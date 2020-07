Reglera din kroppsklocka för bättre sömn och mer energi

Alla har en central klocka baserad på jordens 24-timmarsdygn. Den talar om för alla kroppens andra individuella klockor (i muskler, lever, mage osv) vilken tid på dygnet det är och vad de ska göra. Alla de här klockorna regleras av klockproteiner, bland annat av det viktiga proteinet PER. När det här proteinet kommer i otakt kan det knuffa in dig i en dygnsrytm på 23 timmar, vilket är vanligt, eller 25 timmar, vilket är ännu vanligare. Forskare vid bland annat University of California Santa Cruz (UCSC) har nyligen upptäckt att folk med en viss genetisk mutation i ett enzym med namnet kaseinkinas 1 till och med kan knuffas in i en dygnsrytm på 20 timmar.



Även om folk med en sådan rytm sover 7 eller fler timmar per natt, vilket är idealet, har en störd cirkadiansk rytm, eller att leva i otakt med jordens dag och natt, visat sig vara kopplat till många olika hälsoproblem. Teorin är att din inre klocka gör sitt bästa att anpassa sig till jordens rytm på egen hand. Men om din dygnsrytm är så här mycket kortare lyckas du aldrig riktigt komma i fatt, vilket skapar oordning på molekylär nivå. "Det är som att leva med ständig jetlag", säger studieledaren dr Carrie Partch, docent på kemi- och biokemiavdelningen vid UCSC.



De goda nyheterna är att forskarna tror att den genetiska varianten som ger en dygnsrytm på 20 timmar är väldigt sällsynt, som en på miljonen. Det är bara folk som går och lägger sig omkring klockan 7 på kvällen och vaknar omkring 4 på morgonen, också på veckosluten, som troligtvis bär på den. Det är en medfödd variant som kan påverka sömncykeln även under barndomen, men som kanske upptäcks först i tonåren eller senare då man har mer kontroll över sina sovtider.