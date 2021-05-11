Sex sätt att äta långsammare – och njuta av det

Ät långsammare – på riktigt
Coachning
En långsammare matupplevelse är bra för både kropp och sinne. Lär dig hur du kan sakta ner tempot.
Hur ofta har du inte stått och lutat dig över köksbänken eller scrollat igenom sociala medier (eller kanske både och) medan du äter lunch? Hur många gånger har du hävt i dig en smoothie så snabbt att det kändes som bortkastade pengar?
Innan du börjar klanka ner på dig själv ska du veta att det inte bara är ditt eget fel. En mängd faktorer kan få dig att vräka i dig mat, säger Kathleen Melanson, fil.dr, forskare, professor och programdirektör för utbildningen i näringslära och livsmedelsvetenskap på University of Rhode Island College of Health Sciences.
Ren hunger är en. Känslor som ångest och stress, som många av oss känner igen, kan leda till att vi slukar maten. För en del av oss kan det ligga i vårt DNA att äta snabbt. Och så har vi vår miljö, som är en viktig faktor: Många lär sig från tidig ålder att snabba måltider är effektiva måltider. "Att äta är bara en sak till att bocka av från listan över saker att göra", förklarar Melanson.
Att äta långsamt ändrar allt
Okej, det finns mycket som talar emot dina avsikter att dra ut på dina måltider. Varför bry sig? För att skapa en tydligare känsla av mättnad eller en bättre förståelse för när du känner dig nöjd men inte proppmätt.
Det är något som de flesta av oss har tappat kontakten med genom åren, säger Krista Scott-Dixon, fil.dr och programansvarig på Precision Nutrition. Istället för att vara uppmärksamma på när vi känner oss hungriga eller mätta, har vi lärt oss att lita på externa signaler (som "Det är middagstid" eller "Min partner äter, då borde jag också" eller "Jag har fortfarande mat på min tallrik"), säger hon. Att äta långsamt är en form av portionskontroll som inte kräver några matematiska uträkningar, som gör dig mindre benägen att äta för mycket (även om du hade stora planer på en fjärde taco).
Det fungerar eftersom ätandet utlöser en kaskad av kroppsliga reaktioner: Hjärnan uppfattar fysiska signaler (som att käkmusklerna drar ihop sig och slappnar av när du tuggar), matsmältningssystemet förbereder sig för att ta emot och bearbeta maten och slutligen släpper ditt aptitreglerande system ut hormoner som gör att du känner dig mätt, förklarar Melanson.
Istället för att vara uppmärksamma på när vi känner oss hungriga eller mätta, har vi lärt oss att lita på externa signaler (som "Det är middagstid" eller "Min partner äter, då borde jag också" eller "Jag har fortfarande mat på min tallrik").
Krista Scott-Dixon
Fil.dr och programansvarig på Precision Nutrition
Om du tömmer tallriken på mindre tid än det tar att diska den får din kropp och hjärna aldrig chans att registrera vad som händer och reagerar därefter. Om du saktar ner är det mindre sannolikt att du äter för mycket, både nu och i framtiden, säger Melanson.
Andra fördelar? En långsammare takt kan även få matsmältningen att fungera smidigare, säger Scott-Dixon. När du slänger i dig maten störtar den i princip fram genom din mage och dina tarmar, så att de inte hinner förbereda sig på att bearbeta den ordentligt. Det här kan även sätta igång ditt sympatiska nervsystem (dina flykt- och kampresponser), som leder bort blodet från matsmältningssystemet och kan störa de sammandragningar som tarmarna använder för att flytta fram maten. Det kan resultera i halsbränna, matsmältningsbesvär eller förstoppning.
Förutom fördelarna för kroppens funktioner, är experter överens om att långsamt ätande kan leda till mer glädje. Studier visar att människor njuter mer av samma måltid när de äter den långsammare, vilket kan innebära att de behöver färre kalorier för att få samma mängd njutning, säger Melanson – en stor fördel om du försöker hålla koll på din vikt och ändå njuta av livet (gör gärna det). Det är även till nytta när du vill undvika en alltför mätt mage före träning.
Om tanken på att sakta ner faktiskt ger dig lite panik, se det som en färdighet för mogna, ansvarsfulla vuxna människor, som du kan lära dig med tiden. Så här går det till.
- Se till att få undan sådant som är bråttom först. Du behöver inte bocka av allt som står på att-göra-listan innan du sätter dig ner för att äta (annars skulle du förmodligen aldrig ha tid att sätta dig ner). Men det är bra att göra klart sådant som är tidskänsligt – som att skicka ett brådskande mejl eller mata hunden – innan du äter eftersom bara tanken på att du måste göra något snart kan få dig att äta snabbare, säger Melanson.
- Glöm klockan. Standardregeln var förr att man skulle spendera 20 minuter på varje måltid, men både Melanson och Scott-Dixon är överens om att den här rekommendationen är föråldrad. När man använder tiden som mått kan det sluta med att man sitter med mobilen, sväljer för stora bitar eller ägnar sig åt någon form av multitasking för att fördriva minuterna, vilket stör fördelarna med att äta långsamt, eftersom det leder bort uppmärksamheten från själva ätandet. När du inte är uppmärksam är det mycket svårare att lägga märke till när du känner dig mätt.
Dessutom är det inte alla som har möjlighet att ägna 20 minuter åt varje måltid. Scott-Dixon rekommenderar att man tänker på matstunden som en möjlighet att äta fokuserat i ett avsiktligt lugnt tempo. "Det kan till exempel innebära att du tar ett djupt andetag innan du äter", säger hon. "Sedan kanske du tar en tugga och så ännu ett djupt andetag." Om du gör det här regelbundet, även om du till en början bara tar några få djupa andetag per måltid, kan det hjälpa dig att skapa en vana att andas djupt och lugnt före och efter varje tugga.
- Fokusera på att tugga. Att tugga maten ordentligt hindrar dig inte bara från att kvävas. Det är även viktigt eftersom nerverna i käkmusklerna sänder signaler till hjärnans mättnadscentrum, säger Melanson. Det kan hjälpa att räkna dina tuggor, men det är ingen praktisk strategi om du vill bete dig normalt när du äter tillsammans med andra. I stället rekommenderar Melanson att du tuggar tills maten känns smidig i munnen och det inte finns några klumpar kvar (det är inte lika otäckt att tänka på det när du faktiskt äter, jag lovar).
Vissa livsmedel behöver naturligtvis inte tuggas så mycket, till exempel proteinshakes och havregrynsgröt. Men även med den här typen av mat kan du efterlikna effekten av tuggande genom att flytta runt den i munnen innan du sväljer (återigen, det låter konstigare än det är).
- Visualisera varje tuggas resa. En strategi som Melanson använder sig av i sina forskningsstudier är att låta folk visualisera hur varje tugga av maten tar sig fram från munnen till matstrupen och vidare till magsäcken innan de tar nästa tugga. Det kan låta lite bisarrt (och fungerar förmodligen bäst när man äter ensam), men det hjälper till att dela upp varje matbit så att du verkligen kan börja känna smaken och njuta av varje tugga, säger hon.
- Använd dina sinnen. Att vara i nuet är en viktig del av att sakta ner och uppmärksamma de viktiga mättnadssignalerna. Det är därför Scott-Dixon talar för att lyssna, smaka och lukta när du äter. Du kan fokusera på ljudet av knastrande, matens konsistens i munnen, de enskilda ingredienserna som du kan känna smaken av eller aromerna från det som finns på din tallrik.
Ibland uppmuntrar Scott-Dixon till och med folk att berätta om sina måltidsupplevelser. "Så de tar fram sin telefon och öppnar en dikteringsapp på den och säger: "Okej, nu tar jag den första tuggan. Och det är yoghurt. Och den är rosa. Och det luktar jordgubbar." Ja, det kan kännas helt löjligt. Men om du provar det här experimentet en eller två gånger kan du förstå hur det känns att verkligen vara närvarande i ögonblicket när du äter, förklarar Scott-Dixon, vilket gör det mer naturligt att äta medvetet med tiden. Om inte annat kanske det här kan vara en kreativ idé för en dejt?
- Glöm motgångarna. Det är svårt att bli av med gamla vanor. Om du märker att du slukar maten, föreslår Scott-Dixon att du tar en paus i din måltid och lyssnar på din kropp. Vi spänner ofta musklerna när vi äter snabbt, vilket kan utlösa flykt- och kampresponser. Ta en paus för att slappna av, kanske du till och med kan sträcka ut armarna eller ruska på armarna och benen om du känner för det. Att återgå till din måltid i ett mer avslappnat tillstånd kan göra det lättare att sänka tempot.
Tänk även på att dagens hektiska kultur har gjort det till en självklarhet att tugga i sig något snabbt, så det är normalt att det känns svårt att äta långsammare till en början. Ge dig själv lite tid genom att börja med mindre utmanande måltider, som sittande middagar. Arbeta dig sedan upp till svårare situationer, som lunch vid skrivbordet och mellanmål i bilen. Snabbmat är inte förbjudet, men att äta snabbt borde vara det.
Text: Julia Malacoff
Bilder: Gracia Lam
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