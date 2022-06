Theland Kicknosway springer för sig själv och sin community

"Löpning ger en tillfällig paus från all stress och oro. Man koncentrerar sig på varje steg, springer med vinden och tar in naturen runtomkring", förklarar han. "Jag gav mig ut på en löprunda i morse. Jag hörde fåglarna sjunga och det var så skönt att bara vara där ute och se allt det vackra som finns i världen."



"Idag har löpningen fått ett högre syfte för Theland och hans folk. Varje år från och med 2015 har Theland sprungit ett episkt lopp på över 130 km under 4 till 6 dagar. Syftet har varit att öka medvetenheten kring MMIWG2S som står för "Missing and Murdered Indigenous Women, Girls and Two-spirit persons" (saknade och mördade kvinnor, flickor och two-spirit-personer). Two-spirit-person är en term som används bland ursprungsbefolkningar i Nordamerika för att beteckna människor som identifierar sig med HBTQIA+-communityn. Ett annat syfte är att samla in pengar för att ge stöd åt de här människornas efterlämnade barn och närstående.



"Det här loppet handlar om att ta den gåva som löpningen är och använda den energin för ett gott ändamål."