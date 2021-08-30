Så hanterar du att inte platsa i laget, enligt Coach Courtney Banghart

Jag vet hur det känns. Alltså bokstavligen, för jag har också varit med om att inte komma med i ett lag som jag var övertygad om att jag förtjänade en plats i. Det finns så klart många som har varit med om liknande situationer. Men för en del människor, som dig och mig, svider det lite extra mycket.



För mig var sporten allt när jag växte upp. Mitt första ord var varken mamma eller pappa, utan boll. På riktigt. Jag kommer från en liten stad i New Hampshire där alla deltog i alla sporter, för annars gick det helt enkelt inte att få ihop tillräckligt många spelare för ett lag. Jag var den typen av barn som kom hem från fotbollsträningen och direkt började träna basketskott, utan att ens hinna ta av mig benskydden först. Och dessutom tränade jag skateboarding, ishockey och konståkning.



Fotbollen var min första kärlek och gav mig min första stora hjärtesorg.



När jag var nio år provspelade jag för en plats i U12-laget i fotboll. Mitt eget skollag var delstatsmästare, så jag var van vid att vinna. Jag var säker på att få en plats i U12. Det fick jag inte. I början kunde jag knappt tro att det var sant. Jag hade aldrig varit med om något liknande. Jag räckte helt enkelt inte till. De behövde mig inte. Coachen sa till mina föräldrar att jag hade stor potential, men att jag var alldeles för liten. Mina föräldrar försökte trösta mig, men ingenting hjälpte. Jag var helt förstörd.



Så hur kom jag över det? Det kanske jag aldrig riktigt gjorde, eftersom jag pratar med dig om det nu! Men jag fortsatte spela, för i slutänden hade jag inget annat val. Det här kanske låter dramatiskt, men så här är det för mig: Sport har alltid varit mitt sätt att få kontakt med omvärlden. Det är det enda jag kan. Så naturligtvis kunde jag inte bara sluta. Och om jag har uppfattat ditt mejl rätt känner du likadant.