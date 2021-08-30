Så hanterar du att inte platsa i laget, enligt Coach Courtney Banghart

Ask the Coach: "Jag kom inte med i skollaget. Vad gör jag nu?"
Coachning
En ung basketspelare har just fått sina drömmar krossade. UNC:s Courtney Banghart vet hur det känns – och ger honom några enkla råd.
Ask the Coach är en frågespalt med tips som hjälper dig att behålla ditt fokus.
F:
Hej coach,
Jag har alltid varit den bästa spelaren på planen. Alltså alltid. På min förra skola var jag den självklara stjärnspelaren, både i skollaget och mot kompisarna på fritiden. Men sedan flyttade min familj. Och på uttagningen till basketlaget på min nya skola var alla de andra spelarna snabbare, starkare och helt enkelt bättre än jag. Jag kände mig chanslös och naturligtvis kom jag inte med i laget. Istället blev jag erbjuden en plats i juniorlaget, men jag är livrädd att aldrig komma längre än så här. Hur ska jag kunna bli bäst om jag inte spelar med de bästa?
Plötsligt medioker
16-årig basketspelare
S:
Jag vet hur det känns. Alltså bokstavligen, för jag har också varit med om att inte komma med i ett lag som jag var övertygad om att jag förtjänade en plats i. Det finns så klart många som har varit med om liknande situationer. Men för en del människor, som dig och mig, svider det lite extra mycket.
För mig var sporten allt när jag växte upp. Mitt första ord var varken mamma eller pappa, utan boll. På riktigt. Jag kommer från en liten stad i New Hampshire där alla deltog i alla sporter, för annars gick det helt enkelt inte att få ihop tillräckligt många spelare för ett lag. Jag var den typen av barn som kom hem från fotbollsträningen och direkt började träna basketskott, utan att ens hinna ta av mig benskydden först. Och dessutom tränade jag skateboarding, ishockey och konståkning.
Fotbollen var min första kärlek och gav mig min första stora hjärtesorg.
När jag var nio år provspelade jag för en plats i U12-laget i fotboll. Mitt eget skollag var delstatsmästare, så jag var van vid att vinna. Jag var säker på att få en plats i U12. Det fick jag inte. I början kunde jag knappt tro att det var sant. Jag hade aldrig varit med om något liknande. Jag räckte helt enkelt inte till. De behövde mig inte. Coachen sa till mina föräldrar att jag hade stor potential, men att jag var alldeles för liten. Mina föräldrar försökte trösta mig, men ingenting hjälpte. Jag var helt förstörd.
Så hur kom jag över det? Det kanske jag aldrig riktigt gjorde, eftersom jag pratar med dig om det nu! Men jag fortsatte spela, för i slutänden hade jag inget annat val. Det här kanske låter dramatiskt, men så här är det för mig: Sport har alltid varit mitt sätt att få kontakt med omvärlden. Det är det enda jag kan. Så naturligtvis kunde jag inte bara sluta. Och om jag har uppfattat ditt mejl rätt känner du likadant.
Många framgångsrika elitspelare berättar att de vänder den här sortens motgångar till motivation, för att komma tillbaka bättre än någonsin. Jag gillar den tanken. Det är inget fel med lite gammal hederlig revanschlust. Jag brukade coacha en tjej som var den lägst rankade spelaren i sin årskull. Hon skrev upp sin rankning på en whiteboardtavla som en ständig påminnelse. Hon såg den där siffran varje dag och satsade allt på att motbevisa den. Och i slutänden blev det hon som hade flest spelade minuter av alla i laget – och det redan under sitt första år. Så för henne fungerade den metoden.
Här är ett annat tips: Försök ändra din personliga definition av vad det innebär att vara bäst. För det finns många olika goda egenskaper du kan ha som spelare. Dels finns så klart de rent fysiska talangerna. Men minst lika viktigt är vad du kan tillföra till lagets sammanhållning och laganda. Och så har vi målmedvetenhet, alltså din vilja att fortsätta kämpa, fortsätta utvecklas oavsett vad som händer. Den egenskapen styr du själv över. Och den är avgörande för hur långt du kommer att kunna gå.
Försök ändra din personliga definition av vad det innebär att vara bäst. För det finns många olika goda egenskaper du kan ha som spelare.
Målmedvetenhet kan motivera dig att fundera på vad du kan förbättra i ditt spel och sedan sätta upp tydliga mål för hur du ska lyckas. Definiera målen genom att ställa frågor till dig själv. Skriv ned dina mål och dela sedan upp dem i mindre delmål. Se till att alla mål är sådant som du själv kan påverka. Bli uttagen till skollaget? Det bestämmer du inte själv över. Bli bättre på långskott eller försvarsspel? Fullständigt genomförbart.
Men hur ska du göra för att släppa taget om allt som du inte kan påverka? Lösningen är att "konkurrera, inte jämföra". Det kan vara svårt i en värld där sociala medier och andra kanaler ständigt pumpar oss fulla med jämförelser som kan bryta ner självförtroendet. Men all energi du lägger ned på att jämföra dig med de andra spelarna i skollaget, hade du istället kunnat använda för att konkurrera med dem. För även om du inte kan påverka hur de spelar är det du som kontrollerar ditt eget spel.
Alla förslag jag har gett dig handlar om sådant som du själv kan styra över: förvandla besvikelse till motivation, omdefiniera betydelsen av "bäst" till "den som jobbar hårdast", sätt upp rimliga mål, sluta jämföra dig med spelarna i skollaget och fokusera på att göra ett fantastiskt jobb i juniorlaget. Du har alla förutsättningar att lyckas. Allt du behöver göra är att ta vara på möjligheterna.
Coach Banghart
Courtney Banghart är head coach för damernas basketlag på University of North Carolina at Chapel Hill. Hon har tidigare varit head coach på Princeton, utnämndes till Naismith National Coach of the Year 2015 och var assisterande coach för USA:s U23-damlandslag i basket 2017. Banghart var en av de ledande spelarna i Dartmouth och satte det hittills oslagna Ivy League-rekordet för antal trepoängare under karriären. Hon är styrelseledamot för Women’s Basketball Coaches Association och sitter i NCAA Women’s Basketball Oversight Committee.
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Foto: Jayson Palacio
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