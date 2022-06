Så hanterar du att inte platsa i laget, enligt Coach Courtney Banghart

Courtney Banghart är head coach för damernas basketlag på University of North Carolina at Chapel Hill. Hon har tidigare varit head coach på Princeton, utnämndes till Naismith National Coach of the Year 2015 och var assisterande coach för USA:s U23-damlandslag i basket 2017. Banghart var en av de ledande spelarna i Dartmouth och satte det hittills oslagna Ivy League-rekordet för antal trepoängare under karriären. Hon är styrelseledamot för Women’s Basketball Coaches Association och sitter i NCAA Women’s Basketball Oversight Committee.