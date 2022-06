One on One: Napheesa Collier x Sylvia Fowles

Det mest överaskande med Sylvia Fowles och Napheesa Collier är inte att två stora stjärnor ur två olika generationer spelar i samma WNBA-lagteam, Minnesota Lynx. Den sjufaldiga WNBA All-Star-spelaren, dubbla mästerskapsvinnaren, 2017 års MVP och olympiska guldmedaljören (Fowles) och 2019 års WNBA Rookie of the Year, dubbla All-Star-spelaren och nu olympiska guldmedaljören (Collier) har gett sitt lag stora framgångar. De har också lyckats hitta en unik balans som ger utrymme för både Fowles gedigna erfarenhet och Colliers oslagbara speluppfattning. Framgångarna på planen beror mycket att de är så goda vänner. De klickade direkt när Fowles blev Colliers mentor under den yngre spelarens första träningsläger med laget. Och det är just det som överraskar med Fowles och Collier: den starka vänskapen, som märks tydligt på den vänskapligt retsamma ton som genomsyrar det här samtalet.



Nyligen fick de möjlighet att visa upp sin unika samarbetsförmåga både på och utanför planen i ett betydligt större sammanhang, som medlemmar i det amerikanska OS-landslaget. Det här samtalet utspelade sig strax före OS där de båda spelarna sedan gjorde otroliga insatser. Här berättar de om dagens situation inom basket för kvinnor och hur det känns att representera sitt land tillsammans.