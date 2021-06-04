Theland Kicknosway springer för sig själv och sin community
Kultur
Möt den 17-årige atleten, dansaren och aktivisten som använder rörelse för att få kontakt med sin ursprungsbefolknings kultur och utbilda andra om deras historia.
My Backyard är en serie om atleter som hittar mening och balans i naturen.
Theland Kicknosways fötter skapar ett rytmiskt mönster när de träffar marken. Det är en känsla, en energi, ett uttryck han har varit medveten om under större delen av sitt liv. Han dansar till sitt folks trummor för att fira och hylla sitt ursprung. Han springer på vägarna runt orten där han bor för att främja en sund livsstil och skapa medvetenhet kring frågor som är viktiga för hans folk. För honom är kroppens rörelser något som tjänar ett större syfte. "Jag känner den andliga energin och kontakten med jorden på ett liknande sätt när jag dansar och när jag springer", säger han.
Theland dansar i sin traditionella dräkt på Mer Bleue-myren. "Jag känner den andliga energin och kontakten med jorden på ett liknande sätt när jag dansar och när jag springer", säger han.
Theland är bara 17 år gammal. Han tillhör First Nation-folken Cree och Potawatomi. Han bor i Ottawa, Kanada, och har länge ägnat sig åt löpning, powwow-dans och sång. Han är en nationellt erkänd förespråkare för ursprungsbefolkningsfrågor och går sista året på gymnasiet. Han har en tydlig motivation för allt han gör. "Jag gör det för att förhoppningsvis sprida ljus till andra", säger Theland som har en avsevärd mängd följare på sociala medier.
Theland säger att han sprungit ända sedan han lärde sig gå. Från början, som liten pojke, handlade det om att göra av med överloppsenergi. Men i trean började han ta löpningen mer på allvar och började tävla i terränglöpning och friidrott. Nuförtiden handlar löpningen för honom – som för så många andra – om att hitta fokus.
Theland står bland träden vid vandringsleden Mer Bleue Bog Trail. "Jag tror det är viktigt att vi också skapar medvetenhet om en sund livsstil i våra samhällen", säger han.
"Löpning ger en tillfällig paus från all stress och oro. Man koncentrerar sig på varje steg, springer med vinden och tar in naturen runtomkring", förklarar han. "Jag gav mig ut på en löprunda i morse. Jag hörde fåglarna sjunga och det var så skönt att bara vara där ute och se allt det vackra som finns i världen."
"Idag har löpningen fått ett högre syfte för Theland och hans folk. Varje år från och med 2015 har Theland sprungit ett episkt lopp på över 130 km under 4 till 6 dagar. Syftet har varit att öka medvetenheten kring MMIWG2S som står för "Missing and Murdered Indigenous Women, Girls and Two-spirit persons" (saknade och mördade kvinnor, flickor och two-spirit-personer). Two-spirit-person är en term som används bland ursprungsbefolkningar i Nordamerika för att beteckna människor som identifierar sig med HBTQIA+-communityn. Ett annat syfte är att samla in pengar för att ge stöd åt de här människornas efterlämnade barn och närstående.
"Det här loppet handlar om att ta den gåva som löpningen är och använda den energin för ett gott ändamål."
Theland ser till att regelbundet få tillfälle att stå med fötterna stadigt på marken ute i naturen. "Jag gör det här för att förhoppningsvis sprida ljus till andra och ge inspiration. Det här är vårt sätt att leva och det är något bra", säger han.
När Theland var nio år gammal började han ställa frågor om MMIWG2S-barnen. Han minns hur han varit med vid vakor som liten och hur han sjöng sånger. "Men det jag verkligen undrade var vart de här barnen tog vägen och vad som händer efteråt? Jag var ett barn och brydde mig om andra barn."
Thelands moster Bridget är en av grundarna till en ideell organisation som hjälper närstående till mordoffer. Det gav Theland en idé, inspirerad av andra atleter som använt sport för att skapa medvetenhet. "Jag förklarade att jag ville springa tvärs över hela Kanada. Men min mamma sa genast, 'Hallå där! Kanada är väldigt stort.' Så jag sa 'OK, vi kan cykla tvärs över Ontario. Vi kan göra det här eller det där.' Det slutade med idén att jag skulle fråga min moster Bridget om jag kunde springa till hennes hem."
“Med åren har fler vänner och släktingar anslutit sig till projektet. Nu planerar Theland sitt första nationella lopp för ändamålet. "Det är definitivt en stor utmaning. Men med hjälp av vårt folks stöd och kärlek kommer vi att klara det", säger han. Han håller nu på att undersöka rutter och klimat för att förhoppningsvis springa från Vancouver till Ottawa sommaren 2021. Det är en strapatsrik väg genom Klippiga bergen, över de stora prärierna i väster och in i vildmarken i Kanadensiska skölden som är ett stort område täckt av kala urbergsklippor.
Theland reflekterar över sin andliga och kulturella resa under en vandring genom Mer Bleue-myrens växtlighet.
Träning och en hälsosam kost är en viktig del av Thelands dagliga rutin. För att träna inför det som i själva verket är flera maratonlopp i rad växlar han mellan löpardagar och cykeldagar. "Vi försöker ge oss ut varje dag, äta nyttigt och helt enkelt förbereda oss så bra vi kan", säger han. Han tränar ofta tillsammans med vänner och han välkomnar alla som vill att delta i hans årliga lopp, eller delar av dem.
Han anser att det är hans föräldrar som tidigt gav honom en stark känsla för hans identitet och kultur. Hans mamma Elaine tillhör folken Peter Ballantyne Cree Nation och Swampy Cree från norra Saskatchewan. Hans pappa Vince tillhör folket Potawatomi från Walpole Island First Nation (även kallat Bkejwanong) i södra Ontario.
Både löpningen och Thelands anknytning till sin kultur är fast rotade i hans respekt för naturen.
Theland spelar en sång på sin handtrumma för att tacka och hedra Rideau-floden. "När jag sjunger en sång, eller rör vid en trumma, eller bara känner den här energin – den här andliga energin – så känner jag mig som ett med den. Jag känner mig hemma", säger han.
"Löpning ger en tillfällig paus från all stress och oro. Man koncentrerar sig på varje steg, springer med vinden ..."
Theland har åtagit sig att dansa på powwows som är ett sätt att fira kulturen bland många av ursprungsnationerna. Dansare klädda i färgglada dräkter dansar i olika stilar till sånger med både traditionella och samtida inslag. Theland har dansat på powwows över hela Ontario och Quebec ända sedan han var liten. Faktum är att han och hans föräldrar är välkända på det som kallas "powwow-vägen", en serie med kulturella evenemang på veckosluten som folk från ursprungsbefolkningen turnerar under hela året.
"Jag själv kommer att fortsätta ha en stark anknytning till min kultur", säger Theland. "Jag är mycket stolt över den kunskap jag har. Jag kommer att förvalta den väl och i framtiden föra den vidare till mina barn och barnbarn."
Thelands pappa Vince flätar hans hår i trädgården utanför deras hem i Ottawa. "För mig handlar det om att skapa medvetenhet, att ha långa flätor och stolt visa det för andra unga män bland vårt folk ... det är viktigt att folk har någon som kan tjäna som förebild", säger han. "Förhoppningsvis har jag inspirerat andra att göra detsamma."
Theland har redan en publik. Han har möjlighet att dela sin berättelse och sitt budskap, att berätta om sitt folk och ta upp frågor han tycker är viktiga. Han lär sina 450 000 följare på sociala medier om ursprungsbefolkningars kultur och historia. "Jag har en video som fått nära 5 miljoner visningar. Det är bara jag som berättar om vikten och betydelsen av killar med flätor", säger han. I många ursprungskulturer hade killar och män traditionellt långt hår och det finns en växande rörelse för att återta det här arvet. Andra videor visar hur han tar på sig sin powwow-dräkt.
"Jag är väldigt glad och tacksam över att kunna dansa för ett bra ändamål, för mitt folk, och samtidigt få visa upp delar av min dräkt", säger Theland. "Och att jag kan visa folk att vi är starka och uthålliga trots allt vi utsatts för i det förflutna."
"Jag brukar säga att jag sjöng och dansade redan innan jag föddes" säger Theland och visar stolt upp sin dräkt.
En av hans favoritoutfits för dans är tillverkad av ett skimrande färgglatt tyg som han köpte på en powwow-marknad. En moster hjälpte honom att sy kläderna som är färgglada och kompletterar hans lysande LED-ringar som han skaffat online. "Vad jag vet kommer ringdansen från Hopi-folket nere i Arizona", förklarar Theland. "Det är en berättande dans. När jag väver samman ringarna skapar jag bilder av olika varelser jag kan se i naturen."
Thelands hem är fyllt med traditionella föremål som trummor och skallror, och med medicinalväxter som sötgräs och salvia. Han berättar att de här högt älskade föremålen och energin i hemmet håller honom centrerad. Något som är extra viktigt nu när han ska börja sista året på gymnasiet.
Löpningen och dansen har också stor kraft att skapa den balans han behöver för att klara av alla sina aktiviteter. "När jag sjunger en sång, eller rör vid en trumma, eller bara känner den här energin – den här andliga energin – så känner jag mig som ett med den, " säger han. "Jag känner mig hemma."
Text: Waubgeshig Rice
Foto: Karen Joyner
Publicerades i: september 2020