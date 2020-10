Möt fotbollsklubben Paris Alesia FC

Ferhat vill att fotbollen ska spela en liknande roll för ungdomarna i communityn. Under de senaste sex åren har antalet ungdomar i Paris Alésia FC ökat från 80 till över 700 idag. Och förra säsongen lanserade klubben ett program enbart för tjejer som är unikt för staden. Det riktar sig till spelare som är 12 år eller yngre och leds helt av kvinnliga tränare. Enligt Ferhat förenar fotbollen alla och ger dem lärdomar för livet – lärdomar han själv fått på planen.



"Fotbollen har väckt liv i arenan. Fotbollen har förändrat livet för många ungdomar. Fotbollen förändrade mitt liv", säger Ferhat. "Fotboll är ett uttryckssätt och det är det enda vi säger till dem: 'Här kommer ni att växa.'"



I vår nya serie "From the Grounds Up" får du möta människor från hela världen som vet att de kan förändra sina lokalsamhällen och världen genom fotboll och sport.



Titta på det tredje avsnittet ovan, läs mer om människorna i Paris Alésia FC nedan och kolla in de tidigare avsnitten om Hackney Wick FC och Fitzroy Lions SC.