktar ner dig", säger legitimerade fysioterapeuten och Nike Performance Council-medlemmen Derek Samuel. Många fritidslöpare tar för långa steg, säger Samuel, och det är ett stort problem eftersom det kan orsaka så många skador inklusive hälsporre. "Se på elitlöparna. De landar med hälen rakt under sin tyngdpunkt med benet lodrätt mot marken", säger han. Det gör att proffsen, eller vilken löpare som helst, kan springa snabbt och effektivt. För att få sin patienter att uppleva den effekten brukar Samuel be dem att ta fler steg per minut och föreställa sig att de befinner sig i ett kontrollerat fall framåt.



Det kanske smartaste sättet att undvika hälsporre, eller alla slags skador, är att göra val i din träning som håller kroppen frisk och stark: öka distansen långsamt, stretcha regelbundet och planera in återhämtningsdagar. Det är tillåtet att ta det lugnt då och då.