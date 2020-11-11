Så förbereder du dig för ett virtuellt lopp

01. Byt perspektiv.

"De flesta springer lopp för att ge sig själva en positiv bekräftelse på att de kan anta och klara av en utmaning", säger Waite. Och en sak kan du vara säker på: ett virtuellt lopp är den ultimata utmaningen.



Varför? Enligt Waite kan frestelsen att ge upp dyka upp starkare och oftare än någonsin. Det beror delvis på att virtuella lopp har en inbyggd flexibilitet, men mest på att det inte finns ett roligt och energifyllt event att se fram emot. Det här kan göra att det inte känns lika viktigt. Därför krävs det ännu större uthållighet för att fortsätta springa. Men istället för att låta det här extra motståndet bli ett hinder kan du använda det för att bli starkare. "Det är ännu tuffare att kunna säga att man ska springa ett halvmaraton eller maraton och dessutom göra det helt på egen hand", säger Bennett.



Om du fortfarande tvivlar på om det är värt besväret föreslår Waite att du skriver ner en lista över sådant som från början inspirerade dig att springa tävlingar. Då påminns du om att du siktar mot ett mål du själv satt upp, trots att det inte finns åskådare som peppar och att du inte får en medalj på slutet (fast en del organisatörer skickar en på posten). Det är något du kan göra helt på egen hand utan andra människor eller andra saker.



02. Känn efter vad som är rätt distans för dig.

Du behöver inte nödvändigtvis springa ett virtuellt maraton på hösten bara för att du hade anmält dig till ett verkligt maraton på hösten. Fundera över din situation. Kanske du har massor av onlinekurser, kanske har du inte haft tillfälle att träna lika mycket som vanligt. Välj en distans som känns spännande och rätt just nu. Det kan vara ett lopp på 1,5 km för att testa din hastighet eller ett kortare och mindre ansträngande lopp på 10 km. "Chansen att du fortsätter din löpträning och njuter av loppet är större om du väljer något som verkligen motiverar dig eftersom du kommer att behöva ännu mer passion för att fortsätta framåt nu", säger Waite.



03. Håll dig till planen.

Att skapa sitt eget lopp betyder inte att helt strunta i reglerna. "Om du gör det blir det alldeles för lätt att hitta ursäkter", säger Waite. "En starttid och en planerad rutt som du tar på allvar gör att det känns verkligare och kanske också mindre nervöst på tävlingsdagen." Så, om du bestämt dig för att startskottet ska gå kl. 7.30 ska du se till att vara på plats och värma upp senast kl. 7.15.



04. Visualisera det som är nytt och svårt.

"Utan de andra atleterna och åskådarna kan det bli ännu lättare att förlora fokus, tycka synd om sig själv eller tappa självförtroendet", säger Bennett. Då hjälper det med visualisering. Föreställ dig att du springer över mållinjen, men tänk också på hur du ska hantera hinder som kan dyka upp. Har du förberett ett mantra? Du kan också föreställa dig en lista med anledningar till att du springer det här loppet. På så sätt minskar chansen att du ger upp när du ställs inför mentala utmaningar, även om ingen tittar på.



05. Ha samma ritualer som inför ett verkligt lopp.

"Vi har en fantastisk förmåga att gå in i upplevelsen både fysiskt och mentalt om vi beter oss som på en tävlingsdag", säger Waite. Lägg fram skor och kläder. Varför inte också skriva ditt namn på tröjan? Ta sedan ett foto och lägg ut på sociala medier. Ät en hälsosam middag och gå och lägg dig tidigt. Stig upp och ät samma frukost som du skulle äta inför ett lopp. "Det här skapar positiv spänning och nervositet inför ett lopp." Ett virtuellt lopp behöver inte heller betyda att du är helt ensam. Vänner och familj kan stå och peppa dig på ställen där du behöver det som mest.



06. Fira!

Att ta en pint öl efter London Marathon eller fira med pan pizza i Chicago är ju något självklart. Efter Waites virtuella lopp samlades hon och hennes träningspartners i en park tillsammans med sina hundar och drack ett glas vin. "Att föreställa sig glädjen och firandet efteråt kan få en att känna varför man antagit utmaningen och påminna om att det är värt alla ansträngningar", säger Waite.