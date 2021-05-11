Sex sätt att äta långsammare – och njuta av det

Om du tömmer tallriken på mindre tid än det tar att diska den får din kropp och hjärna aldrig chans att registrera vad som händer och reagerar därefter. Om du saktar ner är det mindre sannolikt att du äter för mycket, både nu och i framtiden, säger Melanson.



Andra fördelar? En långsammare takt kan även få matsmältningen att fungera smidigare, säger Scott-Dixon. När du slänger i dig maten störtar den i princip fram genom din mage och dina tarmar, så att de inte hinner förbereda sig på att bearbeta den ordentligt. Det här kan även sätta igång ditt sympatiska nervsystem (dina flykt- och kampresponser), som leder bort blodet från matsmältningssystemet och kan störa de sammandragningar som tarmarna använder för att flytta fram maten. Det kan resultera i halsbränna, matsmältningsbesvär eller förstoppning.



Förutom fördelarna för kroppens funktioner, är experter överens om att långsamt ätande kan leda till mer glädje. Studier visar att människor njuter mer av samma måltid när de äter den långsammare, vilket kan innebära att de behöver färre kalorier för att få samma mängd njutning, säger Melanson – en stor fördel om du försöker hålla koll på din vikt och ändå njuta av livet (gör gärna det). Det är även till nytta när du vill undvika en alltför mätt mage före träning.