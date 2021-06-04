Theland Kicknosway springer för sig själv och sin community

När Theland var nio år gammal började han ställa frågor om MMIWG2S-barnen. Han minns hur han varit med vid vakor som liten och hur han sjöng sånger. "Men det jag verkligen undrade var vart de här barnen tog vägen och vad som händer efteråt? Jag var ett barn och brydde mig om andra barn."



Thelands moster Bridget är en av grundarna till en ideell organisation som hjälper närstående till mordoffer. Det gav Theland en idé, inspirerad av andra atleter som använt sport för att skapa medvetenhet. "Jag förklarade att jag ville springa tvärs över hela Kanada. Men min mamma sa genast, 'Hallå där! Kanada är väldigt stort.' Så jag sa 'OK, vi kan cykla tvärs över Ontario. Vi kan göra det här eller det där.' Det slutade med idén att jag skulle fråga min moster Bridget om jag kunde springa till hennes hem."



“Med åren har fler vänner och släktingar anslutit sig till projektet. Nu planerar Theland sitt första nationella lopp för ändamålet. "Det är definitivt en stor utmaning. Men med hjälp av vårt folks stöd och kärlek kommer vi att klara det", säger han. Han håller nu på att undersöka rutter och klimat för att förhoppningsvis springa från Vancouver till Ottawa sommaren 2021. Det är en strapatsrik väg genom Klippiga bergen, över de stora prärierna i väster och in i vildmarken i Kanadensiska skölden som är ett stort område täckt av kala urbergsklippor.