När du äter kan spela större roll än vad du äter

Vid vilka tider är det bäst att äta? Här är experternas och forskarnas råd:

Frukost: "Vänta en timme eller två efter att du vaknat innan du äter och försök att konsekvent hålla den tiden", säger Panda. Varför? "När du stiger upp på morgonen har du fortfarande förhöjda nivåer av sömnhormonet melatonin i blodet som kan störa produktionen av insulin, ett hormon som kroppen behöver för att bryta ner och använda kolhydrater", förklarar han. Försök att äta en större mängd av dagens kalorier – och eventuellt stilla ditt sockersug – vid frukosten om du kan. Forskning som publicerats i The Journal of Nutrition har visat att om du gör frukosten till dagens största mål kan det hjälpa dig att behålla ett hälsosamt BMI (kroppsmasseindex), medan annan forskning hävdar att det också kan hjälpa dig att sova bättre. Tanken är att en stor frukost kan hjälpa dig att kontrollera suget under dagen som både påverkar din vikt och dina sömnhormoner. Du kan också få ett svagare insulinsvar av söt mat eller dryck, som ett glas apelsinjuice eller en muffins, än vad du hade fått på kvällen.



Snacks: "Försök att hålla minst två timmar mellan måltider och snacks", uppmanar Panda. Varje gång du äter utsöndrar bukspottskörteln insulin och cirka 90 minuter senare återgår insulinnivåerna till det normala. Om du äter för ofta hinner insulinet aldrig gå tillbaka till normalnivån, vilket kan leda till att du lagrar fett.



Lunch: Ät när du blir hungrig, vilket kan vara senare på eftermiddagen om du åt en stor frukost eller ett snacks på förmiddagen. Om du inte gillar en stor frukost kan du istället göra lunchen till dagens huvudmål. "Oavsett vilket bör den vara större än middagen", säger Panda. Samma studie visade att de som åt störst andel av dagens kalorier till lunch fick en liknande, men mindre fördel än de som gjorde det till frukost.



Middag: Tajma den till cirka 10 timmar efter din första måltid. Det fönstret är lite enklare att hålla än den populära metoden att äta under 8 timmar och fasta under 16 timmar och enligt forskning kan det fortfarande förbättra blodtryck, vikt och kroppsfettprocent. "Se bara till att äta en lätt middag så att kroppen får mindre att göra", säger Panda. Om tio timmar känns enkelt kan du minska fönstret till åtta timmar och äta sista måltiden runt klockan 18.00 om du åt frukost klockan 10.00.



Självklart är det varken möjligt (eller önskvärt) att få in dina måltider i ett strikt fönster varje dag. Ibland kan ett sent jobbsamtal, ett sömnlöst barn eller en födelsedagsfest komma i vägen, och det är okej. "Att bara tajma dina måltider fem dagar i veckan kan ge fördelar", säger Panda, "även om alla proaktiva handlingar kring ditt ätande kommer att leda dig in på en hälsosammare bana". Det bästa är att klockan redan är inbyggd – allt du behöver göra är att lära dig följa den.