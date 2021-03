Kanske har du redan hört vilket makalöst tempo maratonmästaren Eliud Kipchoge kan hålla under ett 42 km-lopp: 2 minuter och 50 sekunder per kilometer. (Om inte så låt det sjunka in under en minut. Eller två.) Något ännu viktigare som du nog inte visste är att Kipchoges tempo vid återhämtningslöpning är nästan 6 minuter per kilometer. Det är dubbelt så långsamt som tävlingstempot.



Fundera nu på vilken återhämtningstyp du själv är. Troligtvis är du antingen typ A som vägrar att lätta på gasen och som tror att mindre ansträngning betyder mindre framsteg (du vet vem du är) eller typ B som tror att ett lättare träningspass är samma sak som att sträcka ut sig i soffan. Men Kipchoge är ett bevis på att det faktiskt finns ett mellanting, nämligen aktiv återhämtning.



"Oavsett om du är nybörjare eller en rutinerad atlet bör du ha en eller två riktiga återhämtningsdagar i veckan där du håller dig på mellan 50 och 60 procent av din maximala ansträngningsnivå", säger Sue Falsone, en klinisk specialist i sportfysioterapi och medlem i Nike Performance Council som specialiserar sig på återhämtning. (Mer om hur du mäter ansträngningsnivån alldeles strax.) Enligt Falsone kan de positiva effekterna på dina resultat som de här dagarna ger faktiskt hjälpa kroppen att återhämta sig snabbare och bli starkare.